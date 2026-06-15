Japan Football Fans Viral Video: इस समय पूरी दुनिया में FIFA World Cup 2026 का क्रेज देखने को मिल रहा है. फुटबॉल का जुनून पूरी दुनिया के लोगों में देखने को मिल रहा है. अपनी टीम की जीत या अच्छे प्रदर्शन के बाद फैंस का उत्साह अक्सर सड़कों तक पहुंच जाता है. कई बार बड़े जश्न के दौरान भीड़, कचरा और अव्यवस्था जैसी तस्वीरें सामने आती हैं. लेकिन जापान के फुटबॉल फैंस ने एक बार फिर दुनिया को दिखा दिया कि जश्न मनाने के साथ जिम्मेदारी निभाना भी जरूरी है.
फीफा वर्ल्ड कप 2026 में जापान और नीदरलैंड्स के बीच मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा. मैच खत्म होने के बाद टोक्यो की मशहूर शिबुया क्रॉसिंग पर हजारों लोग अपनी टीम को सपोर्ट करने और खुशी मनाने पहुंचे. हाथों में झंडे, चेहरे पर उत्साह और बारिश के बीच फैंस का जोश देखने लायक था. लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया.
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में जापानी फैंस का अलग अंदाज देखने को मिला. जहां हजारों लोग अपनी टीम के प्रदर्शन का जश्न मना रहे थे, वहीं उन्होंने इस बात का भी ध्यान रखा कि उनकी वजह से किसी दूसरे को परेशानी न हो. एक वीडियो में देखा जा सकता है कि मैच खत्म होने के बाद जापानी फैंस स्टेडियम में फैला कचरा खुद उठाते नजर आ रहे हैं. उन्होंने प्लास्टिक बोतलें और दूसरी चीजें इकट्ठा कीं और जगह को साफ किया. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. लोगों का कहना है कि यही असली खेल भावना और नागरिक जिम्मेदारी है.
दूसरे वायरल वीडियो में टोक्यो की शिबुया क्रॉसिंग का नजारा दिखाया गया है. आमतौर पर यह जगह दुनिया की सबसे व्यस्त सड़कों में गिनी जाती है. वीडियो में हजारों जापानी फैंस सड़क पर खड़े होकर अपनी टीम का उत्साह बढ़ाते नजर आते हैं. कोई झंडा लहरा रहा है तो कोई नारे लगा रहा है. पूरा माहौल फुटबॉल के रंग में रंगा हुआ दिखाई देता है. लेकिन जैसे ही ट्रैफिक सिग्नल हरा होता है, पूरा नजारा बदल जाता है. फैंस बिना किसी शोर-शराबे और धक्का-मुक्की के तुरंत सड़क खाली कर देते हैं. कुछ ही सेकंड में गाड़ियां सामान्य तरीके से चलने लगती हैं और शिबुया क्रॉसिंग फिर अपनी रोजमर्रा की रफ्तार में लौट आती है.
Japanese discipline is really something else.
During the celebrations, hundreds of fans gathered in the middle of a busy intersection while the traffic light was red, singing, chanting, and enjoying the moment together.
The instant the light turned green, they calmly stepped…
Out of Context Human Race (@NoContextHumans) June 15, 2026
दोनों वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शन की बाढ़ आ गई. यूजर्स जापानी फैंस के व्यवहार की जमकर तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि इसे कहते हैं जिम्मेदार नागरिक होना. जश्न भी मनाया और दूसरों का ध्यान भी रखा. वहीं, दूसरे यूजर ने कहा कि खुशी मनाना गलत नहीं है, लेकिन अपनी खुशी की वजह से दूसरों को परेशानी नहीं होनी चाहिए. कई लोगों ने लिखा कि जापान के लोगों से दुनिया को सीखना चाहिए कि नियमों का पालन करते हुए भी बड़े उत्सव मनाए जा सकते हैं. कुछ यूजर्स ने यह भी कहा कि खेल सिर्फ मैदान पर नहीं, बल्कि लोगों के व्यवहार में भी दिखाई देता है.
जापान और नीदरलैंड्स के बीच हुआ मुकाबला भी काफी रोमांचक रहा. मैच में जापान दो बार पिछड़ गया था, लेकिन टीम ने हार नहीं मानी. आखिरी समय में जापान ने शानदार वापसी करते हुए स्कोर बराबर कर दिया और मैच 2-2 से ड्रॉ कराया. इस शानदार प्रदर्शन के बाद जापानी फैंस का उत्साह और भी बढ़ गया. हालांकि, सोशल मीडिया पर चर्चा मैच के नतीजे से ज्यादा फैंस के व्यवहार की हो रही है.
जापानी फुटबॉल फैंस का ऐसा व्यवहार पहली बार देखने को नहीं मिला है. इससे पहले भी फीफा वर्ल्ड कप के कई मुकाबलों के बाद जापानी दर्शक स्टेडियम की सफाई करते नजर आए हैं. जब दुनिया के कई हिस्सों में बड़े मैचों के बाद स्टेडियम कचरे से भर जाते हैं, तब जापानी फैंस खुद आगे बढ़कर सफाई करते हैं. उनके इस व्यवहार की खिलाड़ियों और फुटबॉल प्रेमियों ने भी कई बार तारीफ की है.
जापानी फैंस के वायरल वीडियो ने एक बार फिर साबित कर दिया कि किसी भी देश की पहचान सिर्फ उसकी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि वहां के लोगों के व्यवहार से भी होती है. हजारों लोगों की भीड़ में भी अनुशासन बनाए रखना, सड़क और सार्वजनिक जगहों का सम्मान करना और दूसरों की सुविधा का ध्यान रखना छोटी बात नहीं है.