जींस का जिप खुला तो आएगा अलर्ट! नई टेक्निक ने लोगों को उड़ा दिए होश

Jeans Chain Technology: स्मार्ट क्लॉथ टेक्नोलॉजी एक बढ़ता हुआ ट्रेंड है, जो वियरेबल डिवाइस की पेशकश करता है. यह हमारे रोजमर्रा के कामों को आसान बनाने में मदद करता है. क्या आपने कभी ऐसे पैंट के बारे में सुना है, जिसके चेन खुले होने पर आपको अलर्ट करता हो? अक्सर आप देखते होंगे कि कुछ लोग पैंट का चेन खुला भूल जाते हैं. एक शख्स ने स्मार्ट पैंट का आविष्कार किया है, जिसका उद्देश्य खुले जिपर की अजीब स्थिति को रोकना है. यानी अगर आपके पैंट का चेन खुला है तो आपको इसकी जानकारी देगा.

ऐसे हुआ स्मार्ट पैंट का विकास

यहां बताया गया है कि कैसे एक ट्विटर यूजर गाइ ड्यूपॉन्ट (Guy Dupont) ने चतुराई से इसे तैयार किया है जो आपके जिप के खुले होने पर पता लगा सकती है और आपको सचेत कर सकती है. स्मार्ट कपड़े यूजर्स को नोटिफिकेशन भेजेगा कि आपके पैंट की जिप खुली हुई है. नोटिफिकेशन मिलते ही यूजर अलर्ट हो जाता है और फिर वह तत्काल अपने जिप को बंद कर सकता है. किसी ने ड्यूपॉन्ट को पैंट के जिप को लेकर आइडिया दिया तो उसने भी इस बारे में सोचना शुरू कर दिया और फिर इस टेक्नोलॉजी को विकसित किया. इस पर उसने एक वीडियो भी शेयर किया, जिसे ट्विटर पर लोगों से साझा की है.

If you know me, you know one of my favorite things to do is speedrun product ideas from my friends. One requested "Pants that detect when your fly is down for too long and send you a notification". Currently seeking investors. pic.twitter.com/Mz3IDnCLaG

— Guy Dupont (@gvy_dvpont) May 23, 2023