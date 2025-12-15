10, 20 नहीं पति के थे 500 से ज्यादा अफेयर; पत्नी ने खोले ऐसे राज कि रिश्तों पर से उठ जाएगा भरोसा

शादी को भरोसे और साथ का सबसे मजबूत रिश्ता माना जाता है, लेकिन जब इसी रिश्ते में धोखे की परतें खुलने लगें तो इंसान अंदर तक टूट जाता है. दुनिया में बेवफाई के कई मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन जापान से आई यह कहानी लोगों को हैरान भी कर रही है और सोचने पर मजबूर भी. यहां एक पत्नी को शादी के कई साल बाद पता चला कि उसके पति के एक-दो नहीं बल्कि सैकड़ों अफेयर थे. यह सच सामने आने के बाद न सिर्फ उनका रिश्ता टूटा, बल्कि उस दर्द से एक ऐसी किताब जन्मी, जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी.

जापानी पत्रिका शुकान बंशुन के मुताबिक, नेमु कुसानो की मुलाकात अपने होने वाले पति से एक दोस्त के जरिए हुई थी. पति स्वभाव से गंभीर और शर्मीला था, जिससे कुसानो को उस पर पूरा भरोसा हो गया. उन्हें लगा कि ऐसा इंसान कभी धोखा नहीं दे सकता, इसलिए उन्होंने जल्द शादी कर ली. शादी के बाद दोनों का एक बेटा हुआ, लेकिन वह एक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित था, जो दुनिया में बहुत कम लोगों को होती है. पति के लंबे कामकाजी समय के चलते बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी ज्यादातर कुसानो पर ही रही.

बैग और फोन से खुला बड़ा राज

Add Zee News as a Preferred Source

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, कुसानो की जिंदगी तब बदल गई जब उन्हें पति के बैग में कुछ आपत्तिजनक सामान मिला और फोन पर डेटिंग ऐप के नोटिफिकेशन दिखे. पूछने पर पति ने कबूल किया कि काम के तनाव की वजह से उसके कई अफेयर हो गए. उसने यह भी कहा कि वह तनाव घर नहीं लाता. शक गहराने पर कुसानो ने पुराने रिकॉर्ड और चैट खंगाले, जिससे पता चला कि पति के करीब 520 अफेयर थे. यह सच उनके लिए बेहद चौंकाने वाला और तोड़ देने वाला था.

बीमारी, अलगाव और किताब का जन्म

सच जानने के बाद कुसानो गुस्से में थीं, लेकिन बेटे के भविष्य को देखते हुए उन्होंने बदले का रास्ता नहीं चुना. उन्होंने पति को डॉक्टर के पास ले जाकर इलाज करवाया, जहां पता चला कि वह एक मानसिक बीमारी से ग्रसित था, जिसकी शुरुआत स्कूल के दिनों में हो चुकी थी. कुसानो ने बेटे के लिए रिश्ते को बचाने की कोशिश की और थेरेपी भी ली, लेकिन अंत में दोनों अलग हो गए. अब अकेले बेटे की परवरिश कर रहीं कुसानो ने अपनी कहानी को मंगा कलाकार पिरोयो अराई की मदद से कॉमिक और किताब का रूप दिया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई.