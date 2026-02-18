JEE MAINS के टॉपर का वीडियो वायरल, डांस देख यूजर बोले- सफलता तो हासिल कर ली है लेकिन...

JEE Main 2026 Session 1: जेईई का जैसे ही रिजल्ट आया वैसे ही सोशल मीडिया पर टॉपर्स के वीडियो वायरल होने शुरू हो गए. सब छात्र अपने पेरेंट्स और शिक्षकों के साथ खुशिया मनाते नजर आ रहे हैं. गले में फूलों की माला और ढोल नगाड़ों पर झूमते नजर आ रहे हैं. इस दौरान एक छात्र का डांस वीडियो बहस का कारण बन गया है. बहस इस बात की नहीं कि उसने टॉप कैसे किया या 100 प्रतिशत नंबर कैसे आए. बल्कि बहस इस बात पर हो रही है कि इस छात्र पर डांस करना नहीं आ रहा है. कोई इसको इंट्रोवर्ट बता रहा है तो कोई ऐसी सफलता का फिजूल बता रहा है. कुछ लोगों का कहना है कि वो खुशी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा तो कई लोगों का कहना है कि उसने सारी एनर्जी सिर्फ पढ़ाई में लगा दी है. इंटरनेट पर लोग इस डांस वीडियो को लेकर बंट गए हैं. चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं फिर जानेंगे कि लोगों का इसपर क्या कहना है.

यह भी पढ़ें: कहां मर गया सिविक सेंस? इन लोगों की वजह से पूरे समाज पर उठती है उंगलियां

Add Zee News as a Preferred Source

कमेंट बॉक्स बन जंग का मैदान

इंटरनेट पर वायरल हो रहे छात्र के वीडियो में दिखाई देता है कि उसके परिजन उसको नचाने की कोशिश कर रहे हैं. खुशी का माहौल है, ढोल बज रहा है परिजन नाच रहे हैं और छात्र के गले में फूलों की माला है. लेकिन इस वीडियो में छात्र के हाव भाव सामान्य नजर नहीं आते हैं. वो थका हुआ या कुछ दुखी सा दिखाई पड़ता है. बस इसी हाव भाव को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई. एक यूजर ने लिखा, "किताबों के बोझ में दब गया है. सफलता तो हासिल कर ली है, लेकिन जिंदगी जीना भूल गया है." वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, "आजकल का युवा पढ़ पढ़ कर नौकरी की तलाश में अंदर से खत्म होता जा रहा है. उसने अपनी जिंदगी का बस एक ही लक्ष्य बना लिया है किसी प्रकार से सरकारी नौकरी लग जाए या इंजीनियरिंग कर जाऊं या डॉक्टरी कर जाऊं. इन सब में जिंदगी कहीं पीछे छूट जाती है अंदर से मर जाता है."

यह स्टूडेंट हाल ही में आया हुआ JEE MAINS के परिणाम में Topper है परंतु इनकी मानसिक स्थिति दिवालियापन से गुजर रही है वर्तमान में कोई डॉक्टर जो कम Rank लाकर डॉक्टर बना हुआ है उससे ईलाज करवाने की आवश्यकता है। ऐसी सफलता को मैं 100 असफलताओं से भी निराशाजनक मानता हूं, इससे बहुत… pic.twitter.com/P4hwvCvkEo — Radhe Meena (@Radhemahwa) February 18, 2026

किसने पोस्ट किया वीडियो?

इस टॉपर के डांस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @Radhemahwa नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 93 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.