बर्फबारी के बाद नहीं देखी होगी ऐसी मस्ती, वायरल VIDEO देख बैग पैक कर लेंगे आप

Video Viral: हाल ही में पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हुई है, ऐसे में बर्फ की सफेद चादर ओढ़े खूबसूरत नजारों ने पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित किया है. लोग एन्जॉय करने के लिए पहाड़ों का रुख कर रहे हैं और बर्फ में मस्ती कर रहे हैं. इस के बाद सोशल मीडिया पर बर्फबारी के बीच मस्ती के काफी वीडियो वायरल हो रहे हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है जिसे देखकर आप भी अपना बैग पैक कर लेंगे. चलिए वीडियो देखते हैं.



कैसे बनाया बर्फ का पहाड़?

पहाड़ों की बर्फबारी जहां एक तरफ स्थानीय लोगों के लिए मुसीबत बन जाती है, वहीं दूसरी और पर्यटन को भी बढ़ावा देती है. इन दिनों पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, खूबसूरत व्यू और मस्ती के लिए लोग पहाड़ों पर घूमने जा रहे हैं. हाल ही में हुई बर्फबारी के बाद सोशल मीडिया पर मस्ती भरे वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें टूरिस्ट बर्फ के पुतले बनाते और बर्फ की बॉल बनाकर एक दूसरे को मारते नजर आ रहे हैं. ऐसा ही एक वीडियो किश्तवार (Kishtwar) से सामने आया है.

बर्फ के टीले पर चढ़ा टूरिस्ट

वीडियो में दिखता है कि कुछ लोग बर्फ में मौज मस्ती कर रहे हैं. इस दौरान वो बर्फ का एक छोटा सा पहाड़ बना रहे हैं. कुछ लोगों ने पहाड़ों पर पड़ी बर्फ को इकट्ठा किया और फिर उसका एक छोटा सा पहाड़ बना दिया. जिसके बाद एक शख्स उस बर्फ के टीले पर चढ़ गया और बाकी लोग बर्फ के बॉल बनाकर उसे मारने लगे. इस वीडियो पर जो गाना लगा है उसके बोल हैं, 'कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को.' अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

किसने पोस्ट किया वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @kishtwar__in नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और अब ये वीडियो वायरल है. यूजर्स इसे खूब पसंद कर रहे हैं और जमकर लाइक और शेयर ​भी कर रहे हैं. इतना ही नहीं यूजर्स मजेदार कमेंट भी कर रहे हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है.