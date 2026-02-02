गलती से जज को मारी बॉल, फिर ऐसे मांगी माफी कि Video हो गया वायरल! जापानी खिलाड़ी ने जीता सबका दिल

Japanese Volleyball Viral Video: जापान के कोबे शहर में हुए एक वॉलीबॉल ऑल स्टार इवेंट के दौरान एक हल्की सी गलती ने दुनिया का ध्यान खींच लिया. 26 साल के खिलाड़ी निशिदा हाफटाइम सर्विंग चैलेंज में हिस्सा ले रहे थे, जब उनका लेफ्ट हैंड सर्व गलत दिशा में चला गया और पीछे खड़ी महिला जज को जा लगा. उस पल निशिदा का चेहरा घबराहट से भर गया. जज को गेंद लगते ही निशिदा पूरी तरह घबरा गए. उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि वह खुद को दोषी मान रहे थे. उन्होंने एक पल भी नहीं लगाया और तुरंत महिला जज की ओर दौड़े, ताकि माफी मांग सकें. यह प्रतिक्रिया ही इस पूरे वाकये को खास बना गई.

क्या माफी मांगने का तरीका अलग था?

निशिदा ने सिर्फ खड़े होकर सॉरी नहीं कहा. उन्होंने अपना सिर झुकाया और पेट के बल कोर्ट पर फिसलते हुए जज के पास पहुंचे. इसके बाद उन्होंने घुटनों के बल बैठकर बार-बार सिर झुकाकर माफी मांगी. महिला जज ने भी उन्हें झुककर जवाब दिया, जिससे यह पल और भी भावुक हो गया. लोगों ने इस माफी में जापानी कल्चर की झलक देखी. वहां गलती मानना और सम्मान के साथ माफी मांगना बहुत अहम माना जाता है. सोशल मीडिया पर कई लोगों ने कहा कि यह सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक पूरी संस्कृति का आईना है जो दूसरों का सम्मान करना सिखाती है.

japanese volleyball player makes the most genuine apology after accidentally hitting someone with his serve pic.twitter.com/YlfLtLnupY — Shibetoshi Nakamoto (@BillyM2k) February 1, 2026

क्या मैच में भी निशिदा चमके?

इस भावुक पल के बाद भी निशिदा का खेल पर फोकस कम नहीं हुआ. उन्होंने अपनी टीम को 3-0 से जीत दिलाई और टूर्नामेंट के एमवीपी भी बने. यानी कोर्ट पर गलती के बावजूद उन्होंने अपने प्रदर्शन से सबको प्रभावित किया. निशिदा की स्लाइडिंग माफी का वीडियो एक्स पर 24 घंटे से भी कम समय में 8.5 मिलियन से ज्यादा बार देखा गया. कैप्शन में लिखा था कि यह सबसे सच्ची माफी है जो किसी खिलाड़ी ने दिखाई. लोग इस वीडियो को बार-बार देखकर मुस्कुरा रहे थे.

एक यूजर ने लिखा कि जापानी लोग अपनी माफी को भी बहुत गंभीरता से लेते हैं और यह बहुत सम्मानजनक है. दूसरे ने कहा कि उनकी संस्कृति खुद से पहले सम्मान सिखाती है. इस तरह एक छोटी सी घटना ने पूरी दुनिया को विनम्रता का बड़ा सबक दे दिया.