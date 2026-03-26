पैसा पानी की तरह बहाया... अरबपतियों के 5 ऐसे शौक, जिन्हें सुनकर फटी रह जाएंगी आपकी आंखें

दुनिया के सबसे अमीर लोगों के खर्च करने के तरीके अक्सर आम इंसान की समझ से बाहर होते हैं. जेफ बेजोस जैसे अरबपति अपने बेवर्ली हिल्स वाले घर के आसपास झाड़ियां काटने के बजाय हर महीने जुर्माना भरना पसंद करते हैं. वहीं बिल गेट्स ने अपनी खास कार को अमेरिका में रखने के लिए सालों तक रोजाना जुर्माना दिया. हाल ही में रेडिट पर वायरल एक थ्रेड में ऐसे ही कई चौंकाने वाले किस्से सामने आए, जहां अमीरों के कर्मचारियों ने उनकी अजीब खर्च करने की आदतों का खुलासा किया.

क्या मौसम भी अलग तरीके से देखते हैं?

एक Reddit यूजर ने बताया कि एक टेक फाउंडर ने अपने लिए फुल-टाइम ‘पर्सनल वेदर मैन’ रखा हुआ था. यह व्यक्ति हर सुबह उन्हें मैसेज करके बताता था कि मौसम कैसा रहेगा और उनके दिन के प्लान पर उसका क्या असर पड़ेगा. हैरानी की बात यह है कि यह काम एक साधारण ऐप भी कर सकता था, लेकिन उस अरबपति के लिए एक इंसान को यह जिम्मेदारी देना ज्यादा सुविधाजनक था. इससे यह साफ होता है कि जब पैसा बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उसकी कीमत का एहसास कम हो जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

एक बोतल पर 50 हजार डॉलर क्यों?

एक और कहानी में एक टेक CEO ने नीलामी में $50,000 की एक वाइन बोतल खरीद ली. लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसने कंपनी के कॉफी बजट में कटौती कर दी. इतना ही नहीं, वह अपने बच्चों की बर्थडे पार्टी पर सालभर की सैलरी जितना खर्च कर देता था, लेकिन कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने में कंजूसी करता था. यह दिखाता है कि अमीरों की दुनिया और आम लोगों की जिंदगी के बीच कितना बड़ा अंतर है, जहां प्राथमिकताएं पूरी तरह अलग होती हैं.

क्या घर भी घुमाया जा सकता है?

एक करोड़पति को अपने घर में आने वाली धूप पसंद नहीं थी. इस छोटी सी समस्या को हल करने के लिए उसने परदे लगाने के बजाय पूरा घर ही घुमा दिया. उसने अपने महल जैसे घर को जमीन से उठाकर उसकी दिशा बदलने में लाखों-करोड़ों खर्च कर दिए. इतना ही नहीं, बाद में खर्च की भरपाई के लिए कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने से मना कर दिया. यह कहानी दिखाती है कि अमीर लोग कभी-कभी बेहद साधारण समस्याओं का भी असाधारण और महंगा समाधान निकालते हैं.

क्या सच में राजा जैसी जिंदगी?

एक परिवार ने अपने लिए ऐसा शेफ रखा, जो पहले इंग्लैंड की शाही फैमिली के लिए काम कर चुका था. वह अंडे बनाने के लिए 10 पैन में पानी उबालता था, ताकि हर 30 सेकंड में एक परफेक्ट अंडा तैयार हो सके. यह तरीका इतना महंगा और बर्बादी भरा था कि खाने की भारी मात्रा में बर्बादी होने लगी. इसके अलावा एक अमीर व्यक्ति ने अपने आसपास के सभी घर खरीद लिए, ताकि कोई पड़ोसी न रहे. ये कहानियां दिखाती हैं कि अमीरों की जिंदगी वाकई आम इंसान से बिल्कुल अलग होती है.