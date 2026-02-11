Advertisement
मरने से पहले किसे किया था आखिरी कॉल? एपस्टीन की वसीयत में छिपा है उस 'रहस्यमयी महिला' का नाम, जिसने पूरी दुनिया के रईसों की उड़ा दी है नींद

जेफरी एपस्टीन ने 2019 में मौत से पहले आखिरी कॉल एक महिला को किया था. मरने से दो दिन पहले बनाई गई वसीयत में भी उसी महिला का नाम दर्ज था, जिसे उसने करोड़ों डॉलर की संपत्ति सौंपी थी.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Feb 11, 2026, 06:11 PM IST
जेफरी एपस्टीन… एक ऐसा नाम, जिसने राजनीति, बिजनेस और ग्लैमर की दुनिया में भूचाल ला दिया. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2019 में जेल में उसकी मौत हुई, लेकिन सवाल आज भी जिंदा हैं. अब हाल ही में सामने आई एपस्टीन फाइल्स ने एक बार फिर सनसनी मचा दी है. इन दस्तावेजों में एक ऐसी महिला का जिक्र है, जो एपस्टीन के आखिरी पलों तक उसके साथ जुड़ी रही. हैरानी की बात यह है कि जब पूरी दुनिया उससे दूरी बना चुकी थी, तब उसने मरने से कुछ घंटे पहले इसी महिला को आखिरी कॉल किया. यही नहीं, अपनी वसीयत में भी एपस्टीन ने उसी महिला को करोड़ों डॉलर की संपत्ति सौंप दी. आखिर कौन है ये रहस्यमयी महिला और क्यों एपस्टीन को उस पर इतना भरोसा था?

 मौत से पहले इस महिला को की आखिरी कॉल 

हाल ही में जारी एपस्टीन फाइल्स के मुताबिक, 2019 में जेल में आत्महत्या करने से कुछ घंटे पहले जेफरी एपस्टीन ने आखिरी फोन कॉल एक बेलारूसी डेंटिस्ट कैरीना शुलियाक को किया था. यह वही दौर था, जब एपस्टीन के खिलाफ यौन शोषण के गंभीर आरोप सामने आ चुके थे और उसके पुराने दोस्त, सहयोगी और समर्थक उससे किनारा कर चुके थे. इसके बावजूद कैरीना शुलियाक एपस्टीन के संपर्क में बनी रहीं. रिपोर्ट्स बताती हैं कि एपस्टीन की जिंदगी के आखिरी समय में वही एक महिला थीं, जिन पर उसने भरोसा जताया और जिनसे उसने आखिरी बातचीत की.

 कैसे शुरू हुआ एपस्टीन और कैरीना का रिश्ता

दस्तावेजों के अनुसार, कैरीना शुलियाक की पहली मुलाकात जेफरी एपस्टीन से साल 2010 में बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में हुई थी. उस समय कैरीना सिर्फ 20 साल की थीं. एक रूसी महिला के जरिए उनकी पहचान इस बदनाम अमेरिकी फाइनेंसर से कराई गई थी. जल्द ही एपस्टीन ने उनमें दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी और उन्हें अपने करीबी दायरे में शामिल कर लिया. बाद में एपस्टीन ने कैरीना को अमेरिका आने में मदद की. न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, एपस्टीन ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर 2012 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के डेंटल कॉलेज में उनका दाखिला भी दिलवाया.

 वसीयत में करोड़ों डॉलर और हीरे की अंगूठी

एपस्टीन की वसीयत ने इस रिश्ते को और ज्यादा संदिग्ध बना दिया. रिपोर्ट्स के अनुसार, एपस्टीन ने अपनी वसीयत में कैरीना शुलियाक के लिए 100 मिलियन डॉलर (करीब 830 करोड़ रुपये) और 33 कैरेट की हीरे की अंगूठी छोड़ी थी. यही नहीं, उसने अपनी जिंदगी में कैरीना की पढ़ाई का पूरा खर्च भी उठाया. अमेरिकी न्याय विभाग के रिकॉर्ड बताते हैं कि एपस्टीन ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में कैरीना की डेंटल पढ़ाई के लिए करीब 6.31 लाख डॉलर की ट्यूशन फीस दी थी. आज 36 वर्षीय कैरीना न्यूयॉर्क में रहती हैं और एपस्टीन की संपत्ति की प्रमुख बेनिफिशियरी मानी जाती हैं.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Jeffrey EpsteinKaryna Shuliak

