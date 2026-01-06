243 KG की मछली, 32 करोड़ रुपये में बिकी! इस रेस्टोरेंट मालिक ने क्यों खरीदी? दुनिया नहीं कर पा रही भरोसा

Japan New Year Tuna Auction: जापान में नए साल की शुरुआत हमेशा खास मानी जाती है, लेकिन 2026 का पहला दिन टोयोसू फिश मार्केट में इतिहास रच गया. यहां ट्रेडिशनल न्यू ईयर टूना नीलामी में एक विशाल ब्लूफिन टूना मछली 510 मिलियन येन यानी करीब 32 करोड़ रुपये में बिक गई. यह कीमत अब तक की सबसे ज्यादा मानी जा रही है, जिसने सालों पुरानी इस परंपरा को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया.

नीलामी में बिकने वाली यह ब्लूफिन टूना वजन में 243 किलोग्राम की थी. मछली इतनी भारी और विशाल थी कि उसे उठाने के लिए चार लोगों की जरूरत पड़ी. इसकी शानदार गुणवत्ता और आकार ने नीलामी के दौरान मौजूद सभी खरीदारों को आकर्षित किया और देखते ही देखते बोली रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गई.

किसने खरीदी 32 करोड़ की यह मछली?

इस ऐतिहासिक टूना को जापान की मशहूर सुशी रेस्टोरेंट चेन सुषिजनमई की पैरेंट कंपनी कियोमुरा कॉर्पोरेशन ने खरीदा. कंपनी के प्रमुख कियोशी किमुरा लंबे समय से इस नीलामी का चर्चित चेहरा रहे हैं. उनकी मौजूदगी और ऊंची बोलियां अक्सर सुर्खियां बनती हैं और इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला.

नीलामी के बाद कियोशी किमुरा ने कहा कि यह बोली सिर्फ एक खरीद नहीं बल्कि आने वाले साल के लिए उम्मीद और जश्न का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस साल जापान की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा. किमुरा ने प्रधानमंत्री साने ताकाइची की सरकार के नारे का जिक्र करते हुए कहा कि जब सरकार ‘वर्क, वर्क, वर्क’ की बात कर रही है, तो सुषिजनमई भी पूरी ताकत से काम करेगा.

क्या खुद किमुरा भी इस कीमत से चौंक गए?

कियोशी किमुरा ने माना कि इतनी बड़ी रकम की उम्मीद उन्हें भी नहीं थी. उनका कहना था कि वह 300 से 400 मिलियन येन तक की कीमत सोच रहे थे, लेकिन बोली 500 मिलियन पार कर गई. जैसे ही नीलामी करने वाले का हथौड़ा गिरा, वहां मौजूद लोग हैरानी से एक-दूसरे को देखने लगे. इस खरीद के साथ किमुरा ने अपना ही पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया. साल 2019 में उन्होंने 333.6 मिलियन येन में ब्लूफिन टूना खरीदी थी. 2026 की यह बोली अब न्यू ईयर टूना नीलामी के इतिहास में सबसे बड़ी मानी जा रही है और इस परंपरा की प्रतिष्ठा को और मजबूत करती है.

32 करोड़ की टूना का आगे क्या हुआ?

नीलामी के तुरंत बाद इस कीमती टूना को सुषिज़नमई के मुख्य आउटलेट ले जाया गया, जहां पारंपरिक तरीके से इसकी कटिंग की गई. इसके बाद इसे जापान भर के आउटलेट्स में भेजा गया. खास बात यह रही कि इतनी महंगी मछली से बनी सुशी ग्राहकों को सामान्य दामों पर ही परोसी जाएगी. कियोशी किमुरा का कहना है कि यह खरीद मुनाफे के लिए नहीं बल्कि नए साल की खुशी ग्राहकों के साथ बांटने के लिए की जाती है. यही वजह है कि न्यू ईयर टूना नीलामी हर साल एक यादगार आयोजन बन जाती है.