जरा हटके

Funny JCB Video: आमतौर पर JCB मशीन का इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन के काम में किया जाता है. लेकिन हाल ही में एक ऐसा अजीबोगरीब वीडियो सामने आया है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Sep 17, 2025, 07:49 AM IST
क्या JCB मशीन से बनाई गई दाल मखनी? कढ़ाई से ट्रैक्टर में पलटी जा रही सब्जी का Video वायरल

JCB Machine Stirring Daal Makhani: आमतौर पर JCB मशीन का इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन के काम में किया जाता है. लेकिन हाल ही में एक ऐसा अजीबोगरीब वीडियो सामने आया है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. इस वीडियो में JCB मशीन को एक विशाल कढ़ाही में दाल चलाते हुए दिखाया गया है. मशीन ऐसे घुमा रही थी मानो यह कोई बड़ी करछी हो.

जैसे ही वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर हुआ, यह देखते ही देखते वायरल हो गया. इसे अब तक लाखों लोग लाइक कर चुके हैं. कुछ यूजर्स मजे लेते हुए लिखने लगे – “ग्रेवी में ग्रीस और ऑयल मुफ्त में.” तो किसी ने कहा – “अब कुछ भी नहीं कह सकता.” वहीं, कुछ लोगों ने हेल्थ और सेफ्टी को लेकर भी सवाल उठाए.

यह भी पढ़ें: आलू-गोभी नहीं, यहां कॉकरोच की सब्जी खाकर करते हैं पार्टी! क्यों खाना पसंद करते हैं लोग?

लोगों की हंसी और हैरानी एक साथ

वीडियो देखने वालों में से कई तो बिल्कुल ही दंग रह गए कि कोई मशीन खाने के लिए कैसे इस्तेमाल की जा सकती है. कुछ ने मजाक उड़ाया तो कुछ ने इसे यूनिक आइडिया बताया. इस अजीबोगरीब कुकिंग स्टाइल ने लोगों की हंसी भी छुड़ाई और सोचने पर भी मजबूर कर दिया. वैसे यह पहली बार नहीं है जब JCB ने अजीबोगरीब काम किया हो. इसी साल फरवरी में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें दूल्हा JCB पर चढ़कर शादी में आया था. करीब दर्जनभर JCBs उस बारात में शामिल थीं. दूल्हे के चाचा ने कहा, “लोग आमतौर पर गाड़ी और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे पास JCB है, तो हमने इसका मजेदार अंदाज अपनाया.”

देखें वीडियो-

 

क्यों बन रही हैं ऐसी वीडियोज वायरल?

ऐसे वीडियो लोगों को चौंकाने के साथ-साथ एंटरटेन भी करते हैं. चाहे JCB से दाल बनाना हो या शादी की बारात सजाना, इन अनोखे आइडियाज को देखकर लोग तुरंत सोशल मीडिया पर शेयर कर देते हैं. यही वजह है कि JCB अब सिर्फ कंस्ट्रक्शन तक सीमित नहीं रही, बल्कि क्रिएटिव एंटरटेनमेंट का हिस्सा भी बन चुकी है.

यह भी पढ़ें: मियां-बीवी ने मिलकर बना डाला चलता-फिरता महल! कैसा दिखता है अंदर का नजारा? Video तो देखिए जरा

आगे क्या होगा JCB का नया इस्तेमाल?

अब सवाल यही है कि आगे JCB का और कौन-सा हटके प्रयोग देखने को मिलेगा. क्या यह सिर्फ मज़ाकिया वीडियो तक सीमित रहेगा या फिर लोग इसे ट्रेंड में बदल देंगे? फिलहाल इतना तय है कि JCB का नाम सुनते ही अब लोग सिर्फ मिट्टी खोदने वाली मशीन नहीं, बल्कि वायरल वीडियोज़ भी याद करने लगे हैं.

Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है.

