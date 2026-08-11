/ये हैं असली भगवान! जापान के ऑपरेशन थिएटर से आया ऐसा खौफनाक वीडियो, जिसे देख कांप उठेगी रूह

Japan Earthquake Video: कहते हैं कि इस धरती पर डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होते हैं, और इस बात को जापान के डॉक्टरों ने एक बार फिर सच साबित कर दिखाया है. जापान के कुमामोतो जनरल अस्पताल से एक ऐसा रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर हर कोई इन डॉक्टरों के जज्बे को सलाम कर रहा है. 28 जुलाई की शाम को जब 6.8 की तीव्रता वाले विनाशकारी भूकंप ने पूरे अस्पताल को हिलाकर रख दिया, तब ऑपरेशन थिएटर में मौजूद डॉक्टरों ने भागने के बजाय अपनी जान दांव पर लगाकर बेहोश पड़े मरीज को बचाना सही समझा.
वायरल हो रहे इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि 28 जुलाई की शाम करीब 4:30 बजे कुमामोतो जनरल अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी चल रही थी. मरीज एनीस्थीसिया के असर में पूरी तरह बेहोश था. तभी अचानक 6.8 तीव्रता का भीषण भूकंप आया और पूरा ओटी जोर-जोर से हिलने लगा. भूकंप के झटके इतने तेज थे कि ट्रॉली, मेडिकल उपकरण और मॉनिटर जमीन पर गिरने लगे. हवा में उछलते सामान और हिलती छत के बीच चारों तरफ अफरा-तफरी का माहौल बन गया.
मरीज को बचाने में लग गए जापानी सर्जन्स
जब भूकंप की वजह से कुछ मेडिकल स्टाफ जमीन पर गिर गए, उस वक्त दो मुख्य सर्जन्स ने बिना एक सेकंड गंवाए ऐसा काम किया जिसने सबको भावुक कर दिया. अपनी जान की परवाह किए बिना दोनों सर्जन्स ऑपरेशन टेबल पर लेटे मरीज के ऊपर ढाल बनकर लेट गए. उन्होंने मरीज को मजबूती से थामे रखा ताकि गिरते हुए उपकरण या छत का कोई हिस्सा मरीज पर न गिर सके. पूरा कमरा बुरी तरह डोल रहा था, लेकिन डॉक्टरों का हौसला एक इंच भी नहीं डिगा.
This is what operating under extreme pressure looks like.
Surgeons at Kumamoto General Hospital in Japan were mid-operation when a 7.1 magnitude earthquake struck on the 28th of July.
You can see the anaesthetised patient and equipment in the operating theatre swaying… pic.twitter.com/pSbJtYXiLA
— Keith Siau (@drkeithsiau) August 7, 2026
"हमें हर हाल में अपना फर्ज निभाना था"
द न्यूयॉर्क टाइम्स से बात करते हुए अस्पताल के प्रवक्ता शोतारो योशिहारा ने बताया, "उस वक्त स्थिति बेहद गंभीर थी, लेकिन हर किसी को इस हालात से जैसे-तैसे निपटना ही था. अगर हमारे जैसे बड़े अस्पताल ही हार मान लेंगे तो मरीजों की देखभाल कौन करेगा. झटके रुकने के बाद हमने अपनी पूरी ताकत से बाकी बची चार सर्जरीज को भी सफलतापूर्वक पूरा किया." आपको बता दें कि इस भीषण भूकंप में कुमामोतो इलाके में कम से कम 38 लोगों की जान चली गई थी.
सोशल मीडिया पर लोग कर रहे हैं नमन
यूके के मशहूर गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट कीथ सियाउ ने इस वीडियो को एक्स पर शेयर करते हुए लिखा कि यह दिखाता है कि अत्यधिक दबाव में काम करना क्या होता है. वहीं आम यूजर्स भी डॉक्टरों की जमकर तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "डॉक्टरों को मरीज की सुरक्षा करते देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई, आप असली जीवनरक्षक हैं." दूसरे यूजर ने लिखा, "अपनी जान की बाजी लगाकर मरीज को बचाना वाकई दिल को छू लेने वाला है." यह पूरी रिपोर्ट जापान के कुमामोतो जनरल अस्पताल के वायरल वीडियो, द न्यू यॉर्क टाइम्स को दिए अस्पताल प्रवक्ता के बयान और सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई जानकारियों पर आधारित है.