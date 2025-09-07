जापान की बच्ची ने सिखाई ट्रैफिक में तहजीब, सड़क पार करने के बाद गाड़ियों को क्यों किया 'नमन'?

Viral Video: इंटरनेट पर ऐसे कई वीडियोज वायरल होते रहते हैं जो अनुशासन में रहना सिखाते हैं. दूसरों का आदर-सम्मान और व्यक्ति के संस्कार ना सिर्फ उसके और परिवार का नाम रोशन करते हैं. बल्कि देश की छवी को भी अच्छा बनाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जो जापान का बताया जा रहा है. जापान में अनुशासन को लेकर काफी जोर दिया जाता है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें एक लड़की व्हील चेयर पर बैठे एक शख्स को सड़क पार करवाती है और इसके बाद वहां खड़ी गाड़ियों के सामने सिर झुकारकर धन्यवाद करती है.

यह भी पढ़ें: इस लड़की ने बनाई युनिक ड्रेस, Video देखकर फैशन डिजाइनर की चली जाएगी नौकरी

गाड़ियों के सामने क्यों सिर झुका रही थी ये बच्ची?

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक छोटी-सी बच्ची किसी शख्स को रोड क्रॉस करवा रही है. ये शख्स व्हील चेयर पर है जो अपने पैरों पर चलने में असमर्थ है. ऐसे में बच्ची उसकी चेयर को पकड़कर सड़क पार करवा रही है. जेब्रा क्रॉसिंग पर बाकी गाड़ियां अनुशासन में ब्रेक लगाकर खड़ी हैं. इस दौरान जब वह आधी से ज्यादा सड़क पार कर चुकी होती हैं. उसके बाद जो गाड़ियां ब्रेक लगाकर खड़ी हैं उनको अपने अंदाज में झुककर धन्यवाद करती है. एक-एक गाड़ी के सामने जाकर उनके ड्राइवर को रुकने के लिए धन्यवाद बोलती है. ये इस बच्ची के संस्कार और अनुशासन को दिखाता है. अब ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

किसने शेयर किया ये वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @wealth नाम के वेरिफाइड अकाउंट से शेयर किया गया है और अब तक इस वीडियो पर 8 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं 45 हजार से भी ज्यादा लोग इस वीडियो को शेयर भी कर चुके हैं.

यह भी पढ़ें: स्कूल गर्ल ने कैसे जीता बस ड्राइवर का दिल, वायरल हो गया ये क्यूट सा वीडियो

वीडियो देखकर क्या बोली पब्लिक?

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को देखकर लोगों ने इस बच्ची की काफी तारीफ की. एक यूजर ने लिखा, "यदि मैं उन ड्राइवर्स में से एक होता तो उतरकर इस शानदार काम के लिए बच्ची को गले लगाता." दूसरे यूजर ने लिखा, "मेरा मानना है कि इस लड़की ने इस शानदार काम से वहां रुके सभी लोगों के दिलों को छू लिया."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.