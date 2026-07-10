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रूममेट से हुआ झगड़ा, फिर सुई-धागे से सिल दिए महिला के होंठ! पीड़िता ने दुकान पहुंचकर लिखकर मांगी मदद

जापान से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां दो महिलाओं के बीच रहने के दौरान हुआ विवाद कथित तौर पर इतनी भयावह घटना में बदल गया कि पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा. आरोप है कि 49 साल की एक महिला ने अपनी रूममेट के होंठ सुई और धागे से सिल दिए. किसी तरह पीड़िता वहां से निकलकर एक दुकान तक पहुंची और लिखकर मदद मांगी.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 10, 2026, 04:18 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 04:18 PM IST
रूममेट से हुआ झगड़ा, फिर सुई-धागे से सिल दिए महिला के होंठ! पीड़िता ने दुकान पहुंचकर लिखकर मांगी मदद
Image Credit: AI Image

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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