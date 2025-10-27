Advertisement
यहां कस्टमर बनते हैं ‘नौकर-नौकरानी’, उल्टा देने पड़ते हैं इतने हजार रुपये! कहां है ये अनोखे रेस्टोरेंट?

Maid Experience: जापान में एक नया कैफे ट्रेंड वायरल हो गया है, जहां ग्राहक खुद मेड बनकर स्टाफ को चाय और केक सर्व करते हैं. 4,000 येन (25 डॉलर) की यह यूनिक कॉन्सेप्ट सर्विस जापान के मेड-कल्चर को एक नया ट्विस्ट दे रही है.

 

Oct 27, 2025, 11:04 AM IST
Japan Maid Café: जापान में हाल ही में एक पॉप-अप कैफे खुला है, जिसका कॉन्सेप्ट बाकी सब से हटके है. यहां ग्राहक खुद को ‘मेड’ (नौकरानी) बनाते हैं और स्टाफ को सर्व करते हैं, जो क्लाइंट की भूमिका निभाता है. इस अनोखे अनुभव के लिए लोगों को 4,000 येन यानी लगभग 25 डॉलर देने पड़ते हैं. यह ट्रेंड जापान की मेड-कोस्प्ले संस्कृति से प्रेरित है और खासकर पुरुष ग्राहकों के बीच काफी लोकप्रिय हो गया है.

यह 90 मिनट का इमर्सिव अनुभव है जिसमें ग्राहक लंबी और एलीगेंट मेड ड्रेसेस पहनते हैं. दिलचस्प बात यह है कि यहां कोई चेंजिंग रूम नहीं है, इसलिए प्रतिभागी अपनी कपड़ों के ऊपर ही मेड यूनिफॉर्म पहन लेते हैं. यूनिफॉर्म पहनने के बाद उन्हें स्टाफ मेंबर को चाय और केक सर्व करना होता है, जो “ओजौ-सामा” यानी किसी अमीर परिवार की सभ्य महिला का किरदार निभाती है.

क्या सच में लोग पैसे देकर ‘सर्व’ करना पसंद कर रहे हैं?

चौंकाने वाली बात यह है कि इस अनुभव का हिस्सा बनने के लिए लोग बड़ी संख्या में बुकिंग कर रहे हैं. एक प्रतिभागी ने कहा, “मैं मेड बनी और माहौल इतना खुशी भरा था, यह वाकई दुनिया का सबसे दिलचस्प इवेंट है.” यह कॉन्सेप्ट सभी जेंडर्स के लिए खुला है, लेकिन ज्यादातर पुरुष इसमें हिस्सा ले रहे हैं ताकि अपनी ‘मेड फैंटेसी’ को जी सकें.

इस मेड कैफे में क्या-क्या शामिल है पैकेज में?

पैकेज में ग्राहकों को कई मेड आउटफिट्स पहनने की अनुमति है, साथ ही उनके सर्व करने के दौरान फोटोज़ भी ली जाती हैं. ‘शिफ्ट’ खत्म होने के बाद, मेड खुद भी केक और आइस्ड ब्लैक टी का आनंद लेती है. इस अनुभव को यादगार बनाने के लिए ग्राहकों को उनकी तस्वीरें भी बतौर ‘स्मृति’ दी जाती हैं.

सोशल मीडिया पर क्यों छिड़ी इस कैफे को लेकर बहस?

सोशल मीडिया पर इस कैफे को लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. कुछ लोग इसे ‘फन और क्रिएटिव’ बता रहे हैं, जबकि कुछ को यह “कृत्रिम सेवा भावना” लग रही है. एक यूज़र ने लिखा, “मुझे लगता है ये मज़ेदार है क्योंकि मैं ऐसी ड्रेस असल ज़िंदगी में कभी नहीं पहनूंगी.” वहीं एक अन्य ने कहा, “यह अनुभव अच्छा है, क्योंकि असली सर्विस जॉब्स कठिन होती हैं, यहां ग्राहक भी सभ्य हैं और माहौल भी सुरक्षित.”

