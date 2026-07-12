दुनिया का अनोखा गांव, जहां इंसानों से ज्यादा हैं पुतले; वजह जानकर रह जाएंगे हैरान

कल्पना कीजिए कि आप किसी शांत गांव की सड़क से गुजर रहे हैं. एक बुजुर्ग पेड़ के नीचे बैठे हैं, खेत में किसान काम कर रहा है और स्कूल में बच्चे पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं. सब कुछ बिल्कुल सामान्य सा लग रहा है. लेकिन जैसे ही आप करीब जाते हैं, आपको एहसास होता है कि सामने खड़े लोग असली नहीं, बल्कि पुतले हैं.
जापान के शिकोकू द्वीप के पहाड़ी इलाके में बसा नागोरो गांव आज इसी वजह से दुनिया भर में मशहूर है. इसे लोग 'स्केयरक्रो विलेज' यानी पुतलों वाला गांव कहते हैं. यहां आने वाले पर्यटक अक्सर पहली नजर में इन पुतलों को असली इंसान समझ बैठते हैं. कभी इस गांव में लोगों की खूब चहल-पहल हुआ करती थी, लेकिन आज यहां सिर्फ 25 से 30 लोग रहते हैं. इसके मुकाबले पूरे गांव में 350 से ज्यादा पुतले मौजूद हैं. इसका मतलब है कि नागोरो में इंसानों से कई गुना ज्यादा पुतले दिखाई देते हैं.
नागोरो की कहानी सिर्फ पुतलों की नहीं, बल्कि बदलते समय की कहानी भी है. करीब 70 साल पहले यह गांव काफी आबाद हुआ करता था. यहां सैकड़ों परिवार रहते थे. बच्चे स्कूल जाते थे, खेतों में काम होता था और बाजारों में रौनक रहती थी. लेकिन धीरे-धीरे हालात बदलने लगे. बेहतर पढ़ाई और नौकरी की तलाश में गांव के युवा बड़े शहरों की ओर चले गए. टोक्यो और ओसाका जैसे शहरों ने युवाओं को अपनी ओर खींच लिया. समय के साथ गांव खाली होता गया और बुजुर्गों की संख्या बढ़ती चली गई. कुछ साल बाद जब पुराने लोग भी दुनिया से चले गए, तो गांव की गलियां वीरान होने लगीं. खाली घर, बंद दुकानें और सुनसान रास्ते नागोरो की नई पहचान बन गए.
इस वीरान होते गांव को नई पहचान देने का काम यहां रहने वाली अयानो सुकिमी ने किया. कई साल बाद जब वह अपने गांव लौटीं, तो बचपन की यादें ताजा हो गईं. लेकिन अपने पुराने दोस्तों और पड़ोसियों की जगह उन्हें सिर्फ खाली घर और खामोशी मिली. एक दिन उन्होंने खेतों में पक्षियों को भगाने के लिए अपने पिता जैसा दिखने वाला एक पुतला बनाया. जब लोगों ने उसे दूर से देखा, तो उन्हें लगा कि कोई इंसान खेत में खड़ा है. यही छोटी सी घटना अयानो के लिए एक नए विचार की शुरुआत बन गई. उन्होंने सोचा कि क्यों न गांव छोड़ चुके और दुनिया से जा चुके लोगों की यादों को पुतलों के जरिए जिंदा रखा जाए.
अयानो ने धीरे-धीरे गांव के लोगों जैसे दिखने वाले पुतले बनाने शुरू किए. उन्होंने किसानों के पुतले खेतों में लगाए, दुकानदारों के पुतले दुकानों में रखे और स्कूल के बच्चों व शिक्षकों के पुतले कक्षा में बैठा दिए. इन पुतलों को इतना वास्तविक बनाया गया है कि कई बार पर्यटक धोखा खा जाते हैं. इनके चेहरे, कपड़े, टोपी, जूते और बैठने का तरीका बिल्कुल इंसानों जैसा दिखाई देता है. अयानो हर पुतले को बनाने से पहले उस व्यक्ति की पुरानी तस्वीरों और यादों को ध्यान में रखती हैं. एक पुतला तैयार करने में कई दिन लग जाते हैं. उनका मकसद सिर्फ सजावट करना नहीं, बल्कि गांव के उन लोगों को याद रखना है, जो अब यहां नहीं हैं.
नागोरो का पुराना स्कूल आज भी मौजूद है. यहां की कक्षा में बच्चे बैठे दिखाई देते हैं. एक टीचर ब्लैकबोर्ड के सामने खड़ा नजर आता है, लेकिन पास जाकर देखने पर पता चलता है कि यह पूरी कक्षा सिर्फ पुतलों से बनी है. गांव की पुरानी दुकानें, खेत और सार्वजनिक जगहें भी इसी तरह सजाई गई हैं. कहीं लोग बातचीत करते नजर आते हैं, तो कहीं परिवार साथ बैठा दिखाई देता है. ऐसा लगता है जैसे समय किसी एक पल पर रुक गया हो.
पहली बार देखने पर नागोरो थोड़ा रहस्यमयी और अजीब लग सकता है, लेकिन यहां आने वाले ज्यादातर लोग कहते हैं कि यह जगह डराने से ज्यादा भावुक करती है. गांव की खामोशी, खाली घर और सैकड़ों पुतले एक ऐसी कहानी बताते हैं, जिसमें इंसानों के चले जाने का दर्द छिपा है. यहां हर पुतला किसी न किसी की जिंदगी की याद है.
नागोरो सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं है, बल्कि जापान की बड़ी समस्या की तस्वीर भी दिखाता है. जापान में जन्म दर लगातार कम हो रही है और कई छोटे गांवों में आबादी तेजी से घट रही है. कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आने वाले वर्षों में जापान के कई गांव ऐसे ही खाली हो सकते हैं. नागोरो इस बदलाव की एक झलक दिखाता है कि जब लोग किसी जगह को छोड़ देते हैं, तो वहां सिर्फ इमारतें और यादें बच जाती हैं.
आज नागोरो में लोग सिर्फ घूमने नहीं आते, बल्कि एक कहानी महसूस करने आते हैं. यह गांव बताता है कि किसी जगह की असली खूबसूरती वहां रहने वाले लोगों से होती है. सैकड़ों पुतलों के बीच बसा यह छोटा सा गांव दुनिया को यही संदेश देता है कि इंसान चले जाते हैं, लेकिन उनकी यादें लंबे समय तक जिंदा रहती हैं. शायद यही वजह है कि नागोरो आज दुनिया के सबसे अनोखे और भावुक गांवों में गिना जाता है.
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