जापानी गुड़िया की वायरल हुई 'रहस्यमयी' फोटो! यूजर्स ने खोल दी ऐसी पोल तो चली गई जॉब

Idol Azu Fujisaki: जापानी आइडल ग्रुप ‘हिरोइन्स रिसर्च स्टूडेंट्स’ की 17 वर्षीय सदस्य अज़ू फुजिसाकी को एक वायरल फोटो में पुरुष की झलक दिखाई देने के बाद नियमों के उल्लंघन के आरोप में ग्रुप से बाहर कर दिया गया. इस घटना ने जापान के आइडल इंडस्ट्री में डेटिंग बैन और कठोर इमेज नियमों पर फिर बहस छेड़ दी है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Nov 14, 2025, 01:41 PM IST
जापानी गुड़िया की वायरल हुई 'रहस्यमयी' फोटो! यूजर्स ने खोल दी ऐसी पोल तो चली गई जॉब

Japanese Idol Controversy: जापान के लोकप्रिय आइडल ग्रुप हिरोइन्स रिसर्च स्टूडेंट्स की 17 वर्षीय सदस्य अजू फुजिसाकी को एक सोशल मीडिया पोस्ट के चलते ग्रुप से बाहर कर दिया गया. 1 नवंबर को उन्होंने सिनेमा हॉल की अपनी एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें पॉपकॉर्न और कोक लिए वह खुश दिखाई दे रही थीं लेकिन फैंस की नजर एक छोटे-से रिफ्लेक्शन पर चली गई.

कैसे हुआ डेटिंग पर शक?

फोटो में कोक की बोतल के ढक्कन पर एक पुरुष की हल्की-सी परछाईं दिखाई दी. यह देखकर सोशल मीडिया पर अटकलें लग गईं कि अजू अपने बॉयफ्रेंड के साथ थीं. तस्वीर वायरल हुई और तीन दिनों में ही मामला इतना बढ़ गया कि एजेंसी को हस्तक्षेप करना पड़ा. 4 नवंबर को एजेंसी की ओर से अचानक घोषणा आई कि अजू को गंभीर नियम उल्लंघन के कारण ग्रुप से निकाल दिया गया है. उनका सोशल मीडिया अकाउंट भी हटा दिया गया. हटाए जाने से पहले अजू ने फैंस और साथियों से माफी भी मांगी, लेकिन वजह साफ नहीं बताई गई.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: दुनिया के सामने हुआ पाकिस्तानी अखबार का पर्दाफाश, ChatGPT से लिख डाली खबर! यूं पकड़ी गई चोरी

फैंस का मानना है कि अजू ने जापानी आइडल इंडस्ट्री के उस अनलिखे नियम का उल्लंघन किया, जिसमें आइडल्स को डेटिंग नहीं करनी चाहिए. जापान में आइडल्स को मासूम, फैंटेसी जैसी छवि में पेश किया जाता है जहां किसी रिश्ते का खुलासा फैनबेस को नाराज कर सकता है.

यह भी पढ़ें: पुलिस- कार की डिक्की में क्या है? ड्राइवर- सर, मामा का लड़का है... देखते ही सब रह गए दंग! इंटरनेट पर Memes की सुनामी

पोस्ट पर लोगों ने क्या कहा?

अजू की बर्खास्तगी ने एक बार फिर बहस छेड़ दी है कि किशोर आइडल्स पर इतनी कड़ी पाबंदियां क्यों लगाई जाती हैं. कई लोग इसे अनुचित बताते हैं, जबकि कुछ मानते हैं कि आइडल इंडस्ट्री फैंस की कमाई पर चलती है, इसलिए उनकी छवि को नियंत्रित करना आवश्यक होता है. एक यूजर ने पूछा, “जब फैंस खुद आइडल्स को डेट नहीं कर सकते, तो उन्हें रिश्ते से क्या समस्या?” दूसरे ने मजाक में लिखा, “वह तो कह सकती थी कि वो उसका भाई है!” विचारों में यह बंटवारा दिखाता है कि आज की युवा पीढ़ी पुराने डेटिंग बैन नियमों पर सवाल उठाती जा रही है.

