भूकंप आने के ठीक 2 सेकंड पहले बेड से कूदी बिल्ली, फिर जो हुआ... Video देख उड़े लोगों के होश!

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक बिल्ली अपने मालिक के कमरे में आराम से बिस्तर पर बैठी दिखाई दे रही है. शुरुआत में सब कुछ सामान्य नजर आता है. बिल्ली शांत होकर बैठी रहती है और आसपास का माहौल बिल्कुल सामान्य होता है.
लेकिन अचानक कुछ ऐसा होता है, जिसने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया. बिल्ली अचानक अपना सिर उठाती है और कमरे के चारों तरफ देखने लगती है. कुछ ही सेकंड बाद वह तेजी से बिस्तर से नीचे कूद जाती है और वहां से दूर चली जाती है. बिल्ली के ऐसा करने के तुरंत बाद कमरे में भूकंप के झटके महसूस होने लगते हैं. कैमरे में साफ दिखाई देता है कि पूरा कमरा हिलने लगता है. फर्नीचर और दूसरी चीजें कंपन करने लगती हैं. यही वजह है कि यह वीडियो लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है.
यह पूरा मामला घर में लगे पेट कैमरे में रिकॉर्ड हुआ. आमतौर पर ऐसे कैमरे पालतू जानवरों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए लगाए जाते हैं. लेकिन इस बार कैमरे में एक ऐसी घटना कैद हो गई, जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया. वीडियो वायरल होने के बाद कई लोगों ने दावा किया कि उनकी बिल्लियां और कुत्ते भी कई बार भूकंप या तूफान से पहले अजीब व्यवहार करते हैं. कुछ लोगों ने कहा कि जानवरों की सुनने और महसूस करने की क्षमता इंसानों से ज्यादा तेज होती है, इसलिए वे खतरे को पहले महसूस कर लेते हैं. हालांकि, वैज्ञानिक इस तरह के दावों को पूरी तरह सही नहीं मानते हैं.
地震が起きた時のペットカメラ
どうか無事でいて…… pic.twitter.com/TCV8fYyshL
ぷるむに子εїзちゅポポポポポポポポポム☆ (@purutyann2596) July 28, 2026
वैज्ञानिकों के अनुसार, अभी तक ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, जिससे यह साबित हो सके कि जानवर भूकंप आने से पहले उसका पता कर सकते हैं. इसका मतलब सिर्फ किसी जानवर के व्यवहार को देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि अब भूकंप आने वाला है. हालांकि, कुछ रिसर्च में यह जरूर सामने आया है कि कई जानवर जमीन में होने वाले बेहद हल्के कंपन, आवाजों और वातावरण में छोटे बदलावों को इंसानों से पहले महसूस कर सकते हैं. इसी वजह से कई बार जानवर भूकंप से पहले बेचैन हो सकते हैं, इधर-उधर भाग सकते हैं या उनका व्यवहार अचानक बदल सकता है. लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसे भूकंप की पक्की वार्निंग नहीं माना जा सकता.
जापान दुनिया के उन देशों में शामिल है, जहां सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं. इसकी बड़ी वजह इसका 'रिंग ऑफ फायर' क्षेत्र में होना है. यह इलाका प्रशांत महासागर के आसपास फैला हुआ है, जहां कई टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मिलती हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, दुनिया में आने वाले 6.0 या उससे ज्यादा तीव्रता वाले भूकंपों का करीब 20 फीसदी हिस्सा जापान और आसपास के क्षेत्रों में आता है. यही कारण है कि जापान में लोगों को भूकंप से बचाव के लिए खास ट्रेनिंग दी जाती है और इमारतों को भी भूकंपरोधी तकनीक से तैयार किया जाता है.
हाल ही में जापान के कुमामोटो प्रांत में आए 7.1 तीव्रता के भूकंप ने भी चिंता बढ़ा दी थी. इस हादसे में सरकार के अनुसार, 17 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए. प्रभावित इलाकों में बड़े स्तर पर राहत और बचाव अभियान चलाया गया. अधिकारियों ने प्रभावित इलाकों में फायर ब्रिगेड, पुलिस और सेना की टीमों को तैनात किया. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 10 साल पहले कुमामोटो में आए एक जबरदस्त भूकंप में 275 लोगों की मौत हो गई थी और 2,739 लोग घायल हुए थे. इसके साथ ही शहर के किले की दीवारों सहित हजारों बिल्डिंग्स क्षतिग्रस्त हो गई थीं.
बिल्ली के इस वायरल वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दीं. कई लोगों ने इसे जानवरों की अद्भुत क्षमता बताया. एक यूजर ने लिखा कि शायद जानवर नेचर के उन संकेतों को महसूस कर लेते हैं, जिन्हें इंसान नहीं समझ पाते. वहीं, दूसरे यूजर ने कहा कि यह वीडियो साबित करता है कि पालतू जानवर कितने संवेदनशील होते हैं. कुछ लोगों ने इसे महज संयोग बताया और कहा कि बिल्ली किसी दूसरी वजह से भी अचानक वहां से हट सकती थी.