कैसे एक जापानी शेफ बना 'मराठी मानुष'? खोला महाराष्ट्रीयन खाने का रेस्टोरेंट, विदेश पहुंच गया 'सावजी' मसाले का स्वाद

Maharashtrian style restaurant in Japan: सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है. जहां जापान के एक शेफ ने अपने देश में महाराष्ट्रीयन भोजन वाला एक रेस्टोरेंट खोला है. वहीं सबसे हैरानी वाली बात है कि इस शेफ को मराठी भी आती है. दरअसल पहले ये शख्स भारत आया और फिर यहां के लोगों के साथ और प्यार के बाद उसने यहां का खाना बनाना सीखा. इसके बाद उसने मराठी भाषा भी सीखी. फिर अपने देश में जाकर यहां के फेमस खाने को लेकर रेस्टोरेंट खोल लिया. यहां कंटेंट क्रिएटर सोनम मिधा ने शेफ के इस रेस्टोरेंट पर विजिट किया और लोगों को इसके बारे में बताया.

जापान में खोला रेस्टोरेंट

ताकाशी-सान पहले से ही भारत और खासकर महाराष्ट्र के खाने के शौकीन रहे हैं. वायरल वीडियो में दिखता है कि शेफ ने साओजी खाने का जापान में नागपुर का अपना ही अंदाज तैयार किया है. उन्होंने मराठी भी सीखी है. वहीं पूरे भोजनालय को पारंपरिक भारतीय स्पर्श के साथ डिजाइन भी किया है. यहां का मेनू भी मराठी भाषा में लिखा है.

ताकाशी-सान ने बताया कि उसने साओजी की खोज की और नागपुर गया. इस दौरान उसने असली साओजी रेस्टोरेंट में खाना भी बनाना सीखा. वहां लोगों ने शेफ की मदद भी की. जहां शेप ने बताया कि उसकी देखभाल एक दयालु पारसी परिवार ने की और मुझे पारंपरिक पारसी भोजन भी बनाना सिखाया.

भारतीय संस्कृति से जुड़ा रेस्टोरेंट

जापानी शेफ ने भारत से अपने प्रेम के बारे में भी बताया. उसे सभी का प्यार मिला. उसने कहा, 'मुझे सचमुच भारत से प्यार हो गया'. शेफ ने नागपुर के लोगों का खास धन्यवाद करते हुए कहा कि नागपुर के लोगों की वजह से ही वह ये सब सीख पाया और रेस्टोरेंट खोलने का ख्याल आया. वह अपने रेस्टोरेंट को भारतीय संस्कृति से जोड़कर ही चला रहा है.