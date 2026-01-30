खराब हो गई टीवी की स्क्रीन, दुकानदार ने मैकेनिक के बजाए उठाई झाड़ू और फिर...

Funny Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो इतना मजेदार है कि देखते ही आपको मूड फ्रेश हो जाएगा. यूं तो कई मजेदार और फनी वीडियो इंटरनेट पर धूम मचाते रहते हैं, लेकिन ये वीडियो काफी अलग है. इसमें दिखता है कि जब टीवी की स्क्रीन खराब हो जाती है तो टीवी मैकेनिक को दिखाने के ​बजाए शख्स हाथ में झाड़ू उठा लेता है और टीवी की पिटाई कर देता है. हैरानी की बात ये है कि झाड़ू लगते ही टीवी ​की स्क्रीन ठीक भी हो जाती है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

कैसे ठीक हुआ टीवी?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक दुकान में फ्रिज पर एक टीवी रखा हुआ है. दुकानदार का टीवी देखना है, लेकिन टीवी की स्क्रीन बेकार चलती है. आधी अधूरी स्क्रीन पर टीवी देखने पर फिल्म का मजा बेकार हो जाता है. ऐसे में एक आम आदमी टीवी मैकेनिक को बुलाता और टीवी ठीक करवाता है. लेकिन इस दुकानदार ने मैकेनिक को बुलाने के बजाय टीवी का ही भूत उतार दिया. दुकानदार ने झाड़ू से टीवी को पीटना शुरू कर दिया. इतना ही नहीं, वो लगातार टीवी पर झाड़ू से वार करता है और देखते ही देखते टीवी ठीक हो जाता है. अब ये मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. यूजर्स मजेदार कमेंट कर रहे हैं.

किसने पोस्ट किया वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @mr_shripalyadav नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 2.4 मिलियन लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं यूजर्स मजेदार कमेंट भी कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "झाड़ू पड़ते ही आदमी ठीक हो जाता है, ये क्या चीज है भला." दूसरे यूजर ने लिखा, "इंडिया इज नोट फोर बिगनर्स"

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.