तोचिगी महिला जेल की सबसे खास बात यह है कि यहां बड़ी संख्या में बुजुर्ग महिलाएं भी मौजूद हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, यहां कई कैदी 65 साल से ज्यादा उम्र की हैं. कुछ महिलाएं इतनी बुजुर्ग हैं कि उन्हें चलने-फिरने में भी परेशानी होती है और जेल स्टाफ को उनकी देखभाल करनी पड़ती है. जापान इस समय दुनिया के सबसे तेजी से बूढ़े होते देशों में शामिल है. यहां बड़ी संख्या में बुजुर्ग लोग अकेले जीवन बिता रहे हैं. कई महिलाएं परिवार से दूर हैं और उनके पास बातचीत या साथ देने वाला कोई नहीं है. यही अकेलापन कई बार उन्हें छोटे अपराधों की तरफ ले जाता है. कुछ बुजुर्ग महिलाएं चोरी जैसे छोटे अपराध करके जेल पहुंच जाती हैं, क्योंकि उन्हें यहां समय से खाना, स्वास्थ्य सुविधा और रहने के लिए सुरक्षित जगह मिल जाती है.