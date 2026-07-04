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जापान में रास्ता भटक गई विदेशी महिला, वहां की लड़कियों ने किया ऐसा काम; जीत लिया दुनिया का दिल

विदेश यात्रा के दौरान रास्ता भटक जाना किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन जापान में एक भारतीय महिला के साथ जो हुआ, उसने लाखों लोगों का दिल जीत लिया. टोक्यो में रास्ता पूछने पर दो जापानी स्कूली लड़कियां सिर्फ दिशा बताकर नहीं चली गईं, बल्कि करीब 15 मिनट तक उनके साथ पैदल चलती रहीं और सही ट्रेन में बैठने तक उनका साथ नहीं छोड़ा.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 04, 2026, 11:01 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 11:01 AM IST
जापान में रास्ता भटक गई विदेशी महिला, वहां की लड़कियों ने किया ऐसा काम; जीत लिया दुनिया का दिल
Image Credit: Image credit: instagram/@shufflewithakankshaSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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