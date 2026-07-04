/जापान में रास्ता भटक गई विदेशी महिला, वहां की लड़कियों ने किया ऐसा काम; जीत लिया दुनिया का दिल

वीडियो शेयर करने वाली भारतीय महिला आकांक्षा ने बताया कि वह और उनके साथी टोक्यो में शिबुया स्टेशन जाने का रास्ता तलाश रहे थे. भाषा की वजह से बातचीत आसान नहीं थी, लेकिन उन्होंने वहां मौजूद दो स्थानीय स्कूली लड़कियों से मदद मांगी. दोनों लड़कियों को उनकी पूरी बात समझ नहीं आई. उन्हें सिर्फ 'गिंजा लाइन' शब्द समझ में आया. इसके बावजूद उन्होंने सिर्फ हाथ से दिशा नहीं दिखाई, बल्कि खुद उनके साथ चलना शुरू कर दिया. करीब 15 मिनट तक दोनों लड़कियां उनके साथ पैदल चलती रहीं और यह सुनिश्चित किया कि वे सही प्लेटफॉर्म तक पहुंच जाएं.