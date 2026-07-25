/ऑफिस में शॉर्ट्स पहनना पड़ा भारी? पुरुषों के पैरों के बालों को लेकर छिड़ी नई बहस; जानें क्या है पूरा मामला

जापान इन दिनों भीषण गर्मी की मार झेल रहा है. कई शहरों में तापमान 35 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच चुका है. तेज धूप और उमस की वजह से लोगों का घर से निकलना भी मुश्किल हो रहा है. ऐसे में सरकार और स्थानीय प्रशासन लगातार बिजली बचाने और लोगों को गर्मी से राहत देने के नए तरीके खोज रहे हैं.
इसी को देखते हुए टोक्यो प्रशासन ने कंपनियों से कहा कि कर्मचारियों को हल्के और आरामदायक कपड़े पहनने की अनुमति दी जाए. इसी सलाह के बाद कई दफ्तरों ने पुरुष कर्मचारियों को पहली बार शॉर्ट्स पहनकर ऑफिस आने की इजाजत दे दी. यह फैसला जापान के पुराने 'कूल बिज' अभियान का हिस्सा माना जा रहा है, जिसका मकसद एयर कंडीशनर पर निर्भरता कम करना और बिजली की बचत करना है.
पुरुष कर्मचारियों ने जैसे ही शॉर्ट्स पहनकर ऑफिस आना शुरू किया, सोशल मीडिया पर एक अलग तरह की चर्चा शुरू हो गई. कुछ महिलाओं ने कहा कि ऑफिस में पुरुषों के पैरों के घने बाल देखकर उन्हें असहज महसूस होता है. कुछ यूजर्स ने मजाकिया अंदाज में इस स्थिति को 'सुनेहारा' या 'लेग हेयर हैरेसमेंट' कहना शुरू कर दिया. हालांकि यह कोई कानूनी शब्द नहीं है और न ही इसे किसी नियम में शामिल किया गया है. यह सिर्फ सोशल मीडिया पर इस्तेमाल किया जाने वाला एक नया ट्रेंडिंग शब्द है, जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया.
Japan is encouraging men to wear shorts to work to cope with resource shortages and extreme heat, but the move has sparked complaints from some female employees, who say they're being forced to endure "leg hair harassment." pic.twitter.com/1lsgCS9WGj
— VOC (@VoiceOfChina_) July 23, 2026
इस पूरे विवाद में सिर्फ पैरों के बाल ही मुद्दा नहीं बने. कई महिलाओं ने कहा कि असली सवाल ऑफिस के ड्रेस कोड को लेकर है. उनका कहना है कि आज भी कई कंपनियों में महिलाओं के लिए ड्रेस कोड काफी सख्त है. कई जगह उन्हें स्टॉकिंग्स या टाइट्स पहननी पड़ती हैं. प्रोफेशनल दिखने के लिए मेकअप, हेयर स्टाइल और ग्रूमिंग पर भी ध्यान देना पड़ता है. ऐसे में अगर पुरुषों को गर्मी की वजह से शॉर्ट्स पहनने की छूट मिल सकती है, तो महिलाओं के लिए भी ड्रेस कोड को आरामदायक बनाया जाना चाहिए. उनका कहना है कि नियम सभी कर्मचारियों के लिए बराबर होने चाहिए.
इस मुद्दे पर हुए एक सर्वे ने भी दिखा दिया कि जापान के लोग इस मामले में एक राय नहीं हैं. करीब 800 लोगों से पूछे गए सवाल में 53.5 प्रतिशत लोगों ने कहा कि ऑफिस में पुरुषों को शॉर्ट्स पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे प्रोफेशनल माहौल प्रभावित हो सकता है. वहीं 46.5 प्रतिशत लोगों ने कहा कि इतनी भीषण गर्मी में कर्मचारियों को आरामदायक कपड़े पहनने की पूरी आजादी मिलनी चाहिए. उनका मानना है कि काम की गुणवत्ता कपड़ों से नहीं, बल्कि प्रदर्शन से तय होती है.
सोशल मीडिया पर लगातार चल रही बहस के बाद कुछ पुरुषों ने एक नया तरीका अपनाना शुरू कर दिया. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कई लोग अब लेजर हेयर रिमूवल का सहारा ले रहे हैं, ताकि अगर उन्हें शॉर्ट्स पहनने पड़ें, तो पैरों के बाल नजर न आएं. कुछ लोगों का मानना है कि यह पूरी तरह व्यक्तिगत फैसला है, जबकि कुछ इसे ऑफिस एटीकेट का हिस्सा मान रहे हैं. कई ब्यूटी क्लीनिकों का कहना है कि हाल के दिनों में पुरुष ग्राहकों की संख्या बढ़ी है, जो सिर्फ पैरों के बाल हटवाने के लिए आ रहे हैं.
यह मामला अब सिर्फ फैशन या ड्रेस कोड तक सीमित नहीं रह गया है. सोशल मीडिया पर लोग इस बहस को बदलते वर्क कल्चर से जोड़कर भी देख रहे हैं. कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि दुनिया भर में मौसम तेजी से बदल रहा है. गर्मी पहले से ज्यादा बढ़ रही है. ऐसे में कंपनियों को भी पुराने नियमों में बदलाव करना होगा, ताकि कर्मचारी आराम से काम कर सकें. दूसरी ओर कुछ लोगों का कहना है कि प्रोफेशनल माहौल बनाए रखना भी जरूरी है और ड्रेस कोड को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता.
जैसे-जैसे यह मामला वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर मीम्स और मजेदार पोस्ट की भरमार लग गई. किसी ने लिखा कि अब ऑफिस में मीटिंग से ज्यादा चर्चा पैरों के बालों की हो रही है, तो किसी ने कहा कि गर्मी से बचने की कोशिश एक नई बहस में बदल गई. कुछ यूजर्स ने मजाक करते हुए लिखा कि अब शायद कंपनियों को ड्रेस कोड के साथ 'लेग ग्रूमिंग गाइडलाइन' भी जारी करनी पड़े. हालांकि कई लोगों ने इस बहस को जरूरत से ज्यादा बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया मुद्दा भी बताया.
जापान में शुरू हुई यह बहस दिखाती है कि बदलते मौसम के साथ वर्क कल्चर भी बदल रहा है. सवाल सिर्फ इस बात का नहीं है कि पुरुष शॉर्ट्स पहनें या नहीं, बल्कि यह भी है कि क्या ऑफिस के नियम आज के समय के हिसाब से बदले जाने चाहिए. एक तरफ लोग आराम और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ समान नियम और प्रोफेशनल माहौल बनाए रखने की मांग भी उठ रही है. फिलहाल 'लेग हेयर हैरेसमेंट' सोशल मीडिया का नया ट्रेंड जरूर बन गया है, लेकिन इसने ड्रेस कोड, जेंडर इक्वालिटी और बदलती ऑफिस संस्कृति पर एक बड़ी चर्चा जरूर शुरू कर दी है.