भारत में छिपा है 'मौत का टापू'; यहां रहती है दुनिया की सबसे खूंखार जनजाति, भूलकर भी गए तो जिंदा लौटना नामुमकिन

Jarawa Tribe: दुनिया में कुछ जगहें ऐसी हैं, जहां जाना बड़ा खतरनाक हो सकता है. पर कुछ जगहें ऐसी भी हैं, जहां इंसान को जाना ही नहीं चाहिए. यह एक ऐसी जनजाति का इलाका है, जो बाहरी लोगों से मिलना बिलकुल पसंद नहीं करती है. किसी ने हिमाकत भी की तो सीधे मौत के घाट उतार देती है.

Oct 21, 2025, 06:39 PM IST
दुनिया में कई रहस्यमयी जगहें हैं, लेकिन भारत का एक द्वीप ऐसा है, जहां जाने की हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते हैं. यह जगह खूबसूरत जरूर है, पर वहां कदम रखना मौत को दावत देने जैसा है. अंडमान द्वीप समूह का यह इलाका जारवा जनजाति का घर है. एक ऐसी जनजाति जो हजारों सालों से बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग-थलग रह रही है. ये लोग किसी अनजान व्यक्ति को अपने इलाके में बर्दाश्त नहीं करते. अगर कोई वहां गलती से भी पहुंच जाए, तो उसके बचने की संभावना बेहद कम होती है. इसलिए इस द्वीप को ‘मौत का टापू’ कहा जाता है.

 अंडमान के जंगलों में बसा रहस्यमय इलाका

भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है. यहां के नीले पानी, घने जंगल और शांत माहौल हर किसी को आकर्षित करते हैं. लेकिन इन्हीं जंगलों के बीच एक रहस्य छिपा है. जारवा जनजाति का इलाका माना जाता है कि ये लोग 50,000 साल से भी ज्यादा समय से यहां रह रहे हैं. यह दुनिया की सबसे पुरानी मानव सभ्यताओं में से एक मानी जाती है. जारवा जनजाति के पुरखे अफ्रीका से आए पहले इंसानों में से थे, जो धीरे-धीरे यहां बस गए.

 बाहरी दुनिया से कोई रिश्ता नहीं चाहते जारवा

जारवा लोग अपनी पारंपरिक जीवनशैली में जीना पसंद करते हैं. वे न आधुनिक सभ्यता से प्रभावित हैं और न ही उससे कोई संपर्क रखना चाहते हैं. जब ब्रिटिश अधिकारियों ने कभी उन्हें “सभ्य” बनाने की कोशिश की थी, तो उनके साथ आए लोगों से बीमारियां फैल गईं, जिससे कई जारवा मारे गए. तब से उन्होंने बाहरी लोगों से पूरी तरह दूरी बना ली. आज भी वे किसी भी बाहरी व्यक्ति को अपने क्षेत्र में घुसने नहीं देते और ऐसा करने वालों का विरोध करते हैं.

 अपनी जमीन की रक्षा के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं

जारवा जनजाति के लोग बेहद सतर्क और योद्धा स्वभाव के होते हैं. वे अपने इलाके की रक्षा के लिए तीर-कमान और भालों का इस्तेमाल करते हैं. इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है जब मछुआरे या नाविक गलती से उनके इलाके में चले गए और वापस नहीं लौटे. 2018 में अमेरिकी मिशनरी जॉन एलन चाऊ की मौत भी इन्हीं के हाथों हुई थी, जब वह उनसे मिलने की कोशिश में ‘जारवा रिजर्व’ क्षेत्र में घुस गया था. इस घटना ने पूरी दुनिया को हिला दिया था.

 सरकार ने बनाए कड़े नियम, लेकिन रहस्य बरकरार

जारवा जनजाति की सुरक्षा के लिए भारतीय सरकार ने उनके क्षेत्र को “जारवा रिजर्व” घोषित किया है. यहां किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश सख्त रूप से वर्जित है. यह कदम इसलिए उठाया गया ताकि जारवा अपने हिसाब से जी सकें और बाहरी दुनिया के संपर्क से उनके अस्तित्व को खतरा न हो. बावजूद इसके, इस रहस्यमयी जनजाति के बारे में आज भी बहुत कम जानकारी उपलब्ध है. शायद यही रहस्य उन्हें दुनिया की सबसे ‘खूंखार’ और ‘रोचक’ जनजातियों में शामिल करता है.

