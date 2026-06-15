दोनों वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शन की बाढ़ आ गई. यूजर्स जापानी फैंस के व्यवहार की जमकर तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि इसे कहते हैं जिम्मेदार नागरिक होना. जश्न भी मनाया और दूसरों का ध्यान भी रखा. वहीं, दूसरे यूजर ने कहा कि खुशी मनाना गलत नहीं है, लेकिन अपनी खुशी की वजह से दूसरों को परेशानी नहीं होनी चाहिए. कई लोगों ने लिखा कि जापान के लोगों से दुनिया को सीखना चाहिए कि नियमों का पालन करते हुए भी बड़े उत्सव मनाए जा सकते हैं. कुछ यूजर्स ने यह भी कहा कि खेल सिर्फ मैदान पर नहीं, बल्कि लोगों के व्यवहार में भी दिखाई देता है.