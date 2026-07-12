Add Zee Business As A Preferred Source
App

दुनिया का अनोखा गांव, जहां इंसानों से ज्यादा हैं पुतले; वजह जानकर रह जाएंगे हैरान

जापान का नागोरो गांव अपनी अनोखी पहचान की वजह से दुनियाभर में चर्चा में है. यहां इंसानों की संख्या बेहद कम रह गई है, लेकिन गांव की गलियों, खेतों, स्कूलों और दुकानों में सैकड़ों पुतले नजर आते हैं. कभी हजारों लोगों की आवाजाही वाला यह गांव अब सिर्फ कुछ लोगों का घर है. इन पुतलों के पीछे छिपी कहानी जापान की घटती आबादी और एक महिला की भावुक कोशिश से जुड़ी है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 12, 2026, 10:23 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 10:23 AM IST
दुनिया का अनोखा गांव, जहां इंसानों से ज्यादा हैं पुतले; वजह जानकर रह जाएंगे हैरान
Image Credit: Image credit: instagram/@bodhiandkai_

About the Author

Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
अब शराब की हर बोतल पर रहेगी डिजिटल नजर, हरियाणा में 8 नई ऑनलाइन सेवाएं शुरू
Haryana news38 min ago
2
India First Hydrogen Train40 min ago
3
Kashmir Temperature Rise40 min ago
4
Aurangabad41 min ago
5
CM Thalapathy Vijay48 min ago