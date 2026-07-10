/रूममेट से हुआ झगड़ा, फिर सुई-धागे से सिल दिए महिला के होंठ! पीड़िता ने दुकान पहुंचकर लिखकर मांगी मदद

दुनिया भर में रूममेट्स के बीच छोटी-मोटी कहासुनी होना आम बात है. लेकिन जापान में सामने आया यह मामला लोगों को हैरान कर रहा है. यहां एक महिला पर आरोप है कि उसने अपने साथ रहने वाली दूसरी महिला के साथ ऐसा बर्ताव किया, जिसकी कल्पना भी करना मुश्किल है.
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट (SCMP) की रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना जापान के इबाराकी प्रांत की है. यहां रहने वाली 49 वर्षीय मसाए सकुराई को पुलिस ने 42 वर्षीय एक महिला को गंभीर रूप से घायल करने के आरोप में गिरफ्तार किया है. उन पर आरोप है कि उन्होंने एक विवाद के बाद अपनी रूममेट के होंठ सुई और धागे से सिल दिए. इस घटना के बाद आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.
जांच एजेंसियों का कहना है कि 29 जून को आरोपी महिला ने कथित तौर पर सुई और धागे की मदद से अपनी रूममेट के होंठ सिल दिए. यह घटना उस घर में हुई, जहां दोनों पिछले कुछ महीनों से साथ रह रही थीं. बताया जा रहा है कि पीड़ित महिला अप्रैल 2025 से आरोपी के साथ रह रही थी. हालांकि दोनों के बीच किस बात को लेकर विवाद हुआ, इसकी आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है. पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है और घटना के पीछे की असली वजह पता लगाने की कोशिश कर रही है.
घटना के बाद पीड़िता किसी तरह वहां से निकलने में सफल रही. वह पास की एक दुकान तक पहुंची, लेकिन उस समय बोलने की स्थिति में नहीं थी. रिपोर्ट के अनुसार, उसने दुकान के कर्मचारी से एक कागज पर लिखकर मदद मांगी. कर्मचारी ने तुरंत हालात की गंभीरता समझी और पुलिस को सूचना दी. अगले दिन दोपहर करीब डेढ़ बजे पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़िता को सुरक्षित बाहर निकाला.
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि पुलिस पूछताछ के दौरान पीड़िता ने बताया कि वह पहले भी वहां से निकलना चाहती थी, लेकिन डर की वजह से ऐसा नहीं कर सकी. उसने अधिकारियों से कहा कि वह काफी समय से भय में जी रही थी और इसी कारण भागने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी. इस बयान के बाद पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या महिला लंबे समय से किसी तरह के मानसिक या शारीरिक दबाव में थी.
अभी तक पुलिस ने यह साफ नहीं किया है कि आरोपी महिला ने आरोप स्वीकार किए हैं या नहीं. अधिकारियों ने इस बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है. फिलहाल पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही है और घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.
जांच के दौरान एक और दिलचस्प बात सामने आई है. आरोपी महिला के एक परिचित ने मीडिया को बताया कि उसने पिछले साल नवंबर में उस घर का दौरा किया था. उसके मुताबिक, वहां सिर्फ दो महिलाएं ही नहीं, बल्कि कई और लोग भी रहते थे. उसने दावा किया कि घर में दो-तीन महिलाएं और एक किशोर उम्र का लड़का भी मौजूद था. इसी जानकारी के बाद पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि घटना के समय घर में और कौन-कौन मौजूद था और क्या किसी अन्य व्यक्ति की भी इसमें कोई भूमिका थी.
मामले ने इसलिए भी लोगों का ध्यान खींचा क्योंकि आरोपी महिला के बारे में कुछ अलग तरह की जानकारी भी सामने आई है. उसकी एक पूर्व सहकर्मी ने बताया कि करीब तीन साल पहले उसे पता चला था कि सकुराई उन लड़कियों की मदद करती थी, जिनके पास रहने की कोई जगह नहीं होती थी या जिनका परिवार से संपर्क टूट गया था. हालांकि पुलिस अभी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि पीड़िता और आरोपी का रिश्ता वास्तव में क्या था और दोनों किस परिस्थिति में साथ रह रहे थे.
इस पूरे मामले में अभी कई अहम सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि दोनों महिलाएं एक साथ क्यों रह रही थीं, उनके बीच किस बात को लेकर विवाद हुआ और क्या इस घटना में किसी अन्य व्यक्ति की भी कोई भूमिका थी. अधिकारियों ने अभी तक हमले के पीछे की वजह सार्वजनिक नहीं की है. साथ ही यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि आगे और लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या नहीं.
जापान की यह घटना सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी इसकी खूब चर्चा हो रही है. कई लोगों ने इसे बेहद डरावनी घटना बताया है, जबकि कुछ यूजर्स का कहना है कि मामले की पूरी सच्चाई सामने आने तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए. कई लोगों ने यह भी सवाल उठाया कि अगर घर में और लोग मौजूद थे, तो उन्होंने पीड़िता की मदद क्यों नहीं की.
फिलहाल पुलिस पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रही है. अधिकारी यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि घर के अंदर आखिर क्या हुआ था और क्या यह सिर्फ दो लोगों के बीच का विवाद था या इसके पीछे कोई बड़ी कहानी छिपी हुई है. जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक इस मामले से जुड़े कई सवाल अनुत्तरित रहेंगे. हालांकि इतना तय है कि इस घटना ने जापान ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के लोगों को हैरान कर दिया है.