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Hindi Newsजरा हटकेहाथ मिलाना हुआ पुराना, अब बगल सूंघकर प्यार जता रहे हैं फैंस! इंफ्लुएंसर की हरकत पर मचा बवाल

हाथ मिलाना हुआ पुराना, अब बगल सूंघकर प्यार जता रहे हैं फैंस! इंफ्लुएंसर की हरकत पर मचा बवाल

जापानी अंडरग्राउंड आइडल हारी मात्सुमोतो ने अपने फैंस के लिए एक अजीबोगरीब 'आर्मपिट-स्निफिंग' सर्विस शुरू की है. जहां फैंस पैसे देकर उनके बगल की खुशबू सूंघ सकते हैं. इस हरकत ने इंटरनेट पर बहस छेड़ दी है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Apr 27, 2026, 07:19 AM IST
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हाथ मिलाना हुआ पुराना, अब बगल सूंघकर प्यार जता रहे हैं फैंस! इंफ्लुएंसर की हरकत पर मचा बवाल

Weird Fan Service In Japan: जापान अपने अजीबोगरीब अविष्कारों और अनोखे कल्चर के लिए जाना जाता है. लेकिन हाल ही में एक जापानी 'अंडरग्राउंड आइडल' हारी मात्सुमोतो (Hari Matsumoto) ने जो किया, उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है. हारी ने अपने परफॉरमेंस के बाद होने वाले 'मीट-एंड-ग्रीट' सेशन में फैंस के लिए एक नई सर्विस शुरू की है. अब फैंस उनसे हाथ मिलाने या गले मिलने के बजाय उनके आर्मपिट (बगल) को सूंघ सकते हैं. सोशल मीडिया पर इसके वीडियो वायरल होने के बाद लोग इसे बेहद घिनौना और शर्मनाक बता रहे हैं.

इंटरनेट पर वायरल हुआ 'पपी' वाला वीडियो

इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब हारी के एक इवेंट का वीडियो सामने आया. वीडियो में एक बुजुर्ग व्यक्ति हारी की बगल सूंघने से पहले खुशी के मारे छोटे कुत्ते की तरह उछलता हुआ नजर आ रहा है. हारी ने भी बड़े आराम से उसे इसकी इजाजत दी और बाद में उसे प्यार से गले भी लगाया. एक दूसरे फैन ने सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट करते हुए लिखा कि वह हारी की खुशबू का दीवाना है और उसका जन्म ही हारी से मिलने के लिए हुआ है.

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लाइफटाइम वफादारी का कॉन्ट्रैक्ट

पागलपन की हद यहीं खत्म नहीं होती. हारी के कुछ दीवाने फैंस तो 'लाइफटाइम लॉयल्टी कॉन्ट्रैक्ट' की चर्चा कर रहे हैं. इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत वे अपनी भविष्य की पूरी कमाई हारी को देने का वादा कर रहे हैं. साथ ही वे यह भी शपथ ले रहे हैं कि वे अपनी पूरी जिंदगी किसी दूसरी महिला को डेट नहीं करेंगे. जापान के 'अंडरग्राउंड आइडल' की दुनिया में इस तरह का समर्पण अक्सर देखा जाता है लेकिन इस बार मामला कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गया है.

सोशल मीडिया पर भारी आक्रोश

जैसे ही ये वीडियो और फोटो वायरल हुए, इंटरनेट दो हिस्सों में बंट गया. अधिकांश लोगों ने इसे 'घिनौना' करार दिया है. कुछ यूजर्स का कहना है कि यह आइडल कल्चर नहीं बल्कि 'सस्ते दर्जे का एडल्ट एंटरटेनमेंट' है. वहीं कुछ लोग हारी के लिए दुख भी जता रहे हैं. उनका मानना है कि जापान की अंडरग्राउंड इंडस्ट्री में छोटी छोटी जगहों पर परफॉर्म करने वाली लड़कियों को पहचान बनाने के लिए अपनी गरिमा के साथ समझौता करना पड़ता है.

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क्या है 'अंडरग्राउंड आइडल' का सच?

जापान में 'अंडरग्राउंड आइडल' वे कलाकार होते हैं जो बड़े बैनर के साथ नहीं बल्कि छोटे थिएटरों और लाइव हाउस में परफॉर्म करते हैं. यहां कंपटीशन इतना ज्यादा है कि खुद को चर्चा में बनाए रखने के लिए कलाकार अक्सर अपनी निजी जिंदगी और शरीर से जुड़े अजीबोगरीब वादे करते हैं. हारी मात्सुमोतो ने अभी तक इस पर कोई सफाई नहीं दी है कि उन्होंने ऐसी सर्विस क्यों शुरू की. 

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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