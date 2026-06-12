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यहां हर साल मौत को गले लगाने आते हैं पक्षी! भारत के इस गांव का रहस्य आज तक नहीं सुलझा

असम के डिमा हासालो जिले में जतिंगा गांव में हर साल एक रहस्यमयी घटना घटती है. इस गांव में पक्षी खुद अपनी जान दे देते हैं. इस गांव को पक्षियों को सुसाइड प्वाइंड कहते हैं.

Written ByShilpa
Published: Jun 12, 2026, 09:30 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 09:30 PM IST
यहां हर साल मौत को गले लगाने आते हैं पक्षी! भारत के इस गांव का रहस्य आज तक नहीं सुलझा

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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