/न जिम, न हैवी डाइट... फिर भी कैसे फिट रहते हैं जापानी लोग? भारतीय महिला ने बताया असली सीक्रेट

जापान के लोगों की फिटनेस और लंबी उम्र पूरी दुनिया में अक्सर चर्चा का विषय रहती है. यहां के लोग बढ़ती उम्र में भी काफी एक्टिव नजर आते हैं. अब जापान में रह रही एक भारतीय महिला ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर वहां के ग्रामीण जीवन का ऐसा राज बताया है, जिसने लोगों का ध्यान खींच लिया है.
वीडियो में महिला जापान के एक ग्रामीण इलाके का नजारा दिखाते हुए बताती है कि यह सीन करीब शाम 7 बजे का है. इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि 7 बजे ही यहां सड़कें पूरी तरह खाली नजर आ रही हैं. महिला के मुताबिक, जापान के गांवों में शाम ढलते ही लोग अपने काम खत्म कर लेते हैं. रात देर तक जागने के बजाय वे जल्दी खाना खाते हैं और समय पर सो जाते हैं. उन्होंने बताया कि यहां के लोग अपनी जिंदगी को घड़ी नहीं, बल्कि सूरज के हिसाब से चलाते हैं. सुबह जल्दी उठना और रात जल्दी सो जाना उनकी पुरानी आदतों का हिस्सा है. यही उनकी अच्छी हेल्थ का बड़ा कारण है.
जापान के बड़े शहर जैसे टोक्यो और ओसाका अपनी तेज रफ्तार जिंदगी के लिए जाने जाते हैं. यहां लोग लंबे काम के घंटे, ट्रैफिक और बिजी शेड्यूल की वजह से कई बार नींद की कमी से परेशान रहते हैं. लेकिन जापान के ग्रामीण इलाकों में आज भी जिंदगी काफी अलग है. यहां लोग प्रकृति के करीब रहते हैं और पुरानी दिनचर्या को बनाए हुए हैं. गांवों में सुबह सूरज निकलने के साथ ही दिन शुरू हो जाता है. लोग खेती, बागवानी, मछली पालन और दूसरे कामों में जुट जाते हैं. पूरा दिन शारीरिक मेहनत में निकलता है, जिससे शरीर एक्टिव रहता है.
भारतीय महिला ने बताया कि जापान के ग्रामीण इलाकों में लोग शाम जल्दी सोने की आदत रखते हैं. इससे उन्हें रात में भरपूर नींद मिलती है. अच्छी नींद शरीर को आराम देने के साथ-साथ कई बीमारियों से बचाने में भी मदद करती है. नींद पूरी होने से तनाव कम रहता है, शरीर का मेटाबॉलिज्म बेहतर तरीके से काम करता है और इम्यून सिस्टम मजबूत रहता है. यही वजह है कि जापान के कई बुजुर्ग लोग भी उम्र बढ़ने के बावजूद काफी एक्टिव नजर आते हैं. वे रोजाना पैदल चलते हैं, हल्की एक्सरसाइज करते हैं और अपने रोजमर्रा के काम खुद करते हैं.
जापान के ग्रामीण इलाकों के लोग सिर्फ जल्दी सोने की वजह से ही फिट नहीं रहते, बल्कि उनका खान-पान भी उनकी हेल्थ में अहम भूमिका निभाता है. यहां लोग ज्यादा तला-भुना और जंक फूड खाने के बजाय ताजा और घर का बना खाना पसंद करते हैं. उनकी डाइट में सब्जियां, मछली, चावल और पारंपरिक जापानी भोजन शामिल होता है. इसके अलावा यहां के लोग खाने की मात्रा का भी ध्यान रखते हैं. वे जरूरत से ज्यादा खाने के बजाय संतुलित भोजन करना पसंद करते हैं.
आज के समय में जहां ज्यादातर लोग देर रात तक मोबाइल और टीवी देखने में समय बिताते हैं, वहीं जापान के गांवों में लोग डिजिटल लाइफ से काफी दूर रहते हैं. शाम के बाद परिवार के साथ समय बिताना, आराम करना और जल्दी सो जाना उनकी दिनचर्या का हिस्सा है. इससे उनका मानसिक तनाव भी कम रहता है. वीडियो में महिला ने बताया कि शाम 7 बजे के बाद गांव की गलियों में सिर्फ शांति दिखाई देती है. न कोई शोर होता है और न ही देर रात तक चलने वाली भागदौड़.
स्वास्थ्य एक्सपर्ट्स के अनुसार, इंसान का शरीर एक प्राकृतिक घड़ी यानी सर्कैडियन रिदम के हिसाब से काम करता है. अगर इंसान समय पर सोता और जागता है, तो शरीर के हार्मोन बेहतर तरीके से काम करते हैं. जल्दी सोने की आदत शरीर को आराम देती है और लंबे समय तक फिट रहने में मदद कर सकती है. जापान के ग्रामीण इलाकों में लोग इसी प्राकृतिक रूटीन को अपनाए हुए हैं. वे दिन में मेहनत करते हैं और रात में शरीर को पूरा आराम देते हैं.
जापान दुनिया के उन देशों में शामिल है, जहां लोगों की औसत उम्र काफी ज्यादा है. यहां बड़ी संख्या में लोग 80 साल से ज्यादा उम्र तक स्वस्थ जीवन जीते हैं. हालांकि, सिर्फ जल्दी सोना ही इसकी वजह नहीं है. बेहतर खान-पान, एक्टिव लाइफस्टाइल, साफ वातावरण और तनाव कम करने वाली आदतें भी इसमें बड़ा योगदान देती हैं. लेकिन भारतीय महिला के वायरल वीडियो ने एक बार फिर लोगों का ध्यान इस बात की ओर खींचा है कि अच्छी हेल्थ के लिए हमेशा महंगे जिम या महंगे सप्लीमेंट्स जरूरी नहीं होते.
जापान के गांवों की यह कहानी हमें बताती है कि फिट रहने के लिए जिंदगी में छोटी-छोटी आदतों का बड़ा महत्व होता है. समय पर सोना, सुबह जल्दी उठना, घर का खाना खाना और प्रकृति के करीब रहना जैसी आदतें शरीर और दिमाग दोनों के लिए फायदेमंद हो सकती हैं. शायद यही वजह है कि जापान के ग्रामीण इलाकों में आज भी लोग कम साधनों में भी स्वस्थ और खुश नजर आते हैं. शाम 7 बजे का सन्नाटा भले ही किसी को अजीब लगे, लेकिन यही शांत दिनचर्या उनकी लंबी और स्वस्थ जिंदगी का एक बड़ा राज हो सकती है.