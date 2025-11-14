जापानी गुड़िया की वायरल हुई 'रहस्यमयी' फोटो! यूजर्स ने खोल दी ऐसी पोल तो चली गई जॉब

Trending Photos
Japanese Idol Controversy: जापान के लोकप्रिय आइडल ग्रुप हिरोइन्स रिसर्च स्टूडेंट्स की 17 वर्षीय सदस्य अजू फुजिसाकी को एक सोशल मीडिया पोस्ट के चलते ग्रुप से बाहर कर दिया गया. 1 नवंबर को उन्होंने सिनेमा हॉल की अपनी एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें पॉपकॉर्न और कोक लिए वह खुश दिखाई दे रही थीं लेकिन फैंस की नजर एक छोटे-से रिफ्लेक्शन पर चली गई.
कैसे हुआ डेटिंग पर शक?
फोटो में कोक की बोतल के ढक्कन पर एक पुरुष की हल्की-सी परछाईं दिखाई दी. यह देखकर सोशल मीडिया पर अटकलें लग गईं कि अजू अपने बॉयफ्रेंड के साथ थीं. तस्वीर वायरल हुई और तीन दिनों में ही मामला इतना बढ़ गया कि एजेंसी को हस्तक्षेप करना पड़ा. 4 नवंबर को एजेंसी की ओर से अचानक घोषणा आई कि अजू को गंभीर नियम उल्लंघन के कारण ग्रुप से निकाल दिया गया है. उनका सोशल मीडिया अकाउंट भी हटा दिया गया. हटाए जाने से पहले अजू ने फैंस और साथियों से माफी भी मांगी, लेकिन वजह साफ नहीं बताई गई.
फैंस का मानना है कि अजू ने जापानी आइडल इंडस्ट्री के उस अनलिखे नियम का उल्लंघन किया, जिसमें आइडल्स को डेटिंग नहीं करनी चाहिए. जापान में आइडल्स को मासूम, फैंटेसी जैसी छवि में पेश किया जाता है जहां किसी रिश्ते का खुलासा फैनबेस को नाराज कर सकता है.
पोस्ट पर लोगों ने क्या कहा?
अजू की बर्खास्तगी ने एक बार फिर बहस छेड़ दी है कि किशोर आइडल्स पर इतनी कड़ी पाबंदियां क्यों लगाई जाती हैं. कई लोग इसे अनुचित बताते हैं, जबकि कुछ मानते हैं कि आइडल इंडस्ट्री फैंस की कमाई पर चलती है, इसलिए उनकी छवि को नियंत्रित करना आवश्यक होता है. एक यूजर ने पूछा, “जब फैंस खुद आइडल्स को डेट नहीं कर सकते, तो उन्हें रिश्ते से क्या समस्या?” दूसरे ने मजाक में लिखा, “वह तो कह सकती थी कि वो उसका भाई है!” विचारों में यह बंटवारा दिखाता है कि आज की युवा पीढ़ी पुराने डेटिंग बैन नियमों पर सवाल उठाती जा रही है.