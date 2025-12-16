दुनिया का इकलौता देश, जहां सरकार नापती है मोटे लोगों की कमर! ज्यादा हुई तो एक्शन पक्का जापान में मोटापे और लाइफस्टाइल बीमारियों से निपटने के लिए लागू ‘मेटाबो कानून’ एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा में है. इस कानून के तहत 40 से 74 साल के लोगों की कमर नापी जाती है ताकि गंभीर बीमारियों से पहले ही खतरे की पहचान की जा सके.

