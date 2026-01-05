3 महीने तक समुद्र की लहरों, कीचड़, सीपियों में भटकता रहा JBL स्पीकर! किनारे आते ही बजने लगा गाना; दुनिया रह गई हैरान

Advertisement
JBL Speaker Floats in Ocean: तीन महीने तक समुद्र में तैरता रहा JBL ब्लूटूथ स्पीकर, किनारे मिलने के बाद भी बजता रहा म्यूजिक. वीडियो वायरल होते ही यूजर्स ने इसे सबसे बेहतरीन ब्रांड प्रमोशन बताया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jan 05, 2026, 07:06 AM IST
JBL Speaker Floats in Ocean: आमतौर पर वाटरप्रूफ लिखे गैजेट पर भी लोग ज्यादा भरोसा नहीं करते, लेकिन एक JBL ब्लूटूथ स्पीकर ने इस सोच को पूरी तरह बदल दिया है. रिपोर्ट के मुताबिक, यह स्पीकर करीब तीन महीने तक समुद्र में तैरता रहा और हाल ही में किनारे पर बहकर आ गया. सबसे हैरानी की बात यह रही कि इतनी लंबी अवधि तक समुद्री पानी में रहने के बावजूद यह स्पीकर खराब नहीं हुआ.

किन हालात में मिला यह स्पीकर?

वायरल वीडियो में दिखता है कि JBL स्पीकर पूरी तरह समुद्री कीचड़, सीपियों और समुद्री कचरे से ढका हुआ है. इसके ऊपर छोटे कीड़े भी रेंगते नजर आते हैं, जिससे इसका हाल देखकर लोग घबरा सकते हैं. हालांकि बाहर से यह जितना खराब दिख रहा था, अंदर से उतना ही मजबूत निकला. वीडियो में जैसे ही स्पीकर को ऑन किया जाता है, उससे साफ और तेज म्यूजिक सुनाई देता है. म्यूजिक की बीट के साथ स्पीकर से चिपकी सीपियां तक हिलती दिखाई देती हैं. यह नजारा देखकर लोग यकीन नहीं कर पा रहे कि इतना झेलने के बाद भी स्पीकर पूरी तरह काम कर रहा है.

यह भी पढ़ें: अक्षय खन्ना के FA9LA गाने पर 'असल बलोचियों' का धाकड़ डांस! Viral Video देखकर लोग बोले- यही है ओरिजिनल स्टाइल...

लोगों ने इसे ब्रांड प्रमोशन क्यों बताया?

यह वीडियो एक्स पर शेयर किया गया और देखते ही देखते इसे 1.7 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिल गए. यूजर्स ने इसे JBL के लिए अब तक का सबसे शानदार और मुफ्त ब्रांड प्रमोशन बताया. किसी ने कहा कि यह NASA द्वारा बनाए गए डिवाइस जैसा मजबूत है, तो किसी ने मजाक में लिखा कि JBL अब सबमरीन भी बना रहा है. कई यूजर्स ने लिखा कि अगर JBL ने इस वीडियो को अपनी 2026 मार्केटिंग स्ट्रेटजी में शामिल नहीं किया तो उन्होंने गलत टीम रखी है. कुछ ने कहा कि इस घटना के बाद JBL स्टॉक्स ऊपर जाएंगे, तो किसी ने लिखा कि यह क्वालिटी का सबसे बड़ा सबूत है. मीम्स और GIFs के जरिए भी लोग इस स्पीकर की तारीफ कर रहे हैं.

 

 

यह भी पढ़ें: 52 साल की उम्र में इस मां ने YouTube से की पहली कमाई! वायरल Video ने नम कर दीं सबकी आंखें

इससे पहले फिलीपींस में आए टाइफून के दौरान एक यूजर का iPhone बाढ़ में बह गया था. तीन दिन बाद वह कीचड़ में दबा मिला, लेकिन साफ करने और चार्ज लगाने के बाद फोन तुरंत ऑन हो गया. ऐसे मामले दिखाते हैं कि कुछ डिवाइस वाकई बेहद मजबूत बनाए जाते हैं.

