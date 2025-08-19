Video: जीन्स पहनने वाली या घूंघट वाली बहू... सास की किसने निकाली सांसें? वायरल वीडियो देख कहेंगे- ये भी सही है!

Jeans vs Ghunghat Wali Bahu Video: बदलते जमाने के साथ सास-बहू का रहन-सहन बदल चुका है लेकिन दोनों की बॉन्डिंग अभी भी वैसी जानी जाती है जिनके लिए सास और बहूएं प्रसिद्ध होती हैं. नोक-झोंक और काम के लिए अक्सर दोनों के बीच के विवाद सुनने को मिल ही जाते हैं, लेकिन कहते हैं जिसे जितना मिल जाए उतना कम होता है कुछ ऐसा ही सास-बहू का रिश्ता है। एक दूसरे के लिए दोनों कितना भी कर लें लेकिन आपसी खुशी कम ही रहती है। अगर मॉडर्न बहू आ जाए तो उसमें भी दिक्कत होती है और अगर गांव की आ जाए तो कुछ सास उससे भी परेशान रहती है। आमतौर पर तो लोगों के बीच ऐसी बातें रहती हैं कि वो अपने लिए गांव की बहू लेकर आएंगे जो घूंघट करेगी। जबकि, जीन्स वाली तो कुछ करेगी ही नहीं ये बात पहले ही सोच लेते हैं। एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है जिसमें जीन्स और घूंघट वाली बहू को दिखाया गया है, लेकिन दोनों में से किस बहू ने अपनी सास की सांसें निकाल दी? आइए जानते हैं.

सास को नहीं पसंद आई जीन्स वाली बहू

वायरल वीडियो में एक सास और एक बहू देखी जा रही है। खाने में सब्जी, रोटी, चावल और रायता अपनी सास को परोस कर बहू ऑफिस के लिए चली जाती है। खाना देने के साथ सास से टाइम से दवा खाने के लिए भी बोल कर जाती है. हालांकि, सास अपनी बहू से खुश नहीं होती और वो बोलती है कि उसे ये जीन्स वाली बहू बिल्कुल पसंद नहीं है, अब छोटे के लिए घूंघट वाली, साड़ी वाली बहू लेकर आएंगे कम से कम प्यार से खाना तो परोसेगी। बस क्या जैसा सास से सोचा वैसा किया भी और वो 5 साल के बाद अपने छोटे बेटे की शादी घूंघट वाली बहू से कर देती है.

घूंघट वाली बहू ने निकाली सांस की सांसें

वीडियो में दिखाया गया कि जब घूंघट वाली बहू घर में आती है तो सास का जीना ही मुश्किल हो जाता है। फेंकते हुए खाना पकड़ाती बहू, बदतमीजी से बातचीत करती है और अपनी सास को घर से बाहर निकालने लगती है. आखिर में सास रोने लगती है और अपनी बड़ी बहू जो जीन्स पहनती थी और घर के साथ बाहर ऑफिस जाकर काम करती थी वो अपनी सास को प्यारी लगने लगती है.

'संस्कारों का है सारा खेल'

इस वीडियो को भले ही एक कंटेंट क्रिएटर की ओर से साझा किया गया है लेकिन असल जिंदगी में ऐसे कई लोग हैं जिनके लिए घूंघट वाली बहूएं, जीन्स या वर्किंग बहू की तुलना में अच्छी मानी जाती है। हालांकि, पहनावा ये तय नहीं कर सकता कि कौन कैसा है, ये सब संस्कारों पर निर्भर है। ऐसा ही कुछ एक यूजर ने वीडियो पर कमेंट किया- ‘जीन्स या घूंघट की नहीं संस्कारों की होती है कहीं जींस वाली खराब निकलती है कहीं घूंघट वाली या कहीं उल्टा होता है.’ दूसरे यूजर ने कमेंट किया- सच्ची घटना पर घटित। तीसरे यूजर ने कमेंट किया- ‘जीन्स वाली बहू से घूंघट वाली ज्यादा अच्छी रही.’

ये भी पढ़ें- Video: दादा तो निकले हैवी ड्राइवर! सिर पर रखा शराब का ग्लास, दौड़ दी कार और फिर... देखें वायरल वीडियो