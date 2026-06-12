असम अपनी हरियाली और खूबसूरती के लिए जाना जाता है. क्या आप जानते हैं असम के जतिंगा गांव में एक रहस्यमयी गांव है. जहां पर हर साल एक ही समय पर पक्षी खुद अपनी जान दे देते हैं. इस गांव को पक्षियों को सुसाइड प्वाइंट कहा जाता है. आज तक वैज्ञानिक भी इस रहस्य को समझ नहीं पाएं है कि आखिर पक्षी यहां पर आकर क्यों खुदकुशी करते हैं.
हर साल सितंबर के महीने में असम के दिमा हासो जिले में पहाड़ों में स्थित घाटी में पक्षी सुसाइड करते हैं. इस वजह से जतिंगा गाव को काफी रहस्यमय माना जाता है. आइए जानते हैं पक्षियों के सुसाइड के पीछे क्या कारण है.
असम के जतिंगा गांव में पक्षी काफी तेजी से उड़ते हैं. इस दौरान वह पेड़ या फिर ब्लीडिंग से टकरा जाते हैं, जिस वजह से उनकी मौत हो जाती हैं. ऐसा किसी एक या दो पक्षी के साथ नहीं होता है. बल्कि हजारों पक्षियों के साथ ऐसा होता है. शाम को 7 से 10 बजे के बीच पक्षियों के बीज सुसाइड का मामला देखने को मिलता है.
जतिंगा गांव में पक्षियों की लगभग 40 प्रजाति सुसाइड करती हैं. एक्सपर्ट के अनुसार इस इलाके में चुंबकीय ताकत बहुत ज्यादा है जिस वजह से पक्षी यहां पर सुसाइड करते हैं. चुंबकीय ताकत ही इस रहस्यमयी घटना के पीछे का कारण हो सकता है. इसके अलावा इस इलाके में कोहरा भरा मौसम, तेज और नम हवां बहती है. रात को अंधेरे में पक्षी रोशनी के आसपास उड़ते है. रोशनी ना होने की वजह से उन्हें दिखना नहीं है. ऐसे में वह पेड़ या फिर किसी बड़ी चीज से टकरा जाते हैं.
पक्षियों के सुसाइड मामले को कम करने के लिए जतिंगा गांव में शाम से समय गाड़ियां चलाने पर मनाई है. लेकिन इसके बाद भी पक्षियों की सुसाइड जारी रहा. ऐसे में शाम के समय सितंबर के महीने में सारी गलियां सुनसान हो जाती है.
जतिंगा गांव के लोगों को कहना है कि इस रहस्यमय घटना के पीछे पारलौकिक ताकत है. गांव की हवा में ऐसी को ताकत है जो कि पक्षियों से सुसाइड करवाती है. गांव के लोगों का कहना है कि इस दौरान लोगों का भी बाहर आना खतरनाक हो सकता है. सितंबर के महीने में शाम होने के बाद गांव के लोग घरों में रहते हैं.
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