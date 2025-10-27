बाइक, कार नहीं 'नाव' से हो रही डिलीवरी; श्रीनगर की झील में दिखा अनोखा नजारा, कैसे पहुंचा खाना?

Jammu Kashmir News: खाने-पीने के शौकीन लोग महंगे-महंगे होटलों में खाना खाने के लिए जाते हैं, देशभर कई फेमस होटल हैं जहां पर काफी संख्या में लोगों की भीड़ लगती है. हालांकि स्विगी और जोमैटो जैसे ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप्स ने लोगों की जिंदगी को काफी आसान बना दिया है. लोग ऑर्डर करके अपना मनचाहा खाना मंगा लेते हैं. इसका क्रेज इतना ज्यादा बढ़ गया है कि श्रीनगर में शिकारा के जरिए सैलानी खाना मंगा रहे हैं. इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है.

नाव से पहुंचाया गया खाना

कश्मीर के श्रीनगर में ऐसी ही एक सेवा मौजूद है, एक फूड व्लॉगर ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें इस अनोखी डिलीवरी को कैद किया गया था, क्लिप की शुरुआत डल झील के मनोरम दृश्य से होती है, जहां एक नाविक अपनी नाव, जिसे कश्मीर में शिकारा के नाम से जाना जाता है, को लकड़ी के डेक पर ले जाता है, जल्द ही, एक महिला आती है, वह आदमी उसे पैक किया हुआ खाना थमा देता है. कैप्शन में लिखा था, "जब आपका खाना शिकारे से आता है, सिर्फ श्रीनगर में.

लोगों ने दी प्रतिक्रिया

इस वीडियो को सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा शेयर किया जा रहा है, जिसपर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं. इसपर एक यूजर्स ने लिखा कि सुंदर नजारों के साथ अद्भुत सेवा, इस अवधारणा से प्यार है लेकिन उस प्यारे हाउसबोट का क्या मतलब है अगर आप केयरटेकर जो भी पकाएं, उससे संतुष्ट न हों और शांति का आनंद लें? पिछले साल जोमैटो ने एक और अनोखे डिलीवरी तरीके से ध्यान खींचा था. हैदराबाद के चंचलगुडा की सड़कों पर एक डिलीवरी एजेंट घोड़े पर सवार होकर दौड़ता हुआ दिखाई दिया था जब एक राहगीर ने उससे इस अपरंपरागत परिवहन के तरीके का कारण पूछा, तो डिलीवरी एजेंट ने बताया कि उसने घोड़े का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि पेट्रोल पंपों में ईंधन खत्म हो गया था.