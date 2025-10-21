पुराने जमाने में पास-पास बैठकर करते थे टॉयलेट, सामने आई तस्वीर ने हिला डाला सिर

Trending Photos
Tofukuji Temple: पश्चिमी क्योटो क्षेत्र में टोफुकुजी मंदिर में एक शौचालय है, जो 15वीं शताब्दी का बताया जाता है, जिससे यह एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक संपत्ति का पदनाम अर्जित करता है. जापान के क्योटो में 500 साल पुराने बौद्ध मंदिर के सबसे पुराने शौचालय को एक जापानी व्यक्ति ने गलती से अपनी कार से टक्कर मार दी, जिससे यह आंशिक रूप से नष्ट हो गया. घटना ने सोशल मीडिया पर चर्चा छेड़ दी.
क्या हुआ जापान के सबसे पुराने शौचालय के साथ?
क्योटो के टोफुकुजी मंदिर में स्थित जापान का सबसे पुराना शौचालय, जिसकी उम्र 500 साल से अधिक है, आंशिक रूप से नष्ट हो गया. यह शौचालय 15वीं शताब्दी का है और इसे एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक संपत्ति का दर्जा प्राप्त है. जापानी अधिकारी और सांस्कृतिक संरक्षणकर्मी इस घटना से बेहद चिंतित हैं.
यह भी पढ़ें: कोई होमवर्क नहीं, हफ्ते में सिर्फ 2-3 काम, बिना कपड़ों के ऑफिस मीटिंग... जानें दुनिया के सबसे खुशहाल देश की मिस्ट्री
कार ने कैसे किया शौचालय को नुकसान?
पुलिस ने बताया कि क्योटो हेरिटेज प्रिजर्वेशन एसोसिएशन का 30 वर्षीय सदस्य अपनी कार को पीछे कर रहा था, लेकिन गलती से शौचालय की ओर जाने वाला लकड़ी का ओरिजनल दरवाजा बर्बाद कर दिया. कार को स्टार्ट करते समय उसने यह महसूस नहीं किया कि गाड़ी उल्टी ही खड़ी है. हालांकि शौचालय की दीवारों को मामूली क्षति हुई, गड्डों वाली दो पंक्तियां बरकरार रहीं.
क्या कहा सांस्कृतिक संरक्षण विभाग ने?
सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के प्रभारी क्योटो अधिकारी नोरिहिको मुराता ने कहा कि यह शौचालय भिक्षुओं द्वारा उनके तपस्वी प्रशिक्षण का हिस्सा रहा करता था. उन्होंने यह भी कहा, “यह निश्चित रूप से निराशाजनक है कि इस महत्वपूर्ण सांस्कृतिक संपत्ति का हिस्सा इस तरह क्षतिग्रस्त हो गया है. हम पुनर्स्थापना के उपायों पर चर्चा करेंगे ताकि इसके सांस्कृतिक मूल्य को यथासंभव सुरक्षित रखा जा सके.”
यह भी पढ़ें: सालाना 4 करोड़ कमाने वाला IIT ग्रेजुएट बना ‘फ्लाइट में शर्मिंदगी’ का चेहरा, 11 बीयर पीकर जो किया देखकर यात्रियों के उड़ गए होश!
क्या शौचालय अभी भी इस्तेमाल के लायक है?
हालांकि यह शौचालय अब उपयोग में नहीं है, इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व अत्यधिक है. आंतरिक दीवारों को मामूली नुकसान पहुंचा है, लेकिन मूल संरचना और गड्डों की दो पंक्तियाँ अभी भी सुरक्षित हैं. विशेषज्ञ इसे सही तरीके से पुनर्स्थापित करने के लिए योजना बना रहे हैं. 500 साल पुराने टॉयलेट के साथ हुई इस कार दुर्घटना ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी हलचल मचा दी. लोग हैरानी जता रहे हैं कि किस तरह एक आधुनिक गाड़ी ने सदियों पुरानी बौद्ध विरासत को नुकसान पहुंचाया. कुछ ने इसे हटके और विचित्र दुर्घटना बताया.