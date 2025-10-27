देखें कैसे पलक झपकते ही बदल दी सोने की अंगूठी! कैमरे में कैद हो गई शातिर चोर

Viral Video: इन दिनों सोने की कीमत आसमान छू रही हैं. आम इंसान के लिए सोना पहनना किसी सपने से कम नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं की चोरी का रास्ता अपनाया जाए. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ज्वेलरी शॉप का वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में दिखता है कि दो महिलाएं ज्वेलरी शॉप में बड़ी ही चालाकी से चोरी करती नजर आ रही हैं. ऐसे में महिलाएं भले की दुकानदार की आंखों को चकमा दे सकती हैं, लेकिन कैमरे की निगाहों से नहीं बच सकती हैं. ये पूरा चोरी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

कैसे हाथ साफ करती हैं महिलाएं?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि दो महिलाएं ज्वेलरी शॉप में ग्राहक बनकर आती हैं. इस दौरान वे दोनों महिलाएं दुकानदार से सोने की अंगूठियां दिखाने को बोलती हैं. इसके बाद दुकानदार उन महिलाओं को अंगूठी का एक पूरा केस दिखाती है जिसमें कई सारी अंगूठियां होती हैं. इस दौरान वो दुकानदार महिला कुछ देर के लिए दूसरा केस लेने के लिए पीछे मुड़ जाती है. दुकानदार की तजर बचते ही उन महिलाओं को मौका मिल जाता है और उसके बाद वो वही करती हैं जिस मकसद से वो यहां आई थीं. एक महिला बड़ी ही सफाई से असली सोने की अंगूठी को नकली अंगूठी से बदल देती है. ये काम इतनी सफाई और फुर्ती से करती है कि किसी को भनक भी नहीं लगती है.

किसने शेयर किया वीडियो?

इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @mktyaggi नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और अभी तक इस पोस्ट पर 2.8 लाख से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं. वीडियो देखने के बाद यूजर्स कमेंट सेक्शन में मौज काट रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "आजकल के चोर बहुत ही हाईटेक हो चुके हैं लेकिन सीसीटीवी से ज्यादा हाईटेक कोई नहीं है."

