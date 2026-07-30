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भूकंप आने के ठीक 2 सेकंड पहले बेड से कूदी बिल्ली, फिर जो हुआ... Video देख उड़े लोगों के होश!

जापान में आए तेज भूकंप से पहले एक पालतू बिल्ली के अचानक बदले व्यवहार का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. घर में लगे कैमरे में कैद इस घटना में बिल्ली झटके आने से कुछ सेकंड पहले ही बिस्तर से कूदकर दूर चली जाती है. इसके बाद कमरे में तेज कंपन शुरू हो जाती है. वीडियो देखने के बाद लोग हैरान हैं और एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है कि क्या जानवर भूकंप का संकेत इंसानों से पहले महसूस कर लेते हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 30, 2026, 08:50 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 08:50 AM IST
भूकंप आने के ठीक 2 सेकंड पहले बेड से कूदी बिल्ली, फिर जो हुआ... Video देख उड़े लोगों के होश!
Image Credit: Image credit: X/@purutyann2596

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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