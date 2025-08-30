Japan News: 23 साल के लड़के को हुआ 83 साल की महिला से प्यार, इश्कबाजी के बाद रचाई शादी, जानें पूरा मामला
Japan News: 23 साल के लड़के को हुआ 83 साल की महिला से प्यार, इश्कबाजी के बाद रचाई शादी, जानें पूरा मामला

Japan News: जापान में 23 वर्षीय युवक और 83 वर्षीय महिला की प्रेम कहानी ने सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी है. वैलेंटाइन डे पर शुरू हुआ रिश्ता शादी तक पहुंचा. परिवार ने भी स्वीकार किया. महिला पहले हॉर्टिकल्चरिस्ट रह चुकी हैं और उनके पांच पोते-पोतियां हैं. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Aug 30, 2025, 03:39 PM IST
Japan News: जापान में एक अनोखी प्रेम कहानी ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. जहां 23 साल के युवक को अपने सहपाठी की 83 वर्षीय दादी से प्यार हो गया. दोनों ने समाज की परवाह किए बिना अपने रिश्ते को आगे बढ़ाया और शादी कर ली. यह जोड़ी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है. वीडियो में युवक अपनी प्रेमिका का हाथ थामे दिखाई देता है, जबकि महिला अपनी स्टाइलिश लुक और मीठी आवाज से सबका दिल जीत रही है. परिवारों ने भी इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया है. लोग इस अनोखे प्यार की चर्चा कर रहे हैं और इसे सच्चे प्रेम का उदाहरण बता रहे हैं.

दरअसल, युगल तब सुर्खियों में आया जब उन्हें सड़क पर इंटरव्यू के दौरान देखा गया. वीडियो में युवक कोफू अपनी प्रेमिका आइको का हाथ थामे नजर आता है. आइको की मीठी आवाज, सजे नाखून और स्टाइलिश छोटे बाल उन्हें उनकी उम्र से कहीं कम दिखाते हैं. उनकी जोड़ी को देखकर लोग हैरान रह गए.

ये भी पढ़ें; 4 लाख से सीधे 12 लाख की सैलरी पाने वाले इस ‘कॉर्पोरेट कोबरा’ की कहानी क्यों हो रही है वायरल?

वैलेंटाइन डे पर शुरू हुई प्रेम कहानी

आइको ने खुलासा किया कि उनकी प्रेम कहानी की शुरुआत वैलेंटाइन डे पर हुई थी. यानी दोनों को डेट करते हुए छह महीने से ज्यादा हो चुके हैं. दोनों का रिश्ता सिर्फ आकर्षण पर नहीं, बल्कि गहरी समझ और अपनापन पर आधारित है. सोशल मीडिया पर लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं।

आइको की जिंदगी और परिवार

वहीं ऑनलाइन पोर्टल 8Days के अनुसार, आइको पहले एक हॉर्टिकल्चरिस्ट थीं और उनके पास एक बड़ा बोटैनिकल गार्डन था. वह दो बार शादी कर चुकी हैं और उनके एक बेटा, एक बेटी और पांच पोते-पोतियां हैं. तलाक के बाद वह अपने बेटे के परिवार के साथ रहती हैं. परिवार ने भी इस अनोखे रिश्ते को अपनाया है.

