Punch बंदर ने बढ़ा दी एक खिलौने की डिमांड, जबरदस्त मांग से कंपनी भी दंग; दोगुने से ज्यादा कीमत पर खरीद रहे लोग

Japanese Viral Monkey Punch: जापान का इचीकावा सिटी जूलॉजिकल एंड बोटानिकल गार्डन इस समय सुर्खियों में है. यहां पर सात महीने का मकाक बंदर इस समय सोशल मीडिया पर काफी वायरल है. इस बंदर को पंच-कुन के नाम से लोग जानते हैं. इस सात महीने के बंदर के कारण एक सामान्य दिखने वाला एक नारंगी रंग का ओरंगुटान आधारित खिलौना वैश्विक स्तर पर बेस्टसेलर में तब्दील हो गया. यह खिलौना स्वीडिश फर्नीचर कंपनी आईकिया की ओर से निर्मित है और इसकी डिमांड तेजी से बढ़ रही है. कंपनी ने दावा किया कि खिलौने का स्टॉक समाप्त हो चुका है, लेकिन इसकी डिमांड लगातार बढ़ रही है.

दरअसल, पिछले साल जापान के इचिकावा शहर के चिड़ियाघर में पैदा हुए इस बच्चे बंदर को उसकी मां ने छोड़ दिया था और वहां बड़े बंदर उसे तंग करते थे. इस स्थिति में इस चिड़िया घर की देखरेख करने वालों ने बंदर के पास ओरा-मामा नाम का यह मुलायम खिलौना रख दिया. इसके बाद यह छोटा बंदर उस मुलायम खिलौने को अपने पास रखता था. वह उसी के साथ रहता और जहां भी जाता अपने साथ लेकर जाता. उसकी इस हरकत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसने लोगों का दिल जीत लिया.

मुलायम खिलौने के साथ समय बिताता बंदर

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, चिड़ियाघर के रखवाले कोसुके शिकानों ने हाल में ही बताया था कि ओरंगुटान आधारित इस खिलौने के बाल अपेक्षाकृत लंबे हैं और इसे पकड़ने के लिए कई सुविधाजनक जगहें हैं. हमने सोचा कि बंदर से इसकी समानता पंच को बाद में झुंड में वापस घुलने-मिलने में मदद कर सकती है, इसलिए हमने इसे चुना. बंदर इस खिलौने के साथ हमेशा खेलता और अपने साथ रखता.

Add Zee News as a Preferred Source

जानकारी के अनुसार, यह खिलौना IKEA के Djungelskog कलेक्शन का हिस्सा है. इस खिलौने के कीमत करीब 20 डॉलर (1650 रुपये) है. हालांकि, इसकी अचानक मांग बढ़ने के बाद कंपनी के पास खिलौने का स्टॉक समाप्त हो गया है. कंपनी इसकी मैन्यूफैक्चरिंग लगातार कर रही है. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर इस खिलौने की डिमांड बढ़ी है. खबर लिखे जाने तक यह खिलौना eBay पर 100 डॉलर से लेकर 355 डॉलर (लगभग 8,300 रुपये से 29,000 रुपये) तक की कीमतों में बेचा जा रहा था.

कंपनी में स्टॉक की कमी

इस खिलौने के कई टाइप और कई साइज उपलब्ध हैं. इसमें छोटे, मध्यम और बड़े साइज के खिलौने उपलब्ध हैं. सबसे छोटे साइज का खिलौना भी बिक चुका है, जिसकी साइज 8 इंच के करीब है. कंपनी ने इस खिलौने की अचानक लोकप्रियता को स्वीकार किया है और भारी मांग को पूरा करने के लिए पुनः स्टॉक करने के विकल्पों का मूल्यांकन कर रही है.

यह भी पढ़ें: आसमान में उड़ता महल! Reel के लिए इन्फ्लुएंसर ने एक फ्लाइट टिकट पर फूंके 11 लाख रुपये, लोग बोले- ये तो पागलपन...

बंदर को दिए गए कई खिलौने

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी के स्थानीय आउटलेट की ओर से बताया गया कि आईकिया जापान की अध्यक्ष और मुख्य सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर पेट्रा फेयर ने पिछले हफ्ते ही इचिकावा सिटी चिड़ियाघर का दौरा किया और उनकी ओर से पंच के लिए जुंगेलस्कोग ओरंगुटान सॉफ्ट टॉय के कई रिप्लेसमेंट दान किए.

यह भी पढ़ें: Punch बंदर बना दुनिया का नया स्टार? हॉलीवुड एक्टर भी रह गए पीछे! देखने के लिए हजारों टूरिस्ट पहुंचे ZOO