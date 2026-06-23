Japan Tochigi Women Prison: जेल का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में अंधेरे से भरी काल कोठरी, लोहे की सलाखें, गंदगी और सख्त माहौल की तस्वीर बन जाती है. लेकिन जापान की एक महिला जेल की तस्वीरें इन आम धारणाओं से बिल्कुल अलग नजर आ रही हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर जेल का माहौल इतना अलग कैसे हो सकता है.
अमेरिकी पत्रकार और कंटेंट क्रिएटर हनाको मोंटगोमरी ने जापान की सबसे बड़ी महिला जेलों में से एक तोचिगी महिला जेल का दौरा किया और वहां का अनुभव सोशल मीडिया पर शेयर किया. वीडियो सामने आने के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने इसे देखा और जेल के अंदर की व्यवस्था को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी.
हनाको ने अपने वीडियो में बताया कि जैसे ही वह जेल के अंदर पहुंचीं, सबसे पहले उन्हें वहां की सफाई ने हैरान कर दिया. फर्श चमक रहे थे, हर चीज व्यवस्थित थी और पूरा माहौल काफी शांत नजर आ रहा था. वीडियो में दिखाया गया कि वहां रहने वाली महिला कैदियां एक तय रूटीन के हिसाब से अपना दिन बिताती हैं. उनके चलने, बैठने और काम करने तक के नियम पहले से तय हैं. जेल के अंदर अनुशासन काफी सख्त है, लेकिन साथ ही साफ-सफाई और स्वास्थ्य सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाता है. हनाको ने बताया कि बाहर से देखने पर यह जगह किसी जेल से ज्यादा किसी शांत केयर सेंटर जैसी लग सकती है. हालांकि, यहां रहने वाली महिलाएं कैदी हैं और उन्हें जेल के नियमों का पालन करना पड़ता है.
तोचिगी महिला जेल की सबसे खास बात यह है कि यहां बड़ी संख्या में बुजुर्ग महिलाएं भी मौजूद हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, यहां कई कैदी 65 साल से ज्यादा उम्र की हैं. कुछ महिलाएं इतनी बुजुर्ग हैं कि उन्हें चलने-फिरने में भी परेशानी होती है और जेल स्टाफ को उनकी देखभाल करनी पड़ती है. जापान इस समय दुनिया के सबसे तेजी से बूढ़े होते देशों में शामिल है. यहां बड़ी संख्या में बुजुर्ग लोग अकेले जीवन बिता रहे हैं. कई महिलाएं परिवार से दूर हैं और उनके पास बातचीत या साथ देने वाला कोई नहीं है. यही अकेलापन कई बार उन्हें छोटे अपराधों की तरफ ले जाता है. कुछ बुजुर्ग महिलाएं चोरी जैसे छोटे अपराध करके जेल पहुंच जाती हैं, क्योंकि उन्हें यहां समय से खाना, स्वास्थ्य सुविधा और रहने के लिए सुरक्षित जगह मिल जाती है.
जापान में कुछ बुजुर्ग कैदियों के मामले ने लोगों का ध्यान इसलिए भी खींचा है क्योंकि कई महिलाएं जेल से बाहर आने के बाद फिर अपराध कर बैठती हैं. इसकी एक बड़ी वजह यह बताई जाती है कि बाहर उनकी जिंदगी में अकेलापन और आर्थिक परेशानियां फिर लौट आती हैं. जेल में उन्हें एक रूटीन मिलता है. समय पर खाना, रहने की जगह और आसपास कुछ लोग मिल जाते हैं. यही चीजें कुछ बुजुर्ग महिलाओं को जेल की जिंदगी आसान महसूस कराती हैं. जेल अधिकारियों के लिए भी यह एक नई चुनौती बन गई है. अब उन्हें सिर्फ कैदियों की सुरक्षा नहीं, बल्कि बुजुर्गों की देखभाल, दवा और रोजमर्रा की जरूरतों का भी ध्यान रखना पड़ रहा है.
हालांकि, जापान की जेलें साफ और व्यवस्थित जरूर हैं, लेकिन यहां नियम काफी सख्त होते हैं. कैदियों को तय समय पर उठना, काम करना और डेली रूटीन का पालन करना पड़ता है. मोबाइल फोन और निजी सामान रखने की इजाजत नहीं होती. कैदियों को अलग-अलग काम सिखाए जाते हैं, जिससे जेल से बाहर आने के बाद वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें. तोचिगी जेल में भी महिलाओं को कई तरह के काम दिए जाते हैं. इसका उद्देश्य उन्हें अनुशासन सिखाने के साथ-साथ नई स्किल देना भी है.
हनाको का वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर कमेंट किए. कई लोगों ने लिखा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जेल इतनी साफ और व्यवस्थित हो सकती है. कुछ यूजर्स ने कहा कि यह जापान की व्यवस्था और अनुशासन को दिखाता है. वहीं, कई लोगों ने बुजुर्ग महिलाओं की स्थिति पर चिंता जताई और कहा कि असली समस्या जेल नहीं, बल्कि उनका अकेलापन है. कई लोगों का कहना था कि यह कहानी सिर्फ एक जेल की नहीं, बल्कि बदलते समाज की तस्वीर है, जहां बुजुर्गों को परिवार और समाज के साथ की जरूरत पहले से ज्यादा महसूस हो रही है.
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