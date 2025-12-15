Advertisement
trendingNow13042211
Hindi Newsजरा हटके10, 20 नहीं पति के थे 500 से ज्यादा अफेयर; पत्नी ने खोले ऐसे राज कि रिश्तों पर से उठ जाएगा भरोसा

10, 20 नहीं पति के थे 500 से ज्यादा अफेयर; पत्नी ने खोले ऐसे राज कि रिश्तों पर से उठ जाएगा भरोसा

Ajab Gajab: शादी में भरोसे के टूटने की यह जापानी कहानी तब सामने आई, जब पत्नी को पति के 520 अफेयर का पता चला. बीमारी, अलगाव और दर्द से गुजरकर महिला ने अपनी जिंदगी को किताब और कॉमिक में बदल दिया, जो अब वायरल है.
 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Dec 15, 2025, 10:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

10, 20 नहीं पति के थे 500 से ज्यादा अफेयर; पत्नी ने खोले ऐसे राज कि रिश्तों पर से उठ जाएगा भरोसा

शादी को भरोसे और साथ का सबसे मजबूत रिश्ता माना जाता है, लेकिन जब इसी रिश्ते में धोखे की परतें खुलने लगें तो इंसान अंदर तक टूट जाता है. दुनिया में बेवफाई के कई मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन जापान से आई यह कहानी लोगों को हैरान भी कर रही है और सोचने पर मजबूर भी. यहां एक पत्नी को शादी के कई साल बाद पता चला कि उसके पति के एक-दो नहीं बल्कि सैकड़ों अफेयर थे. यह सच सामने आने के बाद न सिर्फ उनका रिश्ता टूटा, बल्कि उस दर्द से एक ऐसी किताब जन्मी, जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी.

जापानी पत्रिका शुकान बंशुन के मुताबिक, नेमु कुसानो की मुलाकात अपने होने वाले पति से एक दोस्त के जरिए हुई थी. पति स्वभाव से गंभीर और शर्मीला था, जिससे कुसानो को उस पर पूरा भरोसा हो गया. उन्हें लगा कि ऐसा इंसान कभी धोखा नहीं दे सकता, इसलिए उन्होंने जल्द शादी कर ली. शादी के बाद दोनों का एक बेटा हुआ, लेकिन वह एक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित था, जो दुनिया में बहुत कम लोगों को होती है. पति के लंबे कामकाजी समय के चलते बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी ज्यादातर कुसानो पर ही रही.

बैग और फोन से खुला बड़ा राज

Add Zee News as a Preferred Source

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, कुसानो की जिंदगी तब बदल गई जब उन्हें पति के बैग में कुछ आपत्तिजनक सामान मिला और फोन पर डेटिंग ऐप के नोटिफिकेशन दिखे. पूछने पर पति ने कबूल किया कि काम के तनाव की वजह से उसके कई अफेयर हो गए. उसने यह भी कहा कि वह तनाव घर नहीं लाता. शक गहराने पर कुसानो ने पुराने रिकॉर्ड और चैट खंगाले, जिससे पता चला कि पति के करीब 520 अफेयर थे. यह सच उनके लिए बेहद चौंकाने वाला और तोड़ देने वाला था.

बीमारी, अलगाव और किताब का जन्म

सच जानने के बाद कुसानो गुस्से में थीं, लेकिन बेटे के भविष्य को देखते हुए उन्होंने बदले का रास्ता नहीं चुना. उन्होंने पति को डॉक्टर के पास ले जाकर इलाज करवाया, जहां पता चला कि वह एक मानसिक बीमारी से ग्रसित था, जिसकी शुरुआत स्कूल के दिनों में हो चुकी थी. कुसानो ने बेटे के लिए रिश्ते को बचाने की कोशिश की और थेरेपी भी ली, लेकिन अंत में दोनों अलग हो गए. अब अकेले बेटे की परवरिश कर रहीं कुसानो ने अपनी कहानी को मंगा कलाकार पिरोयो अराई की मदद से कॉमिक और किताब का रूप दिया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Husband 520 affairs

Trending news

किसी ने पहना गैस मास्क, कोई बैलगाड़ी से आया संसद, भारतीय राजनीति के अनोखे प्रदर्शन
Air Pollution Protests
किसी ने पहना गैस मास्क, कोई बैलगाड़ी से आया संसद, भारतीय राजनीति के अनोखे प्रदर्शन
सब नियम कानून फॉलो हो रहे... दिल्ली में पलूशन आखिर कैसे हो रहा? वैज्ञानिकों ने बताया
AQI
सब नियम कानून फॉलो हो रहे... दिल्ली में पलूशन आखिर कैसे हो रहा? वैज्ञानिकों ने बताया
MGNREGA का नाम बदलने पर क्या बोले थरूर? 'गांधी और राम राज्य' पर कांग्रेस को आईना
MGNREGA
MGNREGA का नाम बदलने पर क्या बोले थरूर? 'गांधी और राम राज्य' पर कांग्रेस को आईना
हिमालय के सीने में दफन हो गया CIA का वो सीक्रेट मिशन, भारत को इससे खतरा!
us
हिमालय के सीने में दफन हो गया CIA का वो सीक्रेट मिशन, भारत को इससे खतरा!
कौन हैं साई जाधव? जिनके चयन से टूटा इंडियन मिलिट्री एकेडमी का 93 साल पुराना रिकॉर्ड
Lieutenant Sai Jadhav
कौन हैं साई जाधव? जिनके चयन से टूटा इंडियन मिलिट्री एकेडमी का 93 साल पुराना रिकॉर्ड
घाटी में जहरीली हवा से घुटने लगा कश्मीर वासियों का दम, जनता पर मंडराया गंभीर खतरा
Jammu and Kashmir news
घाटी में जहरीली हवा से घुटने लगा कश्मीर वासियों का दम, जनता पर मंडराया गंभीर खतरा
तेजतर्रार रिपोर्टिंग, धारदार पत्रकारिता; 91 अवॉर्ड्स बने जी मीडिया पर भरोसे का सबूत
ENBA awards 2024
तेजतर्रार रिपोर्टिंग, धारदार पत्रकारिता; 91 अवॉर्ड्स बने जी मीडिया पर भरोसे का सबूत
Udhampur encounter: उधमपुर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू
udhampur encounter live
Udhampur encounter: उधमपुर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू
कड़कड़ाती ठंड के बीच कोहरे की एंट्री, सफेद चादर में छिपे कई इलाके, यहां हुआ बुरा हाल
Weather
कड़कड़ाती ठंड के बीच कोहरे की एंट्री, सफेद चादर में छिपे कई इलाके, यहां हुआ बुरा हाल
MVA या महायुति, किसका पलड़ा भारी? महाराष्ट्र म्युनिसिपल चुनाव का कौन बनेगा किंग
maharashtra municipal election
MVA या महायुति, किसका पलड़ा भारी? महाराष्ट्र म्युनिसिपल चुनाव का कौन बनेगा किंग