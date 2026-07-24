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सब्जी रखने वाला नहीं, आ गया इंसानों को ठंडा करने वाला फ्रिज! गर्मी में मिनटों में देगा ठंडक; जानिए कैसे करता है काम

दुनिया के कई देशों में गर्मी हर साल नए रिकॉर्ड बना रही है. जापान भी इस समय भीषण हीटवेव की मार झेल रहा है. ऐसे में वहां की एक कंपनी ने गर्मी से राहत देने के लिए ऐसा अनोखा गैजेट तैयार किया है, जिसे लोग 'ह्यूमन फ्रिज' कह रहे हैं. यह छोटा-सा कूलिंग बॉक्स कुछ ही मिनटों में शरीर का तापमान कम करने में मदद करता है. खासतौर पर उन लोगों के लिए इसे बनाया गया है, जो पूरे दिन धूप या गर्म माहौल में काम करते हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 24, 2026, 08:49 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 09:14 AM IST
सब्जी रखने वाला नहीं, आ गया इंसानों को ठंडा करने वाला फ्रिज! गर्मी में मिनटों में देगा ठंडक; जानिए कैसे करता है काम
Image Credit: Image credit: X/@KRONIKInsights

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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