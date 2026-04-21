ऑफिस में लेट हुए तो बॉस से रेलवे मांगता है माफी! जापान की वो बातें जो उड़ा देती है भारतीयों की नींद

दुनिया के ज्यादातर देशों में ट्रेन का 10-15 मिनट लेट होना एक आम बात मानी जाती है. लेकिन क्या आप एक ऐसे देश की कल्पना कर सकते हैं जहां अगर ट्रेन महज 20 सेकंड पहले या लेट में प्लेटफॉर्म छोड़े, तो रेलवे विभाग पूरे देश से सार्वजनिक माफी मांगता है. हम बात कर रहे हैं जापान की, जापान में समय की पाबंदी सिर्फ एक नियम नहीं, बल्कि वहां की संस्कृति का हिस्सा है. यहां की 'शिंकानसेन' यानी बुलेट ट्रेन की सटीकता ऐसी है कि यहां देरी को मिनटों में नहीं बल्कि सेकंड्स में गिना जाता है. अगर यहां ट्रेन लेट हो जाए, तो रेलवे यात्रियों को एक खास कार्ड देता है जो यात्री अपने बॉस को देकर बता सके.

5 मिनट की देरी पर सरकार की माफी

दुनिया के अधिकतर देशों में अगर ट्रेन 5-10 मिनट देरी से चले तो कोई उस पर ध्यान भी नहीं देता. लेकिन जापान में इसे एक बड़ी चूक माना जाता है. वहां की हाई-स्पीड रेल व्यवस्था इतनी सटीक है कि 5 मिनट की देरी होने पर रेलवे प्रशासन औपचारिक रूप से यात्रियों से माफी मांगता है. यह दर्शाता है कि जापानी समाज में समय को कितनी अहमियत दी जाती है.

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क्या है 'डिले सर्टिफिकेट'?

अगर कोई ट्रेन अपने तय समय से कुछ मिनट भी लेट होती है, तो स्टेशन पर यात्रियों को 'Delay Certificates' यानी विलंब प्रमाण पत्र बांटे जाते हैं. यह एक आधिकारिक दस्तावेज होता है जिसे कर्मचारी अपने दफ्तर या छात्र अपने स्कूल में दिखा सकते हैं. इससे यह साबित हो जाता है कि देरी उनकी गलती से नहीं, बल्कि सिस्टम की वजह से हुई है. वहां का वर्क कल्चर इतना सख्त है कि बिना इस सर्टिफिकेट के देरी को स्वीकार नहीं किया जाता.

सेकंड्स में मापी जाती है देरी

जापान की मशहूर बुलेट ट्रेन जिसे 'शिंकानसेन' कहा जाता है, उसकी सटीकता देख दुनिया दंग रह जाती है. आंकड़ों की मानें तो साल भर में इन ट्रेनों की औसत देरी महज कुछ सेकंड्स की होती है. अगर कभी कोई ट्रेन अपने समय से 20-30 सेकंड पहले भी प्लेटफॉर्म छोड़ दे, तो रेलवे कंपनी इसके लिए बाकायदा अखबारों और वेबसाइट पर सार्वजनिक माफीनामा जारी करती है.

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ट्रेन ड्राइवरों के लिए कठिन ट्रेनिंग

यह सटीकता कोई इत्तेफाक नहीं है. जापान के ट्रेन ड्राइवरों को बहुत ही कठिन ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है. उन्हें हर स्टेशन के बीच का समय सेकंड्स में याद होता है. वे अपनी घड़ी का मिलान रेलवे के मास्टर क्लॉक से बार-बार करते हैं. किसी भी तरह की लापरवाही वहां गंभीर अनुशासनहीनता मानी जाती है. ड्राइवरों के लिए समय की पाबंदी सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि उनके सम्मान का विषय है.

जापान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं. वहां लाखों लोग हर दिन सफर करते हैं और उनका पूरा दिन ट्रेन के टाइम टेबल पर टिका होता है. रेलवे का मानना है कि समय की पाबंदी तोड़ना ग्राहकों के भरोसे को तोड़ने जैसा है. वहां माफीनामा देना सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, बल्कि अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही को स्वीकार करना है.