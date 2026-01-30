Advertisement
trendingNow13091991
Hindi Newsजरा हटकेखराब हो गई टीवी की स्क्रीन, दुकानदार ने मैकेनिक के बजाए उठाई झाड़ू और फिर...

खराब हो गई टीवी की स्क्रीन, दुकानदार ने मैकेनिक के बजाए उठाई झाड़ू और फिर...

Funny Video: यूं तो सोशल मीडिया पर मजेदार वीडियो वायरल होते रहते हैं. कई वीडियो इतने फनी होते हैं कि हंसी कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाता है. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है. एक शख्स टीवी को ठीक करने के लिए झाड़ू का यूज करता है.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Jan 30, 2026, 09:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

खराब हो गई टीवी की स्क्रीन, दुकानदार ने मैकेनिक के बजाए उठाई झाड़ू और फिर...

Funny Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो इतना मजेदार है कि देखते ही आपको मूड फ्रेश हो जाएगा. यूं तो कई मजेदार और फनी वीडियो इंटरनेट पर धूम मचाते रहते हैं, लेकिन ये वीडियो काफी अलग है. इसमें दिखता है कि जब टीवी की स्क्रीन खराब हो जाती है तो टीवी मैकेनिक को दिखाने के ​बजाए शख्स हाथ में झाड़ू उठा लेता है और टीवी की पिटाई कर देता है. हैरानी की बात ये है कि झाड़ू लगते ही टीवी ​की स्क्रीन ठीक भी हो जाती है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

कैसे ठीक हुआ टीवी?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक दुकान में फ्रिज पर एक टीवी रखा हुआ है. दुकानदार का टीवी देखना है, लेकिन टीवी की स्क्रीन बेकार चलती है. आधी अधूरी स्क्रीन पर टीवी देखने पर फिल्म का मजा बेकार हो जाता है. ऐसे में एक आम आदमी टीवी मैकेनिक को बुलाता और टीवी ठीक करवाता है. लेकिन इस दुकानदार ने मैकेनिक को बुलाने के बजाय टीवी का ही भूत उतार दिया. दुकानदार ने झाड़ू से टीवी को पीटना शुरू कर दिया. इतना ही नहीं, वो लगातार टीवी पर झाड़ू से वार करता है और देखते ही देखते टीवी ठीक हो जाता है. अब ये मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. यूजर्स मजेदार कमेंट कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: ससुराल में प्रवेश से पहले टेका माथा और चूमी चौखट, वायरल हुआ दुल्हन का खूबसूरत VIDEO

Add Zee News as a Preferred Source

किसने पोस्ट किया वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @mr_shripalyadav नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 2.4 मिलियन लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं यूजर्स मजेदार कमेंट भी कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "झाड़ू पड़ते ही आदमी ठीक हो जाता है, ये क्या चीज है भला." दूसरे यूजर ने लिखा, "इंडिया इज नोट फोर बिगनर्स"

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

viralFunny Video

Trending news

सुनेत्रा पवार होंगी महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम, सूत्रों के हवाले से दावा
Sunetra Pawar
सुनेत्रा पवार होंगी महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम, सूत्रों के हवाले से दावा
400 मीटर की दूरी के लिए मांगे 18,000 रुपये, मुंबई घूमने आई अमेरिकी महिला को ठगा
Mumbai News
400 मीटर की दूरी के लिए मांगे 18,000 रुपये, मुंबई घूमने आई अमेरिकी महिला को ठगा
शहीद के सम्मान में बदला नाम, KTHU अब शहीद कैप्टन सुनील कुमार चौधरी कठुआ रेलवे स्टेशन
Jammu Kashmir
शहीद के सम्मान में बदला नाम, KTHU अब शहीद कैप्टन सुनील कुमार चौधरी कठुआ रेलवे स्टेशन
ISI–ISIS की खतरनाक साजिश! कश्मीर में बड़े आतंकी हमले की तैयारी, घूम रहे 12 फिदायीन
jammu kashmir news
ISI–ISIS की खतरनाक साजिश! कश्मीर में बड़े आतंकी हमले की तैयारी, घूम रहे 12 फिदायीन
सेहरा सिर पर, दस्तावेज हाथ में! निकाह से पहले SIR में फंसा दूल्हा, अफसर बोले...
west bengal news in hindi
सेहरा सिर पर, दस्तावेज हाथ में! निकाह से पहले SIR में फंसा दूल्हा, अफसर बोले...
‘भारत एक देश नहीं’, पंचायत सदस्य की याचिका खारिज करते हुए HC ने दिखाई खतरनाक तस्वीर
HC
‘भारत एक देश नहीं’, पंचायत सदस्य की याचिका खारिज करते हुए HC ने दिखाई खतरनाक तस्वीर
पावर कट, रोड ब्लॉक और हिमस्खलन का खतरा... घाटी में भारी बर्फबारी के बाद शुरू आफत
Jammu-Kashmir Snowfall
पावर कट, रोड ब्लॉक और हिमस्खलन का खतरा... घाटी में भारी बर्फबारी के बाद शुरू आफत
बड़ी स्कूली लड़कियों को फ्री में दिए जाएंगे सैनिटरी पैड्स, SC ने जारी की गाइडलाइन
Supreme Court News
बड़ी स्कूली लड़कियों को फ्री में दिए जाएंगे सैनिटरी पैड्स, SC ने जारी की गाइडलाइन
भला आपकी असम से क्या दुश्मनी है? डिब्रूगढ़ में अमित शाह ने राहुल पर साधा निशाना
amit shah
भला आपकी असम से क्या दुश्मनी है? डिब्रूगढ़ में अमित शाह ने राहुल पर साधा निशाना
अजित पवार 14 बैठकें कर क्या तैयारी कर रहे थे? भाजपा थी लूप में...पता चली पूरी बात
ajit pawar death
अजित पवार 14 बैठकें कर क्या तैयारी कर रहे थे? भाजपा थी लूप में...पता चली पूरी बात