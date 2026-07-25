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ऑफिस में शॉर्ट्स पहनना पड़ा भारी? पुरुषों के पैरों के बालों को लेकर छिड़ी नई बहस; जानें क्या है पूरा मामला

जापान में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच ऑफिस में काम करने वाले पुरुषों को पहली बार शॉर्ट्स पहनने की छूट दी गई. लेकिन यह फैसला आराम देने के बजाय नई बहस का कारण बन गया. कुछ महिलाओं ने सोशल मीडिया पर पुरुषों के पैरों के बालों को लेकर आपत्ति जताई और इसे मजाकिया अंदाज में 'लेग हेयर हैरेसमेंट' का नाम दे दिया. देखते ही देखते यह बहस पूरे जापान में फैल गई.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 25, 2026, 06:46 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 06:46 AM IST
ऑफिस में शॉर्ट्स पहनना पड़ा भारी? पुरुषों के पैरों के बालों को लेकर छिड़ी नई बहस; जानें क्या है पूरा मामला
Image Credit: AI Image

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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