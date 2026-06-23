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न धूल का एक कण, न बिखरा सामान... इस देश की महिला जेल के अंदर का वीडियो देख दंग रह गए लोग, कैदियों ने जीता दिल

Japan Tochigi Women Prison: जापान की तोचिगी महिला जेल का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. अमेरिकी पत्रकार हनाको मोंटगोमरी ने जब यहां का वीडियो शेयर किया तो लोग हैरान रह गए. वहां की साफ-सफाई, अनुशासन और कैदियों को मिलने वाली सुविधाओं को देखकर कई यूजर्स ने कहा कि यह जेल कम और किसी केयर सेंटर जैसी ज्यादा लग रही है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 23, 2026, 06:10 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 06:10 AM IST
न धूल का एक कण, न बिखरा सामान... इस देश की महिला जेल के अंदर का वीडियो देख दंग रह गए लोग, कैदियों ने जीता दिल
Image Credit: Image credit: instagram/@hanacocoaa

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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