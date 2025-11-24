कंजूस पत्नी से छिपाई लाखों की लॉटरी, महीनों खूब उड़ाया पैसा; फिर ऐसा ठनका माथा कि उड़ गए तोते

Japanese Man Mental Health Hits After Winning Lottery: लॉटरी जीतने पर इंसान खुशी से झूमने लगता है, हालांकि एक जापानी शख्स के साथ यह स्थिति उल्टी हो गई.
Japan News: लॉटरी जीतना किसी बड़े सपने के सच होने जैसा होता है. सोचिए अगर आपके हाथों में कोई बड़ी लॉटरी लग गई तो आप भी झूमने लगेंगे, हालांकि जापान के एक व्यक्ति के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ. लॉटरी जीतने पर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो उसके जीवन के लिए बड़ा सबक बन गया. करोड़ों दौलत मिलने के बाद उसे अपने जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ा.
'साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट' की रिपोर्ट के मुताबिक एक जापानी शख्स ने लॉटरी में 38 लाख डॉलर. उसने अपनी पत्नी से यह बात छुपाकर रखी और इन पैसों का इस्तेमाल लग्जरी पर खर्च किया. उसने महंगी गाड़ियां खरीदीं, महंगे रिजॉर्ट बुक करे और जापान की खूब यात्रा की. शख्स ने लॉटरी जीतने के बाद कहा,' यह सच नहीं लग रहा. यह संख्या इतनी अधिक है कि मैं थोड़ा डर भी गया हूं. मैंने सुना है कि जीतने की संभावना बिजली गिरने से भी कम है. यह मेरे जीवन का एक अनुभव मात्र है.'
रिपोर्ट के मुताबिक एस नाम का यह व्यक्ति एक मैनुफैक्चरिंग कंपनी का रिटार्यड कर्मचारी है. उसकी और उसकी पत्नी की आपस में मिलाकुर कुल पेंशन 2,000 डॉलर थी. दोनों केवल 1,74,000 डॉलर की ही सेविंग्स कर पाए थे. बताया जा रहा है कि शख्स की पत्नी सिंपल लाइफस्टाइल अपनाती है. उसने घर पर बीयर लाने पर पाबंदी लगाई है और शख्स को केवल एक पुरानी-सस्ती कार रखने की इजाजत दी है. व्यक्ति ने पत्नी के शक से बचने के लिए उससे कहा कि उसने घर के रेनोवेशन के लिए केवल 32 हजार डॉलर ही जीते हैं.
एस की लाइफ में टर्निंग पॉइंट तब आया जब उसकी इस सीक्रेट लग्जरी वाली लाइफ ने उसकी मेंटल हेल्थ पर बुरा असर डालना शुरु कर दिया. वहम खुद को दोषी महसूस करने लगा और तलाक-दिवालियापन से अकेलेपन के कारण अपने पिता की मृत्यु को याद करने लगा. आखिर में उसने एक फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ली और अपनी जीती हुई रकम से तकरीबन 3.2 मिलियन डॉलर की राशि इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कर दी. उसने इसका लाभार्थी अपनी पत्नी और बच्चों को बनाया. शख्स ने कहा,' अगर यह पैसा मैंने खुदकमाया होता तो मुझे इस पर गर्व होता, लेकिन बिना मेहनत के मिला हुआ धन बुरी यादों को लेकर आता है और मेरे जीवन को झकझोर देता है.' शख्स की यह कहानी इंटरनेट पर काफी वायरल हो रही है.