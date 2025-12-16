Advertisement
दुनिया का इकलौता देश, जहां सरकार नापती है मोटे लोगों की कमर! ज्यादा हुई तो एक्शन पक्का

दुनिया का इकलौता देश, जहां सरकार नापती है मोटे लोगों की कमर! ज्यादा हुई तो एक्शन पक्का

जापान में मोटापे और लाइफस्टाइल बीमारियों से निपटने के लिए लागू ‘मेटाबो कानून’ एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा में है. इस कानून के तहत 40 से 74 साल के लोगों की कमर नापी जाती है ताकि गंभीर बीमारियों से पहले ही खतरे की पहचान की जा सके.  

Dec 16, 2025
दुनिया का इकलौता देश, जहां सरकार नापती है मोटे लोगों की कमर! ज्यादा हुई तो एक्शन पक्का

Japan Metabo Law: जापान में मोटापे और लाइफस्टाइल बीमारियों से निपटने के लिए लागू ‘मेटाबो कानून’ एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा में है. इस कानून के तहत 40 से 74 साल के लोगों की कमर नापी जाती है ताकि गंभीर बीमारियों से पहले ही खतरे की पहचान की जा सके.

 

  1. Waist Measurement Rule: सोशल मीडिया पर वायरल हो रही पोस्ट्स में दावा किया जा रहा है कि जापान में ऐसा कानून है जो तय करता है कि कोई व्यक्ति कितना मोटा हो सकता है. इंस्टाग्राम और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर ‘मेटाबो लॉ’ के नाम से यह नियम तेजी से वायरल हुआ और लोगों में जिज्ञासा बढ़ गई. जिस कानून की चर्चा हो रही है, उसका आधिकारिक नाम मेटाबॉलिक सिंड्रोम प्रिवेंशन एक्ट है. इसे जापान सरकार ने साल 2008 में लागू किया था. इसका मकसद लोगों को सजा देना नहीं, बल्कि मोटापे से जुड़ी गंभीर बीमारियों के खतरे को पहले ही पहचानना है.
  3. किन लोगों पर यह नियम लागू होता है?
  4. इस कानून के तहत 40 से 74 साल की उम्र के सभी नागरिकों को हर साल अनिवार्य हेल्थ चेकअप कराना होता है. इस जांच का एक अहम हिस्सा कमर की माप लेना भी होता है, जिससे शरीर में जमा खतरनाक फैट का अंदाजा लगाया जा सके. मेटाबो एक्ट में साफ मापदंड तय किए गए हैं. पुरुषों के लिए 85 सेंटीमीटर से ज्यादा कमर होना खतरे का संकेत माना जाता है. वहीं महिलाओं के लिए यह सीमा 90 सेंटीमीटर तय की गई है. ये माप विसरल फैट और हृदय रोग के खतरे से जुड़ी मानी जाती हैं.
  5. सीमा पार होने पर क्या सजा मिलती है?
  6. इस कानून की सबसे खास बात यह है कि इसमें कोई जुर्माना या दंड नहीं है. तय सीमा से ज्यादा कमर होने पर व्यक्ति को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती हैं. इनमें न्यूट्रिशन काउंसलिंग, एक्सरसाइज की सलाह और फॉलोअप प्रोग्राम शामिल हैं. जापान सरकार का उद्देश्य मोटापा रोकना नहीं, बल्कि लाइफस्टाइल बीमारियों को गंभीर बनने से पहले पहचानना है. इससे न सिर्फ लोगों की सेहत सुधरे, बल्कि हेल्थकेयर सिस्टम पर बढ़ते बोझ को भी कम किया जा सके.
  8. सोशल मीडिया पर लोगों की क्या राय है?
  9. सोशल मीडिया पर इस कानून को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आईं. कई लोगों ने इसे सराहनीय कदम बताया और कहा कि इससे बीमारियों से जुड़ा दर्द और खर्च दोनों कम हो सकते हैं. कुछ यूजर्स ने कहा कि स्वस्थ रहना सिर्फ सरकार की नहीं, बल्कि नागरिकों की भी जिम्मेदारी है. खासतौर पर यह पूछा गया कि सूमो पहलवानों पर यह कानून कैसे लागू होता होगा, क्योंकि उनका शरीर पारंपरिक रूप से भारी होता है. इन सवालों ने इस कानून को लेकर वैश्विक बहस को और तेज कर दिया.
