दुनिया का वो होटल जो 1300 साल से मेहमानों का स्वागत कर रहा है; इसके कमरों में छिपा है सदियों पुराना राज!

जापान के यामानाशी प्रांत में स्थित निशियामा ऑनसेन केइउनकान दुनिया का सबसे पुराना होटल माना जाता है, जिसकी शुरुआत 705 ईस्वी में हुई थी. 1300 साल पुराने इस होटल में प्राकृतिक गर्म पानी के झरने, पारंपरिक जापानी वास्तुकला और सदियों पुरानी मेहमाननवाज़ी की अनोखी परंपरा आज भी कायम है. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Mar 10, 2026, 10:32 PM IST
आज के दौर में जहां बड़े-बड़े होटल कुछ दशकों में बंद हो जाते हैं, वहीं जापान के पहाड़ों में एक ऐसा होटल है जो पिछले 1300 साल से लगातार मेहमानों का स्वागत कर रहा है. सोचिए, जब दुनिया के कई देशों में साम्राज्य बन रहे थे और इतिहास बदल रहा था, तब यह सराय पहले से मौजूद थी. इस होटल का नाम  निशियामा ऑनसेन केइउनकान है, जिसे दुनिया का सबसे पुराना होटल माना जाता है. सदियों से यहां आने वाले यात्रियों ने इसकी दीवारों में इतिहास, संस्कृति और जापानी मेहमाननवाज़ी की अनोखी कहानी को जिंदा रखा है.

705 ईस्वी में शुरू हुआ था यह अनोखा होटल

जापान के यामानाशी प्रांत के हयाकावा नामक छोटे से पहाड़ी कस्बे में स्थित यह होटल 705 ईस्वी में खोला गया था. इसे जापानी कुलीन वर्ग के सदस्य फुजिवारा नो महितो ने शुरू किया था. उस समय यह एक साधारण सराय थी, जहां दूर-दूर से आने वाले यात्रियों को आराम करने की जगह मिलती थी. खास बात यह है कि यह सराय प्राकृतिक गर्म पानी के झरने यानी ऑनसेन के पास बनाई गई थी. यात्रियों के लिए यहां गर्म पानी में स्नान करना एक तरह का उपचार माना जाता था. यही वजह है कि यह जगह धीरे-धीरे यात्रियों के बीच लोकप्रिय होती चली गई.

गर्म पानी के झरनों की वजह से मशहूर

इस होटल की सबसे बड़ी खासियत इसका प्राकृतिक गर्म पानी का झरना है. जापान में ऑनसेन संस्कृति बहुत पुरानी और लोकप्रिय मानी जाती है. यहां जमीन के भीतर से हर मिनट लगभग 1000 लीटर गर्म पानी निकलता है, जो सीधे स्नान कुंडों तक पहुंचता है. मेहमान आज भी इन पारंपरिक इनडोर और आउटडोर बाथ में स्नान कर सकते हैं. माना जाता है कि इन खनिजयुक्त जल में कई उपचारात्मक गुण होते हैं. सदियों से लोग यहां शरीर और मन को आराम देने के लिए आते रहे हैं, जिससे यह होटल सिर्फ ठहरने की जगह नहीं बल्कि एक तरह का वेलनेस केंद्र भी बन गया.

समुराई से लेकर राजाओं तक रहे मेहमान

इतिहास के दौरान इस सराय में कई तरह के मेहमान ठहर चुके हैं. यहां साधु-संत, विद्वान, समुराई योद्धा और कई सामंती शासक भी आ चुके हैं. कहा जाता है कि जापान के शक्तिशाली नेता टोकुगावा इयासु भी यहां के गर्म झरनों के उपचारात्मक गुणों के कारण यहां आए थे. यह होटल लंबे समय तक अपने संस्थापक के परिवार द्वारा ही चलाया गया. करीब 52 पीढ़ियों तक उसी परिवार ने इस होटल को संभाला, जो इसे दुनिया के सबसे लंबे समय तक चलने वाले पारिवारिक व्यवसायों में से एक बनाता है.

परंपरा और आधुनिकता का अनोखा मेल

हालांकि यह होटल 8वीं सदी से चल रहा है, लेकिन समय-समय पर आग, भूकंप और प्राकृतिक आपदाओं के कारण इसका पुनर्निर्माण भी किया गया. आज जो होटल दिखाई देता है, उसमें आधुनिक सुविधाएं और पारंपरिक जापानी वास्तुकला दोनों का अनोखा मेल देखने को मिलता है. यहां तातामी मैट वाले कमरे, स्लाइडिंग पेपर दरवाजे और आसपास के पहाड़ों का शानदार दृश्य पर्यटकों को खास अनुभव देते हैं. साल 2011 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने निशियामा ऑनसेन केइउनकान को दुनिया का सबसे पुराना होटल घोषित किया, जिससे यह जगह इतिहास और पर्यटन दोनों के लिहाज से बेहद खास बन गई.

