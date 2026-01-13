Advertisement
trendingNow13073370
Hindi Newsजरा हटकेना खेतों में उगता है, ना थाली में सजता है… देश का इकलौता शहर, जहां पूरी तरह बैन है प्याज-लहसुन

ना खेतों में उगता है, ना थाली में सजता है… देश का इकलौता शहर, जहां पूरी तरह बैन है प्याज-लहसुन

Bann Onion:भारत एक विविधताओं वाला देश है जहां हर तरह के लोग रहते हैं. कुछ लोग शाकाहारी हैं, तो कुछ मांस भी खाते हैं. वहीं कई लोग लहसुन और प्याज तक नहीं खाते. हालांकि, प्याज ज्यादातर भारतीय रसोई में आम सब्जी मानी जाती है और कई लोग इसे खूब इस्तेमाल करते हैं. 

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Jan 13, 2026, 07:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ना खेतों में उगता है, ना थाली में सजता है… देश का इकलौता शहर, जहां पूरी तरह बैन है प्याज-लहसुन

भारत में प्याज सिर्फ एक सब्जी नहीं, बल्कि स्वाद की जान माना जाता है. दाल हो, सब्जी हो या चटनी—प्याज के बिना खाना अधूरा सा लगता है. कई घरों में तो दिन की शुरुआत ही प्याज काटने से होती है. लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि देश में एक ऐसा शहर भी है, जहां प्याज न खेतों में उगता है, न बाजार में बिकता है और न ही किसी की थाली में सजता है? सुनने में अजीब जरूर लगता है, लेकिन यह बिल्कुल सच है. जम्मू-कश्मीर का कटरा शहर ऐसा इकलौता स्थान है, जहां प्याज और लहसुन पर पूरी तरह प्रतिबंध है. यह फैसला स्वाद से नहीं, बल्कि आस्था और परंपरा से जुड़ा हुआ है.

धार्मिक आस्था का शहर, जहां नियम बनते हैं परंपरा

कटरा जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में स्थित है और माता वैष्णो देवी की यात्रा का प्रमुख प्रवेश द्वार माना जाता है. हर साल लाखों श्रद्धालु यहां से होकर माता के दर्शन के लिए जाते हैं. इस पूरे क्षेत्र को पवित्र और सात्विक बनाए रखने के उद्देश्य से यहां प्याज और लहसुन के इस्तेमाल, खेती और बिक्री पर रोक लगाई गई है. माना जाता है कि प्याज-लहसुन तामसिक भोजन की श्रेणी में आते हैं, इसलिए धार्मिक वातावरण में इन्हें उचित नहीं माना जाता. प्रशासन के साथ-साथ धार्मिक संस्थाएं भी इस नियम का सख्ती से पालन कराती हैं, ताकि शहर की पवित्रता बनी रहे.

Add Zee News as a Preferred Source

होटल से घर तक, हर जगह लागू है प्याज-लहसुन बैन

कटरा की सबसे खास बात यह है कि यहां किसी भी होटल, ढाबे या रेस्टोरेंट में प्याज-लहसुन से बनी कोई डिश नहीं मिलती. सब्जी मंडी हो या किराना दुकान कहीं भी प्याज नजर नहीं आता. यहां तक कि स्थानीय लोग भी अपने घरों में प्याज-लहसुन का इस्तेमाल नहीं करते. इसके बावजूद कटरा का खाना बेस्वाद नहीं होता. यहां सात्विक भोजन को खास तरीके से तैयार किया जाता है, जिसमें स्वाद और सेहत दोनों का ध्यान रखा जाता है. श्रद्धालु भी इस नियम को सम्मान के साथ स्वीकार करते हैं और इसे यात्रा का हिस्सा मानते हैं.

सामूहिक अनुशासन की मिसाल है कटरा

कटरा भारत का शायद इकलौता ऐसा शहर है, जहां एक आम सी सब्जी को पूरी श्रद्धा के साथ त्याग दिया गया है. इस परंपरा को निभाने में स्थानीय लोगों की भूमिका सबसे अहम है. दुकानदार बताते हैं कि बाहर से आने वाले कई पर्यटक प्याज मांगते हैं, लेकिन उन्हें विनम्रता से मना कर सात्विक विकल्प सुझाए जाते हैं. कटरा यह साबित करता है कि जब आस्था, अनुशासन और समाज एक साथ चलते हैं, तो नियम सिर्फ कानून नहीं रहते, बल्कि संस्कृति बन जाते हैं. यही वजह है कि कटरा सिर्फ धार्मिक नगरी नहीं, बल्कि आस्था से जुड़े अनुशासन की अनोखी मिसाल भी है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

JammuindiaonionVaishno DevilifestyleBanned Onion Vaishno Devi

Trending news

'जान बची तो...', 10 मिनट वाले डिलीवरी मॉडल पर रोक; खुशी में छलके गिग वर्कर्स के आंसू
10 minute delivery
'जान बची तो...', 10 मिनट वाले डिलीवरी मॉडल पर रोक; खुशी में छलके गिग वर्कर्स के आंसू
'चुनाव आयोग कर रहा BJP के AI टूल्स का इस्तेमाल', SIR पर भड़कीं ममता
Bengal politics
'चुनाव आयोग कर रहा BJP के AI टूल्स का इस्तेमाल', SIR पर भड़कीं ममता
पुणे चुनाव: BJP-NCP की बहस ने पकड़ा तूल, MY में होगी टूट? क्या बोले देवेंद्र फडणवीस
Devendra Fadnavis
पुणे चुनाव: BJP-NCP की बहस ने पकड़ा तूल, MY में होगी टूट? क्या बोले देवेंद्र फडणवीस
चिप्स के पैकेट में निकला खिलौना बना नासूर, ब्लास्ट से गई बच्चे की आंख की रोशनी
Odisha news
चिप्स के पैकेट में निकला खिलौना बना नासूर, ब्लास्ट से गई बच्चे की आंख की रोशनी
भारत की सबसे अमीर म्युनिसिपालिटी, इतना पैसा कहां से कमाती है BMC?
mumbai
भारत की सबसे अमीर म्युनिसिपालिटी, इतना पैसा कहां से कमाती है BMC?
'संविधान खतरे में...', Gen Z के सामने तमिलनाडु से राहुल गांधी का मोदी सरकार पर वार
Rahul Gandhi
'संविधान खतरे में...', Gen Z के सामने तमिलनाडु से राहुल गांधी का मोदी सरकार पर वार
234 विधानसभा सीटें, 56 पर गठबंधन और 3 पर आरक्षण... तमिलनाडु में क्या है BJP का प्लान
Politics
234 विधानसभा सीटें, 56 पर गठबंधन और 3 पर आरक्षण... तमिलनाडु में क्या है BJP का प्लान
'2013 में दूसरे शख्स के साथ था अफेयर...', मैरी कॉम के आरोपों पर पूर्व पति का पलटवार
MC Mary Kom News
'2013 में दूसरे शख्स के साथ था अफेयर...', मैरी कॉम के आरोपों पर पूर्व पति का पलटवार
J&K के LG का बड़ा एक्शन, देश से गद्दारी करने वाले पांच सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी
Jammu Kashmir
J&K के LG का बड़ा एक्शन, देश से गद्दारी करने वाले पांच सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी
कहां है शक्सगाम वैली, जिस पर चीन-भारत के बीच बढ़ गया तनाव, क्यों PAK है फसाद की जड़
Shaksgam Valley
कहां है शक्सगाम वैली, जिस पर चीन-भारत के बीच बढ़ गया तनाव, क्यों PAK है फसाद की जड़