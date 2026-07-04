/जापान में रास्ता भटक गई विदेशी महिला, वहां की लड़कियों ने किया ऐसा काम; जीत लिया दुनिया का दिल

Japan Viral Video: विदेश घूमने जाने वाले ज्यादातर लोग भाषा की परेशानी और नए शहर में रास्ता ढूंढ़ने की चिंता से गुजरते हैं. ऐसे समय अगर कोई अनजान व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के मदद के लिए आगे आ जाए, तो वह पल जिंदगी भर याद रहता है. जापान की राजधानी टोक्यो से सामने आई एक ऐसी ही घटना इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है.
एक भारतीय महिला ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो शेयर करते हुए बताया कि टोक्यो में रास्ता पूछने के बाद दो स्थानीय स्कूली लड़कियां सिर्फ रास्ता बताकर नहीं गईं. उन्होंने अपना समय निकाला और खुद उनके साथ चलकर सही स्टेशन और सही ट्रेन तक पहुंचाया. यही छोटी-सी इंसानियत अब इंटरनेट पर लाखों लोगों का दिल जीत रही है.
वीडियो शेयर करने वाली भारतीय महिला आकांक्षा ने बताया कि वह और उनके साथी टोक्यो में शिबुया स्टेशन जाने का रास्ता तलाश रहे थे. भाषा की वजह से बातचीत आसान नहीं थी, लेकिन उन्होंने वहां मौजूद दो स्थानीय स्कूली लड़कियों से मदद मांगी. दोनों लड़कियों को उनकी पूरी बात समझ नहीं आई. उन्हें सिर्फ 'गिंजा लाइन' शब्द समझ में आया. इसके बावजूद उन्होंने सिर्फ हाथ से दिशा नहीं दिखाई, बल्कि खुद उनके साथ चलना शुरू कर दिया. करीब 15 मिनट तक दोनों लड़कियां उनके साथ पैदल चलती रहीं और यह सुनिश्चित किया कि वे सही प्लेटफॉर्म तक पहुंच जाएं.
वीडियो में आप देख सकते हैं कि दोनों जापानी लड़कियां पूरे रास्ते मुस्कुराते हुए उनके साथ चल रही थीं. रास्ते में वे आपस में बातें करती रहीं और हंसती भी रहीं. जब सभी शिबुया स्टेशन पहुंचे, तो उन्होंने सिर्फ स्टेशन तक छोड़ने पर ही बात खत्म नहीं की. उन्होंने यह भी देखा कि भारतीय यात्री सही ट्रेन में बैठ रहे हैं या नहीं. ट्रेन में बैठने के बाद ही दोनों ने मुस्कुराकर उन्हें विदा कहा.
आकांक्षा ने अपनी पोस्ट में लिखा कि उस समय वे इतनी भावुक हो गई थीं कि दोनों लड़कियों का नाम तक नहीं पूछ सकीं. उन्होंने कहा कि वे आज भी उन्हें ठीक से धन्यवाद नहीं कह पाने का अफसोस महसूस करती हैं. उन्होंने अपनी पोस्ट में यह भी लिखा कि अगर कोई जापान में रहने वाला व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा हो और उन लड़कियों तक उनकी बात पहुंचा सके, तो उन्हें बेहद खुशी होगी.
महिला ने अपनी पोस्ट में लिखा कि लोग अक्सर कहते हैं कि जापान अपनी साफ-सफाई, संस्कृति और खूबसूरत नजारों की वजह से खास है. लेकिन उनके लिए जापान की सबसे बड़ी खूबसूरती वहां के लोग हैं. उन्होंने कहा कि किसी अनजान इंसान के लिए अपना समय निकालना और उसे सही जगह तक पहुंचाना आज की भागदौड़ भरी दुनिया में बहुत बड़ी बात है.
वीडियो सामने आने के बाद हजारों लोगों ने इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी. एक यूजर ने कमेंट में लिखा कि यही असली इंसानियत है. दूसरे ने कहा कि काश पूरी दुनिया के लोग ऐसे ही एक-दूसरे की मदद करें. एक अन्य यूजर ने लिखा कि वह वीडियो देखकर भावुक हो गया और उसे भी जापान यात्रा के दौरान ऐसे ही कई अच्छे अनुभव हुए थे. कई लोगों ने बताया कि जापान में लोग अक्सर रास्ता बताने की बजाय खुद आपको मंजिल तक छोड़ने की कोशिश करते हैं.
जापान अपनी अनुशासित संस्कृति और विनम्र व्यवहार के लिए दुनिया भर में जाना जाता है. सोशल मीडिया पर पहले भी कई यात्रियों ने ऐसे अनुभव शेयर किए हैं, जहां स्थानीय लोगों ने भाषा की परेशानी के बावजूद उनकी मदद की. कई बार बुजुर्ग लोग भी अपनी मंजिल छोड़कर पर्यटकों को सही स्टेशन या बस स्टॉप तक पहुंचाने चले जाते हैं. इसी वजह से दुनिया भर के पर्यटक जापान के लोगों की ईमानदारी और मदद करने की आदत की तारीफ करते रहते हैं.
इस पूरी घटना में सबसे खास बात यह रही कि दोनों लड़कियों की न तो उन यात्रियों से कोई पहचान थी और न ही उन्हें ऐसा करने की कोई मजबूरी थी. फिर भी उन्होंने अपने समय की परवाह किए बिना मदद करना जरूरी समझा. आज जब लोग अक्सर जल्दी में रहते हैं और अनजान लोगों से दूरी बनाकर चलते हैं, ऐसे समय में यह घटना याद दिलाती है कि इंसानियत अभी भी जिंदा है.
यही वजह है कि यह वीडियो लाखों लोगों के दिल को छू रहा है. कई यूजर्स का कहना है कि किसी को सही रास्ता दिखाना अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ चलकर मंजिल तक पहुंचाना भरोसे और अपनापन दिखाने का सबसे खूबसूरत तरीका है. शायद यही छोटी-छोटी बातें किसी देश की असली पहचान बनाती हैं और यात्रियों के दिल में हमेशा के लिए बस जाती हैं.
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