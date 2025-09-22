गजब का टैलेंट... गाय को बना दिया जेबरा, मिल गया 'नोबेल प्राइज', वजह जानकर आप भी करेंगे तारीफ

कभी-कभी कोई समस्या देखने में छोटी और मामूली लगती है, लेकिन जब उसके असर बहुत गहरे और व्यापक होते हैं, तब ही समझ आता है कि मामला कितना गंभीर है. ऐसे मामलों में अगर कोई आसान, किफायती और कारगर समाधान मिल जाए तो यह बड़ी उपलब्धि बन जाती है, भले पहले लोग इसे मजाक समझकर हंसी उड़ाते हों. दुनिया में एक अनोखा नोबेल पुरस्कार है, जिसे इग नोबेल कहा जाता है. यह पुरस्कार ऐसे शोध को दिया जाता है जिसे पहले लोग मजाक में लेते हों, लेकिन जो असल में समस्या का कारगर हल साबित हो. हाल ही में यह पुरस्कार ऐसे शोध को मिला जिसमें गायों पर सफेद धारियां पेंट करने से काटने वाली मक्खियों से काफी हद तक निजात मिली.

कोजिमा ने यह अध्ययन उस समय शुरू किया जब उन्होंने एइची एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर में किसानों की मदद करने वाले विभाग में काम किया. उन्हें पता चला कि मवेशियों पर खून चूसने वाले कीड़े हमला करते हैं, जिससे गायों का स्वास्थ्य प्रभावित होता है. इन कीड़ों से न केवल बीमारियां फैलती हैं बल्कि गायों को खून के काटने से तनाव और दुबली- पतली होने जैसी समस्याएं होती हैं. इस समस्या का हल खोजने के लिए टीम ने जेबरा की पैटर्निंग का विचार अपनाया.

तीन गायों पर किया प्रयोग

Add Zee News as a Preferred Source

टीम ने तीन काले गायों को चुना. एक गाय को सफेद धारियों से जेबरा जैसा रंगा गया, दूसरी को काले धारियां दी गई और तीसरी गाय को बिना रंग के छोड़ा गया. तस्वीरों और निरीक्षणों से पता चला कि सफेद धारियों वाली गाय पर अन्य गायों की तुलना में आधे कीड़े थे. इसके अलावा, इस गाय ने कीड़ों को भगाने के लिए सिर हिलाने या पूंछ मारने जैसी गतिविधियां भी कम कीं.

किसानों के लिए हैं फायदेमंद

प्रयोग से स्पष्ट हुआ कि गायों और अन्य मवेशियों को जेबरा की तरह रंगना कीटनाशकों का वैकल्पिक तरीका हो सकता है. इससे पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य दोनों को लाभ मिलेगा. कोजिमा ने कहा, “इस तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए ऐसे नए और आसान तरीके विकसित करने होंगे जिससे रंग लंबे समय तक टिक सके.” इस अनोखे प्रयोग ने विज्ञान और हास्य को जोड़ते हुए किसानों के लिए नई उम्मीद जगाई है.