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जापान के फैंस ने फिर सिखाया सिविक सेंस का पाठ! जश्न भी मनाया, सफाई भी की और दुनिया का दिल भी जीत लिया

Japan Football Fans Viral Video: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में जापान और नीदरलैंड्स के बीच रोमांचक मुकाबले के बाद टोक्यो की मशहूर शिबुया क्रॉसिंग पर हजारों फैंस जश्न मनाने पहुंचे. लेकिन लोगों का ध्यान सिर्फ उनकी खुशी पर नहीं, बल्कि उनके अनुशासन और जिम्मेदारी पर भी गया.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 15, 2026, 06:00 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 06:00 PM IST
जापान के फैंस ने फिर सिखाया सिविक सेंस का पाठ! जश्न भी मनाया, सफाई भी की और दुनिया का दिल भी जीत लिया
Image Credit: AI Image

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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