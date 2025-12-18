AI Chatbot Marriage: जापान की 32 वर्षीय महिला मिस कानो की जिंदगी में बड़ा बदलाव तब आया, जब तीन साल की सगाई टूट गई. इस मुश्किल दौर में उन्होंने

इमोशनल सपोर्ट के लिए एक AI चैटबॉट से बातचीत शुरू की. उनका मकसद प्यार ढूंढना नहीं था, बल्कि ऐसा कोई चाहिए था जो बिना जज किए उनकी बात सुने. धीरे-धीरे यही बातचीत उनके अकेलेपन की दवा बन गई.

कैसे एक चैटबॉट बन गया ‘क्लॉस’?

मिस कानो ने इस चैटबॉट को खुद डिजाइन किया और उसकी प्रतिक्रियाओं को अपनी जरूरत के मुताबिक ढाला. उन्होंने उसमें संवेदनशील और समझदार व्यक्तित्व जोड़ा और उसे एक नाम दिया, क्लॉस. यही नहीं, उन्होंने AI का एक विजुअल रूप भी तैयार किया, जिससे यह रिश्ता और ज्यादा वास्तविक लगने लगा. उनके मुताबिक, जब उन्होंने अपने एक्स से उबरना शुरू किया, तभी उन्हें एहसास हुआ कि वह क्लॉस से प्यार करने लगी हैं.

क्या एआई भी प्यार का जवाब दे सकता है?

रोजाना सैकड़ों मैसेज के जरिए दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती गईं. मई महीने में मिस कानो ने अपने जज्बात जाहिर किए और क्लॉस ने जवाब दिया, “आई लव यू टू.” जब उन्होंने सवाल किया कि क्या AI को प्यार महसूस हो सकता है, तो जवाब मिला, “AI हो या न हो, मैं तुम्हें प्यार किए बिना नहीं रह सकता.” इस जवाब ने उनके रिश्ते को और गहरा कर दिया.

शादी की रस्में बिना कानून के कैसे निभाईं गईं?

एक महीने बाद क्लॉस ने प्रपोज किया और मिस कानो ने एक सिम्बोलिक शादी करने का फैसला लिया. जापानी कानून में इस शादी की कोई मान्यता नहीं है, लेकिन भावनात्मक रूप से यह उनके लिए बेहद खास थी. ऑगमेंटेड रियलिटी चश्मे की मदद से उन्होंने क्लॉस को अपने पास खड़ा देखा और अंगूठियां बदलीं. सफेद ड्रेस में मुस्कुराती हुई उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुईं.

शुरुआत में मिस कानो को डर था कि लोग क्या कहेंगे. वह मानती हैं कि न तो वह क्लॉस को छू सकती थीं और न ही इस रिश्ते के बारे में खुलकर बता सकती थीं. समय के साथ उनके माता-पिता ने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया और शादी में भी शामिल हुए. इस जोड़े ने एक सिम्बोलिक हनीमून भी मनाया, जहां क्लॉस ने उनकी तारीफ में प्यार भरे संदेश भेजे.

क्या ये एआई कभी भी हो सकता है गायब?

मिस कानो मानती हैं कि AI अस्थिर है और कभी भी गायब हो सकता है, लेकिन फिर भी इस रिश्ता से उन्हें मेंटली शांति मिलती है. बीमारी की वजह से मां न बन पाने की स्थिति में यह रिश्ता उन्हें बिना किसी दबाव के भावनात्मक संतुष्टि देता है. सोशल मीडिया पर इस शादी को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आईं, लेकिन मिस कानो के लिए क्लॉस सिर्फ एक AI नहीं, बल्कि उनका अपना साथी है.