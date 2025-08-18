कैसे एक जापानी शेफ बना 'मराठी मानुष'? खोला महाराष्ट्रीयन खाने का रेस्टोरेंट, विदेश पहुंच गया 'सावजी' मसाले का स्वाद
Advertisement
trendingNow12886663
Hindi Newsजरा हटके

कैसे एक जापानी शेफ बना 'मराठी मानुष'? खोला महाराष्ट्रीयन खाने का रेस्टोरेंट, विदेश पहुंच गया 'सावजी' मसाले का स्वाद

Maharashtrian style restaurant in Japan: जापान के एक शेफ ताकाशी-सान ने टोक्यो में एक अनोखा रेस्टोरेंट खोला है, जिसमें महाराष्ट्रीयन भोजन मिलता है. फिलहाल इस रेस्टोरेंट का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में शेफ इसे खोलने का कारण भी बता रहा है. इस दौरान योशियो ने भारतीयों से मिले प्यार और साथ के बारे में भी जानकारी दी. 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Aug 18, 2025, 07:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कैसे एक जापानी शेफ बना 'मराठी मानुष'? खोला महाराष्ट्रीयन खाने का रेस्टोरेंट, विदेश पहुंच गया 'सावजी' मसाले का स्वाद

Maharashtrian style restaurant in Japan:  सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है. जहां जापान के एक शेफ ने अपने देश में महाराष्ट्रीयन भोजन वाला एक रेस्टोरेंट खोला है. वहीं सबसे हैरानी वाली बात है कि इस शेफ को मराठी भी आती है. दरअसल पहले ये शख्स भारत आया और फिर यहां के लोगों के साथ और प्यार के बाद उसने यहां का खाना बनाना सीखा. इसके बाद उसने मराठी भाषा भी सीखी. फिर अपने देश में जाकर यहां के फेमस खाने को लेकर रेस्टोरेंट खोल लिया. यहां कंटेंट क्रिएटर सोनम मिधा ने शेफ के इस रेस्टोरेंट पर विजिट किया और लोगों को इसके बारे में बताया. 

जापान में खोला रेस्टोरेंट
ताकाशी-सान पहले से ही भारत और खासकर महाराष्ट्र के खाने के शौकीन रहे हैं. वायरल वीडियो में दिखता है कि शेफ ने साओजी खाने का जापान में नागपुर का अपना ही अंदाज तैयार किया है. उन्होंने मराठी भी सीखी है. वहीं पूरे भोजनालय को पारंपरिक भारतीय स्पर्श के साथ डिजाइन भी किया है. यहां का मेनू भी मराठी भाषा में लिखा है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by (@sonammidhax)

ताकाशी-सान ने बताया कि उसने साओजी की खोज की और नागपुर गया. इस दौरान उसने असली साओजी रेस्टोरेंट में खाना भी बनाना सीखा. वहां लोगों ने शेफ की मदद भी की. जहां शेप ने बताया कि उसकी देखभाल एक दयालु पारसी परिवार ने की और मुझे पारंपरिक पारसी भोजन भी बनाना सिखाया. 

भारतीय संस्कृति से जुड़ा रेस्टोरेंट
जापानी शेफ ने भारत से अपने प्रेम के बारे में भी बताया. उसे सभी का प्यार मिला. उसने कहा,  'मुझे सचमुच भारत से प्यार हो गया'. शेफ ने नागपुर के लोगों का खास धन्यवाद करते हुए कहा कि नागपुर के लोगों की वजह से ही वह ये सब सीख पाया और रेस्टोरेंट खोलने का ख्याल आया. वह अपने रेस्टोरेंट को भारतीय संस्कृति से जोड़कर ही चला रहा है. 

About the Author
author img
Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

TAGS

Maharashtrian style restaurant in JapanViral News

Trending news

'मतभेद ना लें विवाद की शक्ल', जयशंकर की ड्रैगन को दो टूक, मानसरोवर पर क्या बोला चीन?
china
'मतभेद ना लें विवाद की शक्ल', जयशंकर की ड्रैगन को दो टूक, मानसरोवर पर क्या बोला चीन?
हाथ मिलाया, गले लगाया और... जब शुभांशु शुक्ला से मिले पीएम मोदी, वायरल हो गया वीडियो
Shubhanshu shukla
हाथ मिलाया, गले लगाया और... जब शुभांशु शुक्ला से मिले पीएम मोदी, वायरल हो गया वीडियो
दुश्मनों पहले ही खोद लो कब्र, सेना के पास रुद्र, भैरव, दिव्यास्त्र और... अब न बचोगे
Army
दुश्मनों पहले ही खोद लो कब्र, सेना के पास रुद्र, भैरव, दिव्यास्त्र और... अब न बचोगे
'साड़ी में आप शशि थरूर हैं'... प्रियंका चतुर्वेदी ने शेयर किया मजेदार वीडियो
priyanka chaturvedi
'साड़ी में आप शशि थरूर हैं'... प्रियंका चतुर्वेदी ने शेयर किया मजेदार वीडियो
ट्रंप से मुलाकात के 65 घंटे बाद पुतिन ने मिलाया PM मोदी को फोन, क्या हुई बातचीत?
PM Modi
ट्रंप से मुलाकात के 65 घंटे बाद पुतिन ने मिलाया PM मोदी को फोन, क्या हुई बातचीत?
पुलिसवाले ने ठेलागाड़ी पर आधा किलोमीटर तक खींचा शव, मजबूरी जानकर छलक गई लोगों की आंख
Telangana
पुलिसवाले ने ठेलागाड़ी पर आधा किलोमीटर तक खींचा शव, मजबूरी जानकर छलक गई लोगों की आंख
मेट्रो में सामान ले जाने के लिए देने होंगे पैसे! 1 बैग के ₹30 लेने पर भड़का यात्री
bengaluru metro
मेट्रो में सामान ले जाने के लिए देने होंगे पैसे! 1 बैग के ₹30 लेने पर भड़का यात्री
जगदीप धनखड़ की कुर्सी पर सीपी राधाकृष्णन, भाजपा ने कौन सा गैप भरने की कोशिश की है?
CP Radhakrishnan
जगदीप धनखड़ की कुर्सी पर सीपी राधाकृष्णन, भाजपा ने कौन सा गैप भरने की कोशिश की है?
फिर बेनकाब हुए मुनीर! ऑपरेशन सिंदूर में डर के मारे भाग गई थी पाकिस्तानी नेवी
Pakistan
फिर बेनकाब हुए मुनीर! ऑपरेशन सिंदूर में डर के मारे भाग गई थी पाकिस्तानी नेवी
'महाराष्ट्र चुनावों के बीच 70 लाख नए वोटर्स कैसे जुड़े?' ' विपक्ष का EC पर पलटवार
Sir
'महाराष्ट्र चुनावों के बीच 70 लाख नए वोटर्स कैसे जुड़े?' ' विपक्ष का EC पर पलटवार
;