दरवाजे पर केकड़ा दिखे तो सेल्फी मत लेना! जापान के चोरों ने निकाला 'हाई-टेक' जुगाड़, घर हो जाएगा साफ

Japanese Criminals Using Crabs: जापान से अपराध का एक ऐसा तरीका सामने आया है, जिसे सुनकर पुलिस भी चकरा गई है. अब तक आपने जासूसी के लिए कैमरों या ड्रोन का इस्तेमाल सुना होगा, लेकिन जापानी अपराधी अब केकड़ों (Crabs) का इस्तेमाल चोरी के ठिकानों की रेकी करने के लिए कर रहे हैं.
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Japanese Criminals Using Crabs: जापान अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, लेकिन वहां के अपराधी अब और भी एडवांस होते जा रहे हैं. जैसे दुनिया में चोरी करने वाले अपराधी हर दिन नए-नए तरीके खोजते रहते हैं. लेकिन जापान से सामने आई एक खबर ने लोगों को हैरान कर दिया है. यहां कुछ चोर अब इंसानों की नहीं, बल्कि केकड़ों की मदद से घरों की रेकी कर रहे हैं. जापान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, जापान की पुलिस ने वार्निंग जारी की है कि शातिर चोर अब घरों में घुसने और कीमती सामान का पता लगाने के लिए जीवित केकड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं. सुनने में यह अजीब जरूर लगता है, लेकिन बताया जा रहा है कि अपराधी इनका इस्तेमाल घर में मौजूद लोगों का पता लगाने और सामानों को खोजने के लिए करते हैं.
बताया जा रहा है कि कुछ अपराधी रात के समय घरों के बाहर छोटे जिंदा केकड़े छोड़ देते हैं. अगर सुबह तक केकड़ा वहीं मौजूद रहता है, तो चोर अंदाजा लगाते हैं कि घर काफी समय से बंद है या वहां किसी की आवाजाही नहीं हुई. लेकिन अगर केकड़ा गायब मिले या हटाया हुआ दिखे, तो इसका मतलब माना जाता है कि घर में लोग मौजूद हैं. इसका मतलब है कि वे केकड़े को एक तरह से 'सिग्नल' की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं. इस अनोखे तरीके की चर्चा अब पूरे जापान में हो रही है.
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अगर घर के बाहर से केकड़ा गायब हो जाता है, तो जापान के चोर सोशल मीडिया पर उसकी खोज करते हैं. क्योंकि आज के समय में लोगों की आदत होती है कि वे जब भी कोई अच्छी चीज देखते हैं, तो उसकी फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं. इसके बाद चोर इन फोटो की मदद से उनकी लोकेशन और घर का नंबर पता लगा लेते हैं. इन फोटोज से उन्हें यह भी पता चल जाता है कि घर में कौन-कौन रहता है. ऐसे में जब लोग अपने घर से दूर जाते हैं, तो चोरों की चांदी हो जाती है. वे सही मौका देखकर घर में चोरी कर लेते हैं. जिससे जब लोग छुट्टी बिताकर घर लौटते हैं, तो उनके होश उड़ जाते हैं.
स्थानीय रिपोर्ट्स के अनुसार, पुलिस को कुछ इलाकों में ऐसे मामले देखने को मिले हैं, जहां घरों के बाहर अचानक केकड़े पाए गए. शुरुआत में लोगों ने इसे सामान्य बात समझा, लेकिन बाद में कई चोरी की घटनाओं के बाद पुलिस को शक हुआ कि यह रेकी का हिस्सा हो सकता है. अब अधिकारियों ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. लोगों से कहा गया है कि अगर घर के बाहर कोई अजीब चीज दिखाई दे, तो उसे नजरअंदाज न करें.
यह खबर सामने आते ही इंटरनेट पर मजेदार प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है. लोग लिख रहे हैं कि अब चोरों के भी पालतू जानवर हो गए हैं. एक और यूजर ने लिखा कि केकड़े बेचारे सोच रहे होंगे कि उन्हें समुद्र ले जाया जा रहा है. लेकिन उनको क्या पता, उनका यह इस्तेमाल भी हो सकता है. सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इसे 'नेचर बेस्ड क्राइम टेक्नोलॉजी' तक कह दिया है. हालांकि कई लोग इस बात से भी हैरान थे कि अपराधी चोरी के लिए इतना अलग तरीका सोच सकते हैं.
एक्सपर्ट्स का कहना है कि तकनीक बढ़ने के साथ अपराधियों के तरीके भी बदल रहे हैं. पहले चोर घरों पर निशान बनाकर रेकी करते थे. कहीं दरवाजे पर कागज फंसाया जाता था, तो कहीं घंटी बजाकर देखा जाता था कि कोई घर में है या नहीं. लेकिन अब कुछ अपराधी ऐसे तरीके अपना रहे हैं, जिन पर आम लोग आसानी से शक नहीं करते. केकड़ों वाला तरीका भी उसी तरह की नई चालाकी माना जा रहा है.
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