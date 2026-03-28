इतिहास में क्यों गायब हैं झलकारी बाई? 1857 की जंग में रानी लक्ष्मीबाई की ‘परछाईं’ बनी वीरांगना की अनसुनी कहानी

जब भी हम 1857 की जंग-ए-आजादी की पहली गौरवशाली क्रांति की बात करते हैं, तो 'खूब लड़ी मर्दानी' कहकर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को याद करते हैं. लेकिन इसी वीरता के अध्याय में एक ऐसा नाम भी है जो लक्ष्मीबाई की परछाईं बनकर अंग्रेजों से लड़ा, पर इतिहास की स्याही उन तक पहुंचते-पहुंचते सूख गई. यह कहानी है झलकारी बाई की, जिन्होंने न केवल अंग्रेजों को छकाया बल्कि रानी की जान बचाने के लिए खुद को मौत के मुहाने पर झोंक दिया. आज भी झांसी की गलियों में यह सवाल गूंजता है कि आखिर वह वीरांगना इतिहास के पन्नों से गायब क्यों है?

कौन थीं झलकारी बाई?

झलकारी बाई का जन्म झांसी के पास भोजला गांव में एक साधारण बुनकर परिवार में हुआ था. उनका बचपन बेहद सामान्य और संघर्षों से भरा था. गरीब परिवार से होने के बावजूद उनमें बचपन से ही साहस और निडरता देखी जाती थी. गांव के लोग बताते हैं कि वे जंगलों में लकड़ियां इकट्ठा करती थीं और कठिन परिस्थितियों में पली-बढ़ीं. यही संघर्ष आगे चलकर उनकी ताकत बना. उनके परिवार और गांव के लोग आज भी दावा करते हैं कि झलकारी बाई उनके समाज की थीं और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में अहम भूमिका निभाई थी.

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इतिहास में क्यों नहीं मिला नाम?

इतिहास की किताबों में झलकारी बाई का नाम लगभग गायब है, जिसका कारण सामाजिक असमानता भी माना जाता है. उस दौर में वंचित समाज और महिलाओं को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था. लेखक मोहनदास नैमिशराय के अनुसार, उस समय गजट और आधिकारिक दस्तावेज़ों में आम लोगों का नाम दर्ज नहीं होता था. वहीं समाजशास्त्री बद्री नारायण का मानना है कि ब्रिटिश रिकॉर्ड में उन्हीं का ज़िक्र होता था, जो उनके लिए महत्वपूर्ण या खतरनाक होते थे. यही वजह है कि झलकारी जैसी वीरांगना इतिहास के पन्नों से गायब रह गईं.

लोककथाओं में जिंदा वीरता

भले ही दस्तावेज़ों में झलकारी बाई का ज़िक्र कम मिलता हो, लेकिन बुंदेलखंड की लोककथाओं और गीतों में उनकी बहादुरी के कई किस्से सुनने को मिलते हैं. कहा जाता है कि उन्होंने बचपन में बाघ का सामना किया और डाकुओं को भी खदेड़ा था. ये कहानियां उन्हें एक वीरांगना के रूप में स्थापित करती हैं. लोक स्मृतियों में उनकी छवि एक निडर और साहसी महिला की है, जो हर मुश्किल से लड़ने को तैयार रहती थीं. यही वजह है कि आज भी लोग उन्हें गर्व और प्रेरणा के प्रतीक के रूप में देखते हैं.

रानी लक्ष्मीबाई से कैसे जुड़ीं?

झलकारी बाई का रानी लक्ष्मीबाई से जुड़ाव कई कारणों से माना जाता है. एक तो वे सेवा कार्य से जुड़े समुदाय से थीं और रानी के किले के आसपास रहती थीं. दूसरा, उनके पति पूरन कोरी रानी की सेना में सैनिक थे. कहा जाता है कि झलकारी बाई का चेहरा भी रानी से मिलता-जुलता था, जिससे दोनों के बीच नजदीकी बढ़ी. उस समय रानी की सोच भी सामाजिक रूप से काफी प्रगतिशील थी और उन्होंने अलग-अलग समाज के लोगों को अपनी सेना में शामिल किया था. इसी कारण झलकारी बाई को भी उनके करीब आने का मौका मिला.

जब झलकारी बनीं लक्ष्मीबाई

1857 की लड़ाई के दौरान एक ऐसा मोड़ आया, जिसने झलकारी बाई को इतिहास में अमर कर दिया. जब अंग्रेजों ने झांसी पर हमला किया, तब उन्होंने रानी को सुरक्षित निकलने का सुझाव दिया. खुद रानी का रूप धारण कर वे अंग्रेजों के सामने पहुंच गईं, ताकि दुश्मन भ्रमित हो जाए. अंग्रेजों को लगा कि वे रानी लक्ष्मीबाई से लड़ रहे हैं, जबकि असली रानी सुरक्षित निकल गईं. इस दौरान झलकारी बाई ने बहादुरी से मुकाबला किया और अपनी जान की परवाह किए बिना युद्ध करती रहीं.

इतिहास और सच्चाई के बीच सवाल

इतिहासकारों का मानना है कि झलकारी बाई की कहानी पूरी तरह लिखित प्रमाणों में नहीं मिलती, लेकिन इसे पूरी तरह नकारा भी नहीं जा सकता. वृंदावनलाल वर्मा और अन्य लेखकों ने अपने उपन्यासों और संस्मरणों में उनका ज़िक्र किया है. समाजशास्त्री बद्री नारायण कहते हैं कि हर सच दस्तावेज़ों में नहीं मिलता, कई बार लोक स्मृतियों और कहानियों से इतिहास को समझना पड़ता है. झलकारी बाई भी ऐसी ही एक शख्सियत हैं, जिनकी मौजूदगी को पूरी तरह खारिज करना आसान नहीं है.

आज क्यों याद की जाती हैं झलकारी बाई?

आज झलकारी बाई सिर्फ एक ऐतिहासिक पात्र नहीं, बल्कि दलित समाज और महिलाओं के लिए प्रेरणा का प्रतीक बन चुकी हैं. उनके नाम पर मूर्तियां, डाक टिकट और कई किताबें मौजूद हैं. उनकी कहानी उन लोगों की आवाज बन गई है, जिन्हें इतिहास में जगह नहीं मिली. झलकारी बाई यह बताती हैं कि साहस और बलिदान किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं होता. भले ही इतिहास ने उन्हें नजरअंदाज किया हो, लेकिन लोगों के दिलों में उनकी जगह हमेशा बनी रहेगी.