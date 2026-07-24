/सब्जी रखने वाला नहीं, आ गया इंसानों को ठंडा करने वाला फ्रिज! गर्मी में मिनटों में देगा ठंडक; जानिए कैसे करता है काम

जापान में हर साल गर्मियों का असर पहले से ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है. तेज धूप और बढ़ते तापमान की वजह से हीट स्ट्रोक के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं. इसी चुनौती को देखते हुए जापानी कंपनी एसडीआरएस ने एक खास कूलिंग बूथ तैयार किया है. इसका नाम डो हीएमोन बॉक्स (Do Hiemon Box) रखा गया है. कंपनी का दावा है कि यह कुछ ही मिनटों में शरीर को ठंडक पहुंचाकर गर्मी से राहत देने में मदद करता है.
इस मशीन का डिजाइन किसी छोटे फ्रिज या कूलिंग केबिन जैसा दिखाई देता है. इसके अंदर एक व्यक्ति आराम से बैठ सकता है. जैसे ही कोई अंदर बैठता है, ठंडी हवा सीधे उसके सिर, गर्दन, कंधों और पीठ की तरफ पहुंचती है. इसी वजह से लोग इसे मजाक में 'ह्यूमन फ्रिज' कहने लगे हैं. हालांकि, इसका मकसद लोगों को ठंडा करना नहीं, बल्कि तेज गर्मी से तुरंत राहत देना है.
कंपनी के मुताबिक, इस कूलिंग बॉक्स के अंदर का तापमान करीब 15 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है. वहीं, लगभग 5 डिग्री सेल्सियस की ठंडी हवा शरीर के ऊपरी हिस्से पर छोड़ी जाती है. इसका असर कुछ ही मिनटों में महसूस होने लगता है. अगर कोई व्यक्ति करीब 10 मिनट तक इसके अंदर बैठता है, तो शरीर का तापमान काफी हद तक कम हो सकता है. इससे हीट स्ट्रोक या गर्मी से होने वाली थकान का खतरा भी कम किया जा सकता है.
यह मशीन खासतौर पर उन लोगों को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जो पूरे दिन गर्म माहौल में काम करते हैं. जैसे किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले मजदूर, फैक्ट्री कर्मचारी, वेयरहाउस स्टाफ, सड़क पर काम करने वाले कर्मचारी और बड़े आउटडोर कार्यक्रमों में ड्यूटी करने वाले लोग. कंपनी का कहना है कि ऐसे लोगों को बीच-बीच में कुछ मिनट की ठंडक मिल जाए, तो उनकी सेहत पर गर्मी का असर काफी कम हो सकता है.
Au Japon, un réfrigérateur pour humains a été développé. En entrant dans la cabine, la personne reçoit un flux d’air refroidi jusqu’à 5 °C pour faire rapidement baisser sa température corporelle. pic.twitter.com/W8IDv2d0CK
— KRONIK Insights (@KRONIKInsights) July 20, 2026
डो हीएमोन बॉक्स में तीन तरह की कूलिंग और एयरफ्लो सेटिंग दी गई हैं. जरूरत के हिसाब से ठंडी हवा की स्पीड बदली जा सकती है. सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा गया है. अगर कोई व्यक्ति ज्यादा देर तक अंदर बैठा रहे, तो मशीन अपने आप 20 मिनट बाद बंद हो जाती है, जिससे शरीर जरूरत से ज्यादा ठंडा न हो जाए.
इस मशीन की एक खास बात यह भी है कि यह सामान्य स्पॉट एयर कंडीशनर की तुलना में लगभग आधी बिजली खर्च करती है. इसे लगाने के लिए किसी खास इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं पड़ती. इसे इंडोर और आउटडोर दोनों जगह इस्तेमाल किया जा सकता है. नीचे पहिए दिए गए हैं, इसलिए जरूरत पड़ने पर इसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है.
पिछले कुछ सालों में जापान में गर्मी का असर लगातार बढ़ा है. कई शहरों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है. स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि सरकार ने अत्यधिक गर्म दिनों के लिए अलग श्रेणी तक तय कर दी है. गर्मी की वजह से अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है. हाल ही में सिर्फ एक दिन के भीतर टोक्यो में दर्जनों लोगों को हीट स्ट्रोक के कारण अस्पताल ले जाना पड़ा था.
फिलहाल यह कूलिंग बूथ मुख्य रूप से कंपनियों और औद्योगिक संस्थानों के लिए उपलब्ध कराया गया है. इसकी कीमत करीब 15 लाख येन रखी गई है. कंपनी का मानना है कि अगर आने वाले वर्षों में गर्मी इसी तरह बढ़ती रही, तो रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, पार्क, खेल मैदान और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर भी ऐसे कूलिंग बॉक्स लगाए जा सकते हैं. इससे आम लोगों को भी तेज गर्मी के दौरान कुछ मिनटों में राहत मिल सकेगी.
जापान लंबे समय से नई तकनीक विकसित करने के लिए जाना जाता है. डो हीएमोन बॉक्स भी उसी सोच का हिस्सा माना जा रहा है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया के कई देशों में गर्मी लगातार बढ़ रही है. ऐसे में सिर्फ एयर कंडीशनर ही नहीं, बल्कि लोगों को जल्दी राहत देने वाले ऐसे पोर्टेबल कूलिंग सिस्टम भी भविष्य में काफी उपयोगी साबित हो सकते हैं. यही वजह है कि 'ह्यूमन फ्रिज' को सिर्फ एक नई मशीन नहीं, बल्कि बढ़ती गर्मी से निपटने की दिशा में एक नई पहल के तौर पर देखा जा रहा है.