कंपनी ने सिगरेट नहीं पीने वाले कर्मचारियों को दिया 6 दिन एक्स्ट्रा छुट्टी का ऑफर, जानें क्यों

Japan Company Extra Leaves To Non Smokers: जापान की एक कंपनी ने ऐसी अनोखी और शानदार पॉलिसी लागू की है, जिसने पूरी दुनिया के नौकरीपेशा लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. इस कंपनी ने धूम्रपान न करने वाले कर्मचारियों को इनाम के तौर पर 6 दिन की अतिरिक्त पेड लीव देने का फैसला किया है.
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Japan Company Extra Leaves To Non Smokers: दफ्तरों में कर्मचारियों को खुश रखने और बेहतर कामकाज के लिए कंपनियां अक्सर नए-नए नियम बनाती रहती हैं. कहीं बोनस दिया जाता है, तो कहीं वर्क फ्रॉम होम की सुविधा मिलती है. लेकिन जापान की एक कंपनी ने कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसा तरीका निकाला, जिसकी चर्चा अब दुनिया भर में हो रही है. इस कंपनी ने फैसला किया कि जो कर्मचारी सिगरेट नहीं पीते, उन्हें हर साल 6 अतिरिक्त छुट्टियां दी जाएंगी. सुनने में यह फैसला जरूर थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इसके पीछे कंपनी की एक खास सोच है. कंपनी का मानना है कि जो कर्मचारी धूम्रपान नहीं करते, वे स्मोकिंग ब्रेक में समय बर्बाद नहीं करते और बाकी कर्मचारियों की तुलना में अधिक समय काम करते हैं. यही वजह है कि उन्हें अतिरिक्त छुट्टियों के रूप में इनाम दिया जा रहा है.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह अनोखी पहल जापान की कंपनी Piala Inc. ने शुरू की थी. दरअसल, कंपनी में काम करने वाले कुछ कर्मचारियों ने प्रबंधन से शिकायत की थी कि धूम्रपान करने वाले कर्मचारी दिन में कई बार सिगरेट पीने के लिए बाहर जाते हैं. इन ब्रेक्स के कारण उनका काफी समय खर्च होता है, जबकि जो कर्मचारी सिगरेट नहीं पीते, उन्हें ऐसा कोई अतिरिक्त आराम नहीं मिलता. इससे कई कर्मचारियों को लगने लगा कि काम के घंटों और ब्रेक के मामले में बराबरी नहीं हो रही है. जब यह मामला कंपनी प्रबंधन तक पहुंचा, तो उन्होंने इसे नजरअंदाज करने के बजाय गंभीरता से लिया और कर्मचारियों की राय जानने का फैसला किया.
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कंपनी ने कर्मचारियों के बीच एक सर्वे कराया, जिससे यह समझा जा सके कि इस समस्या का सही समाधान क्या हो सकता है. सर्वे के नतीजों के बाद कंपनी के सीईओ ताकाओ असुका ने एक नया नियम लागू करने का फैसला किया. इस नए नियम के तहत जो कर्मचारी धूम्रपान नहीं करते, उन्हें हर साल 6 अतिरिक्त छुट्टियां दी जाने लगीं. कंपनी का कहना था कि यह कदम कर्मचारियों के बीच संतुलन बनाने के लिए उठाया गया है. प्रबंधन का मानना था कि जब कुछ कर्मचारी बार-बार स्मोकिंग ब्रेक लेते हैं, तो उनके मुकाबले नॉन-स्मोकर्स ज्यादा समय काम करते हैं. ऐसे में अतिरिक्त छुट्टियां देकर उनके योगदान को मान्यता दी जा सकती है.
इस योजना का एक और मकसद था. कंपनी चाहती थी कि ज्यादा से ज्यादा कर्मचारी धूम्रपान छोड़ने के लिए प्रेरित हों. जब कर्मचारियों को पता चला कि सिगरेट से दूरी बनाने पर साल में 6 अतिरिक्त छुट्टियां मिल सकती हैं, तो कई लोगों ने अपनी आदत बदलने की कोशिश शुरू कर दी. कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया कि इस नीति के लागू होने के बाद कई कर्मचारियों ने धूम्रपान छोड़ भी दिया. इसके बाद यह योजना सिर्फ छुट्टियां देने तक सीमित नहीं रही, बल्कि कर्मचारियों की सेहत सुधारने का जरिया भी बन गई.
वर्कप्लेस एक्सपर्ट्स का मानना है कि लगातार स्मोकिंग ब्रेक लेने से काम की रफ्तार प्रभावित हो सकती है. कई बार कर्मचारी दिन में कई बार अपने डेस्क से उठते हैं, जिससे कुल काम के घंटे कम हो जाते हैं. यही कारण है कि दुनिया भर की कई कंपनियां अब कर्मचारियों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं. कुछ कंपनियां फिटनेस प्रोग्राम चला रही हैं, तो कुछ हेल्थ बोनस और वेलनेस रिवॉर्ड्स दे रही हैं. जापान की इस पहल को भी उसी दिशा में एक अनोखा कदम माना जा रहा है.
जैसे ही इस अनोखी पॉलिसी की जानकारी लोगों तक पहुंची, सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा शुरू हो गई. कई लोगों ने इसे कर्मचारियों के लिए बेहतरीन फैसला बताया. कुछ यूजर्स ने मजाक में लिखा कि अगर ऐसी पॉलिसी उनके ऑफिस में लागू हो जाए, तो वे तुरंत नौकरी जॉइन करने के लिए तैयार हैं. वहीं, कई लोगों का कहना था कि स्वस्थ आदतों को बढ़ावा देने के लिए कंपनियों को ऐसे कदम उठाने चाहिए. हालांकि, कुछ लोगों ने यह भी कहा कि छुट्टियां देने की बजाय सभी कर्मचारियों के लिए समान नियम बनाए जाने चाहिए.
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