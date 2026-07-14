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न जिम, न हैवी डाइट... फिर भी कैसे फिट रहते हैं जापानी लोग? भारतीय महिला ने बताया असली सीक्रेट

जापान में रह रही एक भारतीय महिला ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर वहां के गांवों में रहने वाले लोगों की ऐसी खासियत बताई है, जिसने लोगों का ध्यान खींच लिया है. महिला के अनुसार, जापान के गांवों में लोग आज भी प्रकृति के हिसाब से जिंदगी जीते हैं और शाम 7 बजे तक सोने चले जाते हैं. यही उनकी अच्छी हेल्थ, फिटनेस और लंबी उम्र का एक बड़ा कारण है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 14, 2026, 10:25 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 10:25 AM IST
न जिम, न हैवी डाइट... फिर भी कैसे फिट रहते हैं जापानी लोग? भारतीय महिला ने बताया असली सीक्रेट
Image Credit: Image credit: instagram/@nkprajapati4905

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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