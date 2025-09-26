क्या कभी सुनी है क्लासमेट की मां से मोहब्बत की कहानी? लड़के ने उम्र की दीवार तोड़कर रचाई शादी!

Japanese Man Classmate Mother: जापान के शिज़ुओका प्रांत के रहने वाले 33 वर्षीय इसामु तोमिओका (Isamu Tomioka) की मुलाकात पहली बार मिडोरी (Midori) से तब हुई थी, जब वह मिडिल स्कूल में पढ़ते थे. मिडोरी उनकी क्लासमेट की मां थीं और एक पेरेंट-टीचर मीटिंग में दोनों आमने-सामने आए. उस समय तो यह मुलाकात सामान्य रही, लेकिन सालों बाद किस्मत ने दोनों को फिर से मिलवाया.

कैसे दोबारा मिली किस्मत ने मौका?

सालों बाद जब तोमिओका 30 साल के हुए, तब वह अपने पुराने क्लासमेट के ब्यूटी सैलून गए. वहां उन्होंने देखा कि मिडोरी काम में मदद कर रही थीं. उसी वक्त उन्होंने उन्हें पहचान लिया और उनके दिल में अचानक एक गहरा लगाव जाग गया. यहीं से इस अनोखी प्रेम कहानी की शुरुआत हुई.

क्या था मिडोरी का पहला रिएक्शन?

तोमिओका ने जब पता लगाया कि मिडोरी हाल ही में तलाकशुदा हो चुकी हैं तो उन्होंने उनसे संपर्क जानकारी मांगी. शुरुआत में मिडोरी काफी हैरान हुईं लेकिन साथ ही खुश भी. उन्होंने कहा, “मैं चौंक गई थी, लेकिन इतना खुश भी कि कोई इतना छोटा लड़का मुझे इस तरह देखता है.” उम्र के अंतर को लेकर उन्होंने थोड़ा झिझक महसूस किया, मगर तोमिओका की सच्चाई और लगातार किए गए रोमांटिक जेस्चर्स ने उनका दिल जीत लिया.

कैसे मनाई रोमांस की नई परिभाषा?

तोमिओका ने मिडोरी को खास महसूस कराने के लिए कई अनोखे कदम उठाए. कभी उन्हें अचानक डिज्नीलैंड ट्रिप पर ले गए कभी उनके पसंदीदा गानों के साथ प्राइवेट चर्च सर्विस अरेंज करवाई. होटल के कमरे को गुब्बारों और फूलों से सजाया और रोज प्यार भरे मैसेज भेजे. उनकी डिटेल परफेक्शन और सच्चाई ने मिडोरी को पूरी तरह से उनका दीवाना बना दिया.

परिवार क्यों कर रहा था विरोध?

जब दोनों ने शादी का फैसला किया तब मिडोरी का परिवार मानने को तैयार नहीं था. उनका कहना था कि मिडोरी 51 साल की हैं और अब बच्चे नहीं कर सकतीं. तुम्हारी उम्र सिर्फ 30 है, बेहतर होगा तुम अपनी उम्र की लड़की से शादी करो.” मगर तोमिओका ने हार नहीं मानी. उन्होंने अपने प्यार की गहराई साबित करने के लिए करीब 38 मिलियन येन (करीब 2.7 लाख डॉलर) का शानदार घर खरीदा और खुद सजाया, ताकि मिडोरी के माता-पिता को दिखा सकें कि उनका इरादा कितना गंभीर है.

कैसे मिली दुनिया से दुआएं?

आखिरकार दोनों परिवार मान गए और जुलाई 2024 में उनकी शादी हो गई. तोमिओका न केवल मिडोरी के पति बने, बल्कि उनकी बेटी के सौतेले पिता और चार पोते-पोतियों के नाना भी बन गए. जापानी टॉक शो Shinkon-san Irasshai में उनकी कहानी दिखाए जाने के बाद यह कपल सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. कई लोगों ने इसे “अनोखी लेकिन सच्ची मोहब्बत” कहकर सराहा. किसी ने लिखा, “शादी का कोई एक पैमाना नहीं होता, दो लोग खुश हैं तो वही मायने रखता है.”