/स्ट्रेस दूर करने के लिए महिला ने की ₹258 करोड़ की शॉपिंग, फिर कैंसिल कर दिए सारे ऑर्डर... अब पहुंच गई जेल

ऑनलाइन शॉपिंग आज लोगों की जिंदगी का आम हिस्सा बन चुकी है. पसंद का सामान देखा, क्लिक किया और कुछ ही दिनों में वह घर के दरवाजे पर पहुंच जाता है. लेकिन जापान में सामने आया यह मामला ऑनलाइन शॉपिंग की एक अलग ही तस्वीर दिखाता है.
जापानी ब्रॉडकास्टर FNN प्राइम ऑनलाइन की रिपोर्ट्स के अनुसार, 32 साल की मायू योशिदा रेस्टोरेंट में काम करती हैं. उन्होंने जांच के दौरान बताया कि रोजमर्रा की जिंदगी में उन्हें काफी स्ट्रेस रहता था. ऐसे में ऑनलाइन स्टोर पर एनिमे कैरेक्टर्स से जुड़े सामान देखना और उन्हें ऑर्डर करना उन्हें एक अलग तरह का सुकून देता था. दिलचस्प बात यह थी कि उन्हें सामान हासिल करने से ज्यादा उसे ऑर्डर करने में मजा आता था. ऑर्डर करने के बाद जैसे ही डिलीवरी का समय आता, वह किसी न किसी तरीके से उसे कैंसिल करवा देती थीं.
टीवी असाही न्यूज के अनुसार, योशिदा ने करीब दो साल के दौरान 2100 से ज्यादा ऑनलाइन पार्सल ऑर्डर किए. इन ऑर्डर्स की कुल कीमत करीब 258 करोड़ रुपये बताई गई है. हालांकि, इनमें से कोई भी सामान आखिरकार उनके पास नहीं पहुंचा. कभी वह डिलीवरी के लिए गलत पता देती थीं, तो कभी पेमेंट का तरीका ऐसा चुनती थीं, जिससे ऑर्डर तय समय के बाद अपने आप कैंसिल हो जाता था. कुछ मामलों में उन्होंने कैश ऑन डिलीवरी के समय सामान लेने से साफ इनकार कर दिया. यानी ऑर्डर करना उनके लिए एक तरह की आदत बन चुका था. सामान घर तक पहुंचने से पहले ही उसे कैंसिल कर देना इस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा था.
मामला तब और गंभीर हो गया, जब जांच में सामने आया कि महिला ने ऑनलाइन खरीदारी के लिए करीब 238 अलग-अलग अकाउंट्स का इस्तेमाल किया था. FNN प्राइम ऑनलाइन की रिपोर्ट्स के अनुसार, योशिदा ने इस ऑनलाइन स्टोर से करीब छह साल पहले खरीदारी शुरू की थी. शुरुआती दौर में वह सामान खरीदती थीं और उसे अपने पास भी रखती थीं. लेकिन अक्टूबर 2023 के आसपास उनके व्यवहार में बदलाव आया. इसके बाद ऑर्डर करने और फिर उसे कैंसिल करने का सिलसिला शुरू हुआ. धीरे-धीरे यह आदत इतनी बढ़ गई कि हजारों ऑर्डर किए जाने लगे.
किसी ऑनलाइन ऑर्डर को कैंसिल करना ग्राहक के लिए भले ही कुछ सेकंड का काम हो, लेकिन उसके पीछे कंपनी और डिलीवरी सिस्टम का काफी समय और पैसा खर्च होता है. जापानी ब्रॉडकास्टर FNN Prime Online के मुताबिक, बार-बार ऑर्डर कैंसिल होने से शुएशा के Jump Characters Store को डिलीवरी और उससे जुड़े खर्चों में करीब 75 लाख येन यानी लगभग 45 लाख रुपये का नुकसान हुआ. हर बार सामान पैक करना, उसे डिलीवरी के लिए भेजना और फिर ग्राहक तक नहीं पहुंचने पर वापस लाना कंपनी के लिए अतिरिक्त खर्च बन गया. हजारों बार ऐसा होने के बाद यह नुकसान काफी बड़ा हो गया.
जांच के दौरान योशिदा ने कथित तौर पर अपने इस व्यवहार की वजह भी बताई. टीवी असाही न्यूज के मुताबिक, उन्होंने कहा कि उन्हें ऑनलाइन स्टोर पर एनिमे कैरेक्टर्स के सामान देखना पसंद था. उन्होंने बताया कि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में काफी तनाव था. जब वह कोई ऐसा सामान ऑर्डर करती थीं, जो अभी उपलब्ध भी नहीं हुआ था, तो उन्हें एक अलग तरह की संतुष्टि महसूस होती थी. उनके मुताबिक, ऑर्डर करने के बाद उनका तनाव कम हो जाता था. योशिदा ने यह भी कहा कि कंपनी से उनकी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी और वह यह सब सिर्फ अपने लिए कर रही थीं.
मामला सिर्फ कंपनी के डिलीवरी खर्च तक सीमित नहीं रहा. शुएशा ने पुलिस से कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि इस तरह के लगातार कैंसिल किए गए ऑर्डर्स का असर उन ग्राहकों पर भी पड़ा, जो वास्तव में सामान खरीदना चाहते थे. एनिमे कैरेक्टर्स से जुड़े कई प्रोडक्ट सीमित संख्या में उपलब्ध होते हैं. ऐसे में किसी व्यक्ति द्वारा बार-बार सामान बुक करके उसे कैंसिल करने से दूसरे ग्राहकों को खरीदारी का मौका नहीं मिल पाता. कंपनी का कहना है कि इस तरह की हरकत ने उसके बिजनेस में रुकावट पैदा की और वास्तविक ग्राहकों के लिए भी परेशानी खड़ी की.
मामले की जांच के बाद योशिदा को गिरफ्तार किया गया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वीकार कर लिया है. जापानी कानून के तहत किसी व्यवसाय में धोखाधड़ी के जरिए रुकावट डालने से जुड़े आरोपों में उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. यह मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि यहां करोड़ों रुपये की खरीदारी का मतलब असल में सामान खरीदना नहीं था. महिला के लिए सिर्फ ऑर्डर करना और फिर उसे कैंसिल कर देना ही तनाव कम करने का एक तरीका बन गया था.
योशिदा की कहानी भले ही पहली नजर में अजीब लगे, लेकिन यह ऑनलाइन शॉपिंग की बढ़ती आदत पर भी सवाल खड़े करती है. कई लोग तनाव, बोरियत या अकेलेपन में बिना जरूरत सामान खरीदने लगते हैं. फर्क सिर्फ इतना है कि इस मामले में ऑर्डर कैंसिल करना ही महिला के लिए संतुष्टि का कारण बन गया. इस घटना से एक बात साफ है कि किसी भी आदत का जरूरत से ज्यादा बढ़ जाना परेशानी खड़ी कर सकता है.