स्पाइडरमैन निकला JCB वाला; 10 मंजिला पानी की टंकी पर चढ़ा दिया बुलडोजर, मंजर देख नीचे खड़े लोगों के उड़ गए होश

इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है. जिसे देखकर लोग हैरान है और खुद से सवाल कर रहे हैं कि ये मुमकिन कैसे है? दरअसल, एक 10 मंजिला ऊंची पानी की टंकी के ऊपर जेसीबी खड़ी दिखाई दे रही है और वहीं से टंकी तोड़ी जा रही है. नीचे खड़े लोग सांस रोककर इस नजारे को देख रहे थे. किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी भारी मशीन इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंची. यही वजह है कि यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया और हर कोई इस खतरनाक काम की चर्चा करने लगा.

दरअसल, यह हैरान कर देने वाला मामला गुजरात के अहमदाबाद का है. कालुपुर रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत स्टेशन परिसर में मौजूद एक पुरानी ओवरहेड पानी की टंकी को तोड़ा जा रहा था. यह टंकी करीब 10 मंजिला ऊंची और लगभग 75 साल पुरानी बताई जा रही है. अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (AMC) ने इसे हटाने की जिम्मेदारी ली. लेकिन जिस तरीके से यह काम किया गया, उसने लोगों को चौंका दिया. टंकी के ऊपर जेसीबी पहुंचाकर उसे तोड़ा गया, जो आमतौर पर बेहद जोखिम भरा माना जाता है.

क्यों जरूरी था टंकी को गिराना?

अहमदाबाद जंक्शन यानी कालुपुर रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड-क्लास बनाने का काम तेजी से चल रहा है. इस स्टेशन को करीब 16 मंजिला आधुनिक कॉम्प्लेक्स के रूप में विकसित किया जा रहा है. ऐसे में स्टेशन परिसर में मौजूद पुराने और बेकार स्ट्रक्चर विकास में बड़ी बाधा बन रहे थे. यह पानी की टंकी लंबे समय से इस्तेमाल में नहीं थी और ठीक निर्माण क्षेत्र के बीच खड़ी थी. अधिकारियों के मुताबिक, इसे हटाए बिना रीडेवलपमेंट संभव नहीं था. इसलिए टंकी को तोड़ना ही एकमात्र विकल्प बचा.

10 मंजिला ऊंचाई पर कैसे पहुंची JCB?

सबसे बड़ा सवाल यही था कि इतनी भारी जेसीबी ऊपर पहुंची कैसे. AMC के मुताबिक, करीब 8 टन वजनी जेसीबी को पहले एक भारी क्रेन की मदद से टंकी के ऊपर रखा गया. इसके बाद दो अनुभवी ऑपरेटरों को ऊपर भेजा गया. सुरक्षा के लिहाज से पूरे इलाके को सील कर दिया गया. ड्रोन से पूरे ऑपरेशन की निगरानी की गई और हर कदम पूरी प्लानिंग के साथ उठाया गया. किसी भी आपात स्थिति के लिए 1 करोड़ रुपये का बीमा भी कराया गया था.

सोशल मीडिया पर क्यों मचा हंगामा?

इस पूरे ऑपरेशन का वीडियो ‘Amazing Ahmedabad’ नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया और कैप्शन में लिखा, “डर के आगे जीत है? नहीं, डर के आगे अहमदाबादी जेसीबी ड्राइवर है.” वीडियो देखते-देखते वायरल हो गया. इस वीडियो को देखकर यूजर तरह-तरह के कमेटं करर रहे हैं . एक यूजर्स करमेंट करते हुए लिखा, “अब उतरेगा कैसे?” तो किसी ने लिखा, “लेवल ही अलग है.” नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि यह ऑपरेशन पूरी तरह सुरक्षित और सफल रहा, कोई हादसा नहीं हुआ. यह वीडियो अहमदाबाद के तेजी से बदलते इंफ्रास्ट्रक्चर और साहसिक इंजीनियरिंग की एक झलक बन गया.