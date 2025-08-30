यहूदी बच्चे को फर्राटेदार मराठी बोलते देख लोगों की उड़ गई नींद, सोच में पड़ गए Video देखने वाले

Jewish Boy Speaking Fluent Marathi: महाराष्ट्र में हाल ही में कई ऐसी घटनाएं सामने आईं, जब बाहर से आए लोगों को मराठी न बोल पाने के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ा. इसी बीच एक छोटे यहूदी बच्चे का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया है, जिसने अपने बेहतरीन मराठी उच्चारण से सबका दिल जीत लिया. इस बच्चे का नाम गैबी (Gaby) है और यह मुंबई के नरीमन हाउस में अपने समुदाय के साथ रहता है.

बच्चे का मराठी बोलने का अंदाज़ क्यों बना खास?

गैबी सिर्फ मराठी बोल ही नहीं रहा, बल्कि उसका लहजा भी बिल्कुल असली मराठी जैसा है. यही वजह है कि लोग उसे देखकर दंग रह गए. वीडियो में वह आत्मविश्वास के साथ मराठी में अपना परिचय देता है और कहता है कि उसका नाम गैबी है और वह क्लार्क हाउस में रहता है. जब उससे पूछा गया कि उसने मराठी कैसे सीखी, तो उसने मजाक में जवाब दिया कि उसने खुद ही सीखी.

गैबी को मराठी सीखने की प्रेरणा कहाँ से मिली?

वीडियो शेयर करने वाली महिला ने लिखा कि नरीमन हाउस में यहूदी बच्चों को प्यार और अपनापन देकर मराठी सिखाई जाती है. किसी पर जबरदस्ती नहीं की जाती. उन्होंने मजाक करते हुए कहा कि शायद मोदक जैसी मिठाइयां भी इसमें मददगार रही हों. इस पोस्ट में उन्होंने लिखा, "प्यार से सिखाओ तो बच्चे हर भाषा को खुशी-खुशी सीख जाते हैं. बस यही मंत्र है- सबसे प्यार करो, सबका सम्मान करो और मौका मिले तो थोड़ी-बहुत मराठी भी सीख लो."

लोगों की प्रतिक्रियाएं कैसी रहीं?

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर ढेरों प्रतिक्रियाएं आईं. एक यूजर ने लिखा, "एंट्री अप्रूव्ड इन महाराष्ट्र." दूसरे ने लिखा, "मैं खुद यहूदी मुंबईकर हूं और मराठी बोलने पर गर्व करता हूं. मुंबई की खूबसूरती इसकी भाषा में नहीं, बल्कि यहां के प्यार और जज़्बे में है." कुछ ने गैबी को मजाक-मजाक में मराठी नाम भी दे दिए. किसी ने उसे “गैबी शिंदे” कहा तो किसी ने “गैबी गायकवाड़.” वहीं एक ने तो यहां तक लिख दिया, “अब इसे आधार कार्ड दे दो.”

नरीमन हाउस क्यों है यहूदियों का सहारा?

साल 2003 में रब्बी गैब्रियल और रिव्का होल्ट्ज़बर्ग ने नरीमन हाउस की शुरुआत की थी. इसका मकसद यह था कि मुंबई आने वाले यहूदी यात्रियों को यहां एक ऐसा ठिकाना मिले, जहां वे अपने समुदाय के साथ घर जैसा माहौल महसूस कर सकें. आज यह जगह सिर्फ यहूदियों का नहीं, बल्कि सांस्कृतिक मेलजोल और आपसी सम्मान की पहचान बन चुकी है.