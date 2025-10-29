भारत में यहां 109 साल से जल रही है धरती, ज्वालामुखी से भी है बेहद खतरनाक! क्या है वजह?

Jharia Coal Fire: एक समय झारखंड का झरिया भारत की स्टील इंडस्ट्री का दिल माना जाता था. यहां की कोकिंग कोल (coking coal) की गुणवत्ता इतनी उच्च थी कि देश की कई फैक्ट्रियां इसी पर निर्भर थीं. लेकिन आज वही कोयला इसकी सबसे बड़ी त्रासदी बन चुका है. जमीन के नीचे जलती आग ने इस छोटे से कस्बे को मौत के कुएं में बदल दिया है. हर ओर धुआं, तपिश और जहर फैला हुआ है.

आखिर कैसे शुरू हुई ये विनाशकारी आग?

झरिया की कोयला खदानों में आग साल 1916 के आसपास लगी थी. यह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि इंसानी लापरवाही का नतीजा थी. बिना वैज्ञानिक प्रक्रिया के खनन किया गया और खुली खदानें हवा के संपर्क में आने से जल उठीं. शुरू में छोटी सी आग धीरे-धीरे जमीन के अंदर फैल गई और आज सैकड़ों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपनी चपेट में ले चुकी है.

जमीन धंस रही है, सांस लेना हो गया मुश्किल क्यों?

लगातार धधकती आग ने झरिया की जमीन को खोखला कर दिया है. कई जगहों पर घर, सड़कें और स्कूल तक धंस चुके हैं. हवा में कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे जहरीले गैसें फैली हुई हैं. लोगों को सांस लेने में तकलीफ, त्वचा की बीमारी और फेफड़ों के संक्रमण जैसी समस्याएं आम हो चुकी हैं. गर्मी इतनी बढ़ जाती है कि घरों में रहना मुश्किल हो जाता है, लेकिन गरीबी के कारण लोग इस मौत की घाटी को छोड़ नहीं पा रहे.

सरकार ने क्या किया और क्यों नहीं हुआ असर?

सरकार और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL) ने कई बार इस आग को बुझाने की कोशिश की. 2009 में झरिया पुनर्वास और विकास योजना (JRDP) शुरू की गई, ताकि लोगों को सुरक्षित जगहों पर बसाया जा सके. लेकिन आग इतनी गहराई तक फैल चुकी है कि उसे पूरी तरह बुझाना लगभग नामुमकिन हो गया है. अब तक केवल कुछ इलाकों में ही राहत पहुंच पाई है. यहां कुछ लोगों का कहना है कि धंसती हुई धधकती हुई जमीन ज्वालामुखी से भी खतरनाक है.

आज झरिया सिर्फ झारखंड नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए चेतावनी है कि अगर प्राकृतिक संसाधनों का दोहन बिना जिम्मेदारी के किया गया तो नतीजे कितने भयावह हो सकते हैं. यहां अब कोयला नहीं, बल्कि उम्मीदें, सांसें और भविष्य जल रहे हैं.