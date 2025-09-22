VIDEO: पानी में उतरा जंगली सूअर फिर चंद सेकंड में बना मगरमच्छ का शिकार, वायरल हुआ खौफनाक मंजर
जरा हटके

Jangli Suar Aur Magarmachh Ka Video:  सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक जंगली सूअर पानी पीने के लिए नदी में जाता है, वहीं एक मगरमच्छ खात लगाए छिपा था. जैसे ही सूअर बाहर निकलता है, मगरमच्छ उस पर हमला कर उसे अपने जबड़े में दबोचकर पानी में खींच ले जाता है. 12 सेकंड के इस वीडियो को अब तक 3 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Sep 22, 2025, 10:46 PM IST
Crocodile vs Wild Boar: सोशल मीडिया की दुनिया में कभी हंसाने वाले तो कभी डराने वाले वीडियो तेजी से वायरल होते रहते हैं. इन दिनों एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसने लोगों को हैरान कर दिया है. वीडियो में दिखता है कि पानी का असली दैत्य कहलाने वाला मगरमच्छ किस तरह अपने शिकार को चुटकियों में दबोच लेता है. इस खौफनाक मंजर को जिसने भी देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए.

पानी पीने आया सूअर बना शिकार

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक जंगली सूअर नदी का पानी पीने पहुंचता है. उसे अंदाजा भी नहीं था कि पानी के भीतर मगरमच्छ छिपा बैठा है. बेफिक्र सूअर जैसे ही बाहर निकलने लगता है, तभी मगरमच्छ बिजली की रफ्तार से बाहर आता है और उस पर हमला कर देता है. देखते ही देखते मगरमच्छ अपने जबड़े में सूअर को दबोचकर पानी के भीतर खींच ले जाता है. उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि सूअर चाहकर भी खुद को छुड़ा नहीं पाया.

एक्स पर शेयर हुआ वीडियो

यह खतरनाक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (ट्विटर) पर @TheeDarkCircle नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो की लंबाई केवल 12 सेकंड की है, लेकिन इतने छोटे से क्लिप ने हर किसी का ध्यान खींच लिया है. अब तक इसे 3 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. सैकड़ों लोगों ने इसे लाइक किया है और इस पर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं.

 

यूजर्स की प्रतिक्रियाएं

वीडियो देखने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स अलग-अलग राय दे रहे हैं. किसी ने लिखा कि “प्रकृति वाकई बहुत क्रूर है,” तो किसी ने कहा, “जीवन का खेल यही है, या तो खाओ या खा लिए जाओ.” वहीं एक यूजर ने लिखा, “सूअर के पास बचने का कोई चांस ही नहीं था.” एक अन्य ने कमेंट किया कि “अगर सूअर बच भी जाता तो बाहर जंगली कुत्ते उसका इंतजार कर रहे थे, जो उसे भी नहीं छोड़ते.” इस वीडियो ने सभी को एक बार फिर याद दिला दिया कि जंगली दुनिया में सबसे ताकतवर ही बच पाता है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Jangli Suar Aur Magarmachh Ka VideoCrocodile vs Wild Boar

;